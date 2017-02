Review: contacten synchroniseren en automatisch bijwerken

FullContact Contact Management Software & API werkt met Google Google Apps, Apple iCloud, Microsoft Office 365 en Outlook/Exchange. Het is ook beschikbaar als app voor Gmail, iOS, Mac OS X en Android.

FullContact kan jouw contactenlijst in die e-mailsystemen desgewenst verrijken met foto's en aanvullende informatie uit andere internetbronnen, vooral dan sociale netwerken, zoals Twitter en LinkedIn (maar niet Facebook), en uit exportbestanden, zoals vCard en csv.

De gratis versie werkt met één e-mailsysteem en bevat maximaal duizend contacten die eenmaal per dag met de cloud gesynchroniseerd worden.

Integratie van publieke webinformatie doet de gratis versie maar eenmaal per maand. De dienst kan contacten gedeeltelijk automatisch samenvoegen, dubbels opsporen en overbodige informatie verwijderen.

Je contacten worden na een tijdje ook automatisch van tags voorzien, waarop je de lijst vervolgens kunt sorteren. Op die manier kun je snel contacten opsporen met (bijvoorbeeld) ontbrekende functie, ontbrekend e-mailadres, ontbrekende naam etc. Die informatie kun je dan eventueel manueel aanvullen of corrigeren.

De Premium-versie van FullContact ondersteunt tegelijkertijd vijf e-mailsystemen, 25.000 contacten en constante synchronisatie en integratie van publieke informatie.

Extra in die commerciële versie is de "Business Card Transcription"-dienst, die niet ocr, maar fysieke personen gebruikt om de informatie uit gescande naamkaartjes toe te voegen aan jouw contactenlijst. Je kunt zo maandelijks tot vijftig kaartjes laten overschrijven.

Dankzij de integratie met Zapier.com is alle informatie automatisch te integreren in meer dan vijfhonderd andere apps.

Nog een extra is dat je de wijziging van de contactgegevens voor elk contact tot zes maanden terug kunt oplijsten.

Ten slotte verzamelt de Premium-versie e-mailhandtekeningen en gebruikt die informatie om jouw contactenlijst te verbeteren. Optioneel kun je jouw contactenlijst al dan niet gedeeltelijk delen met anderen.

Conclusie

Heb je veel wisselende e-mailcontacten, dan is FullContact een ideale oplossing. Het bedrijf heeft een uitgebreide privacy-policy die in overeenstemming is met recente EU-US Privacy Shield-regels. Je kunt jouw contactgegevens op elk moment downloaden in importeerbaar formaat. Als je je abonnement stopzet, worden alle gegevens van de servers van FullContact verwijderd.

Prijs: gratis voor één account met maximaal duizend contacten. Premium-versie voor vijf accounts en 25.000 contacten kost $59,99 per jaar of $9,99 per maand.

Bron: www.diskidee.be