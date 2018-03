Review: convertible laptop met 4K UHD-aanraakscherm

De Lenovo Yoga 920 is eerder een update dan een radicale vernieuwing van de een half jaar geleden door ons getesteLenovo Yoga 910, die op zijn beurt een vernieuwing was van de medio 2016 geteste Yoga 900.

De basiseigenschap blijft hetzelfde: een dunne en lichte, maar stevige laptop vervaardigd van gepolijst cnc-aluminium met een aanraakscherm dat 360 graden draait rond het gepatenteerde Lenovo-horlogebandscharnier dat over de volledige breedte van het scherm loopt en dus in theorie steviger is dan een draaimechanisme met twee scharnieren zoals de meeste concurrenten dit gebruiken bij hun convertibele laptops.

Dankzij het soepel draaiende scharnier gebruik je deze laptop vlot op vier verschillende manieren: klassieke laptopstand, tabletstand, presentatiestand en 'tent'-stand.

Nieuw is dat de wifi-antenne en de ventilatiegaten in het scharnier verwerkt zijn. Daardoor is het oppervlak van de rest van de laptop volledig glad en egaal. De warmte straalt naar achter en opzij wanneer je de laptop op je schoot gebruikt.

Onderaan blijft het apparaat iets koeler dan voorheen, maar helemaal aan de achterkant voel je op je schoot toch nog de warmte die de processor via het scharnier uitstraalt wanneer er een intensieve grafische applicatie draait. De ventilator is in dit geval ook fluisterstil hoorbaar.

Het nieuwe ontwerp maakt de Yoga 920 een centimeter dunner en smaller dan zijn voorganger. De laptop is dichtgeklapt maar 13,95 mm dik en weegt net geen 1,4 kg.

Het 13,3-inch aanraakscherm is in twee resoluties verkrijgbaar: full hd en de door ons geteste (uiteraard duurdere) ultra hd 4K-variant die erg dunne verticale schermranden van net geen 5 mm heeft. Onder het scherm zit er echter wel een brede zwarte rand van ruim 3,5 cm.

Met de Lenovo Active Pen 2, die via Bluetooth draadloos met de Yoga 920 verbonden is, schrijf, schets en teken je vlot op het scherm. Dankzij de 4.096 drukniveaus voelt dit nog natuurlijker aan dan voorheen het geval was.

Alle technische details over de Yoga 910 vind je op de website van Lenovo.

Praktijk

De spraakassistent Windows Cortana werkt nog altijd niet in het Nederlands, maar mocht je hem in het Engels gebruiken (of voor toekomstig gebruik in het Nederlands) weet dan dat de Yoga 920 twee microfoons heeft die tot vier meter afstand op gesproken instructies reageren.

Met de Windows 10 Fall Creators Update werkt dit zelfs in de standby-modus. Met die update is ook de Constant Connect-functie beschikbaar en die door de Yoga 920 wordt ondersteund. De laptop kan dan zelfs in de standy-modus e-mails downloaden, muziek afspelen of Skype-gesprekken ontvangen.

Uiteraard belast dit je accu. Bij de fhd-variant houdt de accu het volgens Lenovo ruim 15,5 uur uit. Bij de uhd-uitvoering daalt dit tot een nog altijd puike 10,8 uur.

Prestaties

In de Futuremark PCMark 2.0 Work batterijtest haalt de uhd-versie van de Yoga 920 een autonomie van 303 minuten. Dat is een redelijk goede, maar zeker geen top-autonomiescore. De autonomie hangt in de praktijk natuurlijk sterk af van wat je allemaal met je laptop doet.

De Intel quad-core U-processoren van de achtste generatie verbeteren de app-prestaties volgens Lenovo met dertig procent. Dat zal dan sterk afhangen van de gebruikte app, want in de Futuremark PC Mark en 3DMark benchmarks doet deze nieuwe generatie het exact even snel als de vorige.

We voeren verschillende benchmarks uit en berekenen op basis daarvan een gewogen prestatiescore op 100 punten. Daarin vertegenwoordigen de Futuremark PCMark 8 Accelerated Work Score 20%, de PC Mark 8 Accelerated Creative Score 10%, de PC Mark 8 harde schijfprestaties 25%, de 3DMark Professional Ice Storm Extreme en Sky Diver grafische scores elk 5%, de 3DMark Professional Cloud Gate grafische score 10%, het gewicht 5% en de autonomie (berekend met de PC Mark 8 Accelerated Home Battery Score) 20%. Op basis van deze gewogen prestatiescore berekenen we een eveneens gewogen prijskwaliteitscore op 100 punten, waarin de prestaties voor 80% en de prijs voor 20% meetellen.

De Lenovo Yoga 920 met 13,3-inch uhd-aanraakscherm haalt dan een prestatiescore van 57/100 en een prijsprestatiescore van 57/100

Conclusie

Dit blijft een van de mooiere en best presterende convertibele Windows-laptops, maar je betaalt voor al dat moois een erg stevige prijs.

Prijs: vanaf 1.249 euro voor de fhd-versie; vanaf 1.599 euro voor de uhd-variant.

Bron: www.diskidee.be