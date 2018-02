Review: data en pc's back-uppen in de cloud

De bewogen geschiedenis van Mozy Online Backup gaat terug tot 2005, toen het een product was van het Amerikaanse bedrijf Berkeley Data Systems. Dat werd in 2007 gekocht door EMC Corporation, dat op zijn beurt in 2016 een dochterbedrijf van Dell werd. Nog dit kwartaal zal het Amerikaanse back-upbedrijf Carbonite Inc. Mozy overnemen van Dell.

Er zijn drie verschillende versies: de consumentenversie MozyHome (die wellicht ter zijner tijd geïntegreerd zal worden in Carbonite Cloud backup for home); de door ons geteste variant voor professionele gebruikers en kleine tot middelgrote bedrijven MozyPro (mogelijk in de toekomst een onderdeel van Carbonite Cloud backup for small business); en de enterpriseversie MozyEnterprise.

Die laatste onderscheidt zich vooral van de Pro-versie door de ondersteuning voor Active Directory; uitgebreider gebruikersbeheer, compleet met 'single sign-on'; meer mogelijkheden voor de beheerder om de gebruikersrechten van de back-upclient te regelen; en de mogelijkheid om bij grote klanten een on-siteversie uit te rollen.

Functies

De Mozy-beheerconsole draait in de cloud. Aan de client-kant worden naast Windows en Mac ook iOS en Android ondersteund.

Wel even opletten: met de mobiele apps kun je aan al jouw geback-upte gegevens, maar vanaf een mobiel apparaat kunnen alleen bestanden in de sync-map veilig worden gesteld. Ook Mozy heeft immers een synchronisatiefunctie, waarbij je één folder configureert als een persoonlijke cloud à la Dropbox of Onedrive.

Na een initiële back-up, die afhankelijk van de hoeveelheid data en de client-configuratie dagen- tot wekenlang kan duren, wordt alleen nog gewijzigde data geback-upt ('block-level' incrementele back-ups), zodat back-ups daarna heel wat sneller verlopen.

Tegelijk kan men via Mozy 2xProtect automatisch een lokale back-up uitvoeren op een externe drive of netwerkpad. Versiebeheer is zowel lokaal als in de cloud mogelijk. MozyPro houdt standaard versies tot zes maanden oud bij; de gebruiker kan dit zelf wijzigen in periodes tussen zeven dagen en zeven jaar.

Bij grote calamiteiten kan men dvd's of externe harde schijven bestellen om op die manier grotere hoeveelheden data sneller te herstellen. Maar met een juiste configuratie, waarbij je Mozy 2xProtect inschakelt, zal dit wellicht zelden nodig zijn.

Standaard gebruikt Mozy 448-bits Blowfish-codering van de data, die uitgewisseld wordt via beveiligde ssl/tls-verbindingen. Desgewenst mag je een persoonlijke aes-256 sleutel gebruiken (via de optie 'Coderingssleutel wijzigen'), maar bij verlies van jouw persoonlijke sleutel is elke back-up onbruikbaar.

Praktijk

De beheerder maakt een gebruiker aan, die dan een activatie-link krijgt waarmee hij of zij een wachtwoord creëert. Vervolgens krijgt men de kans om de Mozy Backup Software te downloaden.

De client-app ondersteund meer talen dan het uitsluitend Engelstalige beheer, bijvoorbeeld ook het Nederlands. De installatiewizard bepaalt van welke bestanden een back-up wordt gemaakt. De beheerder configureert dit in het dashboard.

De eerste keer scant de client alle bestanden die geback-upt moeten worden. Vervolgens krijg je een overzicht, dat ook rekening houdt met de ingestelde opslaglimiet. Via de knop 'Instellingen' kan je bestanden toevoegen of verwijderen.

De eerste back-up kan een hele tijd duren, afhankelijk van de omvang. Bijvoorbeeld bij onze test op een bestaande client met iets méér dan 100 GB kondigde de MozyPro-client aan dat de back-up één week zou duren. Latere back-ups vergen een paar minuten. Als je jouw pc('s) 's nachts aan laat staan, gaat de initiële back-up mogelijk iets sneller.

Back-ups worden normaal automatisch gepland, in de achtergrond, terwijl de computer niet in gebruik is.

Je kunt instellingen wijzigen zoals het maximale cpu-gebruik waarboven geen back-up taak mag worden uitgevoerd; het aantal minuten dat de pc minstens inactief moet zijn; of het aantal keren per dag dat er maximaal geback-upt mag worden (standaard acht keer).

In de plaats daarvan kan je de planning ook zelf instellen, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks op een specifiek uur en dit om de zoveel dagen of weken. Verder is het mogelijk back-ups op te schorten gedurende een aantal uren en automatisch back-ups te starten wanneer de computer (laptop of tablet) op een batterij werkt.

Andere te wijzigen instellingen zijn de maximale bandbreedte die mag worden gebruikt, 2xProtect inschakelen waarbij een extra lokale back-up op een aangesloten station of netwerkpad wordt gemaakt (compleet met keuze van het aantal lokale versies) en back-uppen via een proxyverbinding.

Bij Windows creëert Mozy een virtuele drive die het herstellen van gegevens zeer eenvoudig maakt. Je kunt gegevens naar dezelfde of naar een nieuwe locatie herstellen.

Conclusie

Mozy biedt als online back-updienst uitgebreide zakelijke ondersteuning en een krachtig centraal beheer en is vooral interessant voor grotere bedrijven. De prijs is eerder aan de hogere kant. Het is ook de vraag wat Carbonite met het product zal doen, eens de overname afgehandeld is. Details zijn daarover nog niet bekend.

Adviesprijs: 30-dagen probeerversie; maandelijkse, jaarlijkse en tweejaarlijkse abonnementen, vanaf 10,98 euro per gebruiker per 10 GB per maand, maximaal twintig apparaten. Degressieve prijzen voor meer storage, meer gebruikers of grotere vooruitbetaling.

