Review: desktopvervanger is ook geschikt voor gaming

De Lenovo Ideapad Y700-17ISK laptop heeft dezelfde 6de generatie Core i7 cpu, ssd/hdd opslagconfiguratie en 1080p ips-scherm als de eerder geteste HP Omen 17-w010nd laptop, maar met 16 GB is het werkgeheugen iets ruimer bemeten.

Uitrusting

Gpu is een 'mid-range' GeForce 960M met 4 GB eigen vram. In vergelijking met de iets duurdere GeForce 965M gpu in de HP Omen presteert die trager in de high-res en DX12 gaming-benchmarks, maar sneller in de low-res en DX11 testen.

Nvidia G-Sync is in tegenstelling tot bij de HP Omen afwezig.

Deze desktopvervanger is 2,8 cm dik en heeft daarmee een verhoudingsgewijs erg plat chassis, in elk geval platter dan dat van de HP Omen.

Het design oogt slank, mede dankzij de schuin aflopende randen waarin achteraan de !JBL-stereospeakers verwerkt zijn. Maar met een gewicht van 3,5 kg kan deze laptop zijn ware aard van desktopvervanger niet ontkennen. Bovendien is hij enkele centimeters dieper dan de HP Omen.

In het platte chassis was geen plaats meer voor een optische drive.

Praktijk

De antracietkleurige kast heeft donkerrode kleuraccenten en bestaat vooral uit kunststof. De schermklep, die het vrijwel randloze scherm beschermt, is wel van geborsteld metaal.

Het chassis lijkt erg stevig. Niets wiebelt en alles is perfect afgewerkt.

De rode achtergrondverlichting van het toetsenbord dien je expliciet in te schakelen via een toetsencombinatie. Er zijn twee helderheidsinstellingen.

Het grote toetsenbord heeft een goede aanslag, maar Enter-toets en spatiebalk zijn redelijk klein. De !JBL-speakers produceren een krachtig en helder geluid.

Gedetailleerde specs en prestaties

Merk Lenovo Type Ideapad Y700-17ISK Oordeel *** Gemiddelde prijs 1390 Garantie 2 jaar Vooraf geïnstalleerde software Dolby Audio, Get Office, Lenovo Photo Master, Lenovo Stagelight, Lenovo PowerDVD, Lenovo Productdemo, Lenovo REACHit, Lenovo Companion, Lenovo ID, Lenovo Settings, McAfee LiveSafe, Nvidia GeForce Experience, OnePlay Gaming, Realtek HD Audio Manager, Twitter Processor Intel Core i7-6700HQ Geïnstalleerd werkgeheugen 16 GB Maximale geheugencapaciteit 32 GB Type ram DDR4-2133 Schermdiagonaal 17,3 inch (1920 x 1080) Grafische chipset Geforce GTX 960M Videogeheugen (vram) 4GB DDR5 VRAM (Nivdia) Nvidia G-Sync ondersteuning Neen Opslagcapaciteit 128 GB ssd + 1 TB hdd Optisch station Externe optie Audio Realtek HD, JBL speakers, Dolby Home Theater Usb 3 poorten 2 Usb 3.1 type-c poorten 0 Hdmi-aansluitingen 1 DisplayPort-aansluitingen 0 Draadloos WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.0 + LE (Intel AC 8260) Ethernet Gigabit Ethernet (Realtek) Cryptografische beveiligingschip tpm 2.0 Toetsenbord Red LED Backlit with 2 Level Brightness Control Afmetingen (b x d x h) 423 x 305 x 28 mm Gewicht 3,5 kg Futuremark PCMark 8 Home Accelerated Score 3399 Futuremark PCMark 8 Work Accelerated Score 4383 Futuremark PCMark 8 Creative Accelerated Score 4714 Futuremark PCMark 8 Storage resultaat (schijf C:) 188,59 MB/s Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 17161 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver Score (DX11 'mainstream') 13560 Futuremark 3DMark Professional Fire Strike Score (DX11 'high-end') 4083 Futuremark 3DMark Professional Time Spy Score (DX12) 1409 Futuremark 3DMark Fire Strike Stress Test (DX11) 'frame stability' (97% nodig om te slagen) 98,50% Futuremark 3DMark Fire Strike Stress Test (DX12) 'frame stability' (97% nodig om te slagen) 99,90% Futuremark PCMark 8 Home Accelerated Autonomie resultaat 158 m Futuremark PCMark 8 Work Accelerated Autonomie resultaat 209 m Maximaal gemeten stroomverbruik 151 W

Conclusie

De Lenovo Ideapad Y700-17ISK is mooi afgewerkt. Het toetsenbord is van zeer goede kwaliteit. Positief zijn we ook over de geluidskwaliteit. Ook deze laptop is zeker geschikt om een desktop-pc te vervangen. Een "laptop" is het evenwel niet, daarvoor is het apparaat te zwaar en gaat de batterij niet lang genoeg mee. Minpunten zijn het gebrek aan een intern optisch station en het eerder beperkt aantal poorten. Maar in verhouding tot zijn prijs zijn zowel de prestaties als de uitrusting meer dan behoorlijk.

Prijs: 1.390 euro

Bron: www.diskidee.be