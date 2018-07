Review devolo WiFi Outdoor-adapter: Wifi door weer en wind

Kamp je in de garage of op zolder met een te zwak wifi-signaal, dan kan je dat eenvoudig versterken met een zogeheten wifi-repeater of door een stel Powerline-adapters te installeren. Bij een repeater wordt het wifi-signaal 'over the air' verlengd, bij Powerline-adapters - de specialiteit van het Duitse devolo - gebeurt dat via het stopcontact en het bestaande stroomnet in je huis.

Voor draadloos internet tot achterin je tuin is een wifi-repeater veel minder geschikt. De dikke buitenmuren en de te overbruggen afstand zorgen ervoor dat het signaal van de router sterk verzwakt. Een Powerline-adapter die je op je terras of naast het tuinhuis in een stopcontact prikt heeft daar geen last van. Het wachten was alleen op een weersbestendig exemplaar dat je lekker de hele zomer lang ingeplugd kan laten.

Bloedheet en kurkdroog

De WiFi Outdoor-adapter van devolo is zo'n apparaat. We hebben het toestel de voorbije dagen weliswaar uitsluitend kunnen testen bij temperaturen van rond de 30 graden en - door de droogte - aardig wat opwaaiend stof.

Maar ook bij een zware regenbui (waar is de tijd?) geeft de adapter volgens de fabrikant geen krimp: met zijn IP65-certificering is het gadget 'sproeidicht' oftewel bestand tegen een waterstraal van 12,5 liter per minuut. Het mag overigens gerust nog wat warmer worden voor deze adapter, tot wel 40 graden. De behuizing oogt en voelt sowieso heel solide, en dankzij de drie meter lange stroomkabel vind je altijd wel een geschikte plek voor het apparaat.

Voor een Powerline-verbinding zijn minstens twee adapters vereist. Als sidekick voor de WiFi Outdoor-adapter gebruikten we een devolo dLAN 1200+, een stekker van zo'n 75 euro die je via een ethernetkabel met je router verbindt en vervolgens - net als de Outdoor-adapter - in een stopcontact plugt.

Je kan voor een iets goedkoper exemplaar opteren, want de (theoretische) doorvoersnelheid van 1.200 Mbps is in dit geval overkill. De Outdoor-adapter zelf haalt namelijk maximaal 300 Mbps wat (voor internetdoeleinden) trouwens meer dan voldoende is. Om je een idee te geven: een Netflix-videostream in Ultra HD-kwaliteit consumeert bij benadering 25 megabit per seconde. Je zou dus kunnen volstaan met een devolo dLAN 500 Duo, een adapter van 39,90 euro.

Ingebruikname

De installatie is werkelijk kinderspel. Gewoon de beide adapters in het stopcontact pluggen en vervolgens - binnen de twee minuten - op beide toestellen op de knop met het huisje drukken (bij de WiFi Outdoor-adapter gaat die button schuil onder een schroefdeksel). Wanneer de adapters elkaar automatisch hebben gevonden, stoppen de lampjes met knipperen en fungeert de WiFi Outdoor-adapter als extra hotspot.

Je kan daarna op de geijkte manier verbinding maken met het nieuwe netwerk, via de wifi-instellingen van je mobiele toestel of laptop: het benodigde wachtwoord vind je op een sticker onder het schroefdeksel van de adapter.

Het draadloze signaal van de WiFi Outdoor-adapter is ook op grotere afstand (lees: achterin de tuin) nog krachtig en performant genoeg, te meer omdat het totaal niet gehinderd wordt door muren of andere obstakels.

De daadwerkelijke doorvoersnelheid schommelde bij ons steeds tussen de 240 en 270 Mbps. Je kan zo'n snelheidstest eenvoudig zelf uitvoeren via de gratis devolo Cockpit-software voor Windows, macOS en Linux, of met devolo's app voor iOS of Android. Via diezelfde applicatie haal je te zijner tijd ook de nieuwste firmware-updates voor je adapters binnen.

Conclusie

De devolo WiFi Outdoor-adapter is niet de goedkoopste maar wel een zeer doeltreffende oplossing om ook in de tuin ongestoord van streaming muziek, je sociale media en andere internetdiensten te genieten. Controleer wel eerst even of je thuis over een buitenstopcontact beschikt en hou er ook rekening mee dat je nog een tweede adapter moet aanschaffen.

Prijs: 169,90 euro (exclusief de noodzakelijke tweede Powerline-adapter)