Review: digitale flipover met 4K-aanraakscherm

De Flip WM55H is een digitale flipover van Samsung met een 55-inch aanraakscherm met 4K/UHD-resolutie waarop tot vier collega's tegelijkertijd kunnen schrijven, schetsen en projecteren.

Een dubbelzijdige passieve pen laat toe om verschillende kleuren door elkaar te gebruiken. Je kan overigens elke andere passieve stylus of pen gebruiken om op het scherm te schrijven.

Het scherm springt meteen aan zodra je de pen uit de geïntegreerde houder neemt. Je wist informatie door met je vlakke hand over het scherm te wrijven.

Wisselen tussen de digitale bladen gebeurt door een simpele veegbeweging. Elke digitale 'papierrol' biedt twintig pagina's schrijfruimte.

Alle informatie bewaar en deel je in pdf-formaat. Of je bewaart alles in het eigen iwb-formaat dat achteraf opnieuw geopend en aangevuld kan worden.

Elke 'rol' of document kan men beveiligen met een wachtwoord, zodat alleen bevoegden de inhoud kunnen lezen of hergebruiken. Het scherm is zelf ook vergrendelbaar met een pincode.

Uitwisselen van informatie kan via usb, een netwerkpad, e-mail of printer (op de pc moet dan wel Flip Printing Software worden geïnstalleerd).

LDAP wordt eveneens ondersteund. De LDAP-configuratie kan via een tekstbestand worden geïmporteerd. Via die omweg kan men de Flip in complexere bedrijfsnetwerken verbinden met een printserver en/of netwerkschijf.

De Flip kan draadloos verbonden worden met een Windows 8.1- of Windows 10-computer (Intel WiFi Display) of een Android 8.0 Oreo-apparaat (Smart View of Screen Mirroring). Daarnaast is een hdmi-invoerpoort beschikbaar (met 4K-ondersteuning).

Je kan de Flip gebruiken als projectiescherm. Daarnaast kan je de inhoud van een aangesloten computerscherm integreren in je digitale notities via de schermafdrukfunctie.

Als je een usb-kabel aansluit, kunnen gebruikers hun persoonlijke apparaten synchroniseren met de digitale flipchart voor realtime weergave en bewerking. Aanpassingen op het centrale scherm worden automatisch weergegeven op het persoonlijke apparaat van de gebruiker, en vice versa. Dit werkt echter alleen met Windows 10- of Android (2016 of later)-apparatuur.

Het scherm heeft een vesa-mount en kan tegen een wand worden bevestigd of gemonteerd worden op de verrijdbare voet met kantelbare bevestiging. Wanneer je het scherm draait, draait de inhoud mee.

Specificaties

Het 60Hz 55-inch Samsung Edge LED-scherm heeft een resolutie van 3.840 x 2.160 pixels en geeft 72% weer van de rgb-kleuren.

De kijkhoek bedraagt 178 graden verticaal en horizontaal. Naast een hdmi-ingang met 4K-ondersteuning heeft de Flip twee usb-aansluitingen (één datapoort aan de zijkant en één pc-poort aan de achterkant).

Er is ook een RS232 seriële ingang aan de achterkant. Wifi en nfc (om een Android-scherm draadloos te verbinden) zijn ingebouwd. Daarnaast is er achteraan nog een ethernetpoort.

De flip meet 1302,6 x 805,5 x 52 mm en weegt net geen 29 kg zonder voet . Op de achterkant zit er een 400 x 400 mm VESA mount.

Het scherm verbruikt 165 watt in werking en 0,5 watt in de slaapstand. Alle informatie over de Flip vind je bij Samsung.

Praktijk

De Flip heeft een intuïtieve interface en werkt erg gebruiksvriendelijk. Het scrollen verloopt snel en soepel. Dankzij een snelmenu met miniweergaven van elke pagina vind je informatie in grotere 'rollen' snel terug.

Het navigatiemenu verschijnt alleen wanneer je op het menupictogram aan de zijkant van het scherm drukt. Het scherm blijft verder grotendeels vrij voor eigen notities.

Als je met de pen lang op het scherm drukt, verschijnt een interactief menu waarin je de schrijf- of markeerkleur kan wijzigen. Onhandig is echter dat je de schrijfdikte alleen via het menu kan wijzigen. Het zou handiger zijn mocht dit ook interactief mogelijk zijn.

Notities zijn dankzij de 4K-resolutie goed leesbaar in een normale vergaderruimte. Jammer genoeg heeft de Flip geen hdmi-uitvoer: projecteren van de informatie op een groter scherm in bijvoorbeeld een grote collegezaal is daarom niet mogelijk.

De Flatfrog Advanced IR InGlass-touch-technologie zorgt voor een verrassend natuurlijk aanvoelende schrijf- en tekenervaring zonder haperingen. Het voelt echt bijna aan als schrijven op papier.

Wel kan je de onderkant van je hand niet op het scherm laten rusten tijdens het schrijven: je hand moet enkele millimeters van het scherm blijven.

Dit is echter geen multi-touchtechnologie: als je de Flip als projectiescherm voor je Windows-pc gebruikt kan je bijvoorbeeld niet een Windows-venster vergroten met twee vingers.

Een Windows 10-pc draadloos verbinden met de Flip lukte niet altijd of werkt onbetrouwbaar. Het gebeurde bijvoorbeeld regelmatig dat de Flip het pc-scherm even toonde en dan de verbinding verbrak, maar zonder dat we een precieze foutmelding kregen. We hebben dit met verschillende computer getest, met consistente problemen.

Het gebeurde tijdens de test ook één keer dat alle informatie op het scherm verdween. Het gaat hier duidelijk om een bug, want toen dit gebeurde raakten we het scherm zelfs niet aan. We kregen geen foutmelding. Het probleem trad slechts eenmaal op en we hebben het niet kunnen herhalen. (Wij testten firmware 1201.)

Maar het is toch verontrustend dat de Flip zomaar een digitale 'rol' zonder aanwijsbare reden kan wissen. Zeker als je de info nog niet bewaard hebt, kan dit tot grote frustratie leiden. Bewaarde info kan je natuurlijk altijd achteraf weer openen. Echter, er is geen optie om informatie op gezette tijden te bewaren: dit dient steeds manueel te gebeuren.

De Flip-rolvoet is verplaatsbaar en erg stevig. Het kantelmechanisme werkt goed. Wel is de voet enorm (te?) groot. De voet wordt apart verkocht en dankzij de VESA Mount kan men het scherm natuurlijk steeds op een eventueel elegantere voet van een ander merk monteren.

Conclusie

De Samsung Flip functioneert goed als digitale flipover. De interface is intuïtief en het digitaal schrijven voelt heel natuurlijk aan. De 4K-resolutie is zeker een pluspunt. Jammer dat een hdmi-uitgang ontbreekt, want dit zou meer toepassingen mogelijk maken, ook in bijvoorbeeld het onderwijs.

Prijs: 3.149 euro (met voet)

