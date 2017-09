Review: discrete bewakingscamera met gezichtsherkenning

Een alles-in-één videobewakingscamera met ingebouwde cloudtoegang, zoals de hier geteste Netatmo Welcome, is voor veel consumenten een gebruiksvriendelijkere oplossing dan zelf van een 'gewone' ip-camera een cloud-camera te maken door een eigen videobewerkingsserver (meestal via nas) in te richten.

Je betaalt wel wat méér voor dergelijke kant-en-klare videobewakingsoplossing. Maar dit soort camera's hebben meestal wel een mooier design dan 'gewone' exemplaren.

Uitrusting

Het cilindervormige alles-in-éénontwerp van de Netatmo Welcome lijkt sterk op dat van de eerder geteste Canary. De champagnekleurige Welcome is echter smaller en lichter en lijkt misschien nog minder op een videobewakingscamera dan die Canary.

Je kunt dit bewakingszuiltje alvast overal discreet neerpoten. Er staat geen beperking op het aantal Welcome's in één locatie. Video's worden lokaal bewaard op een klasse 10 microsd-geheugenkaartje van maximaal 32 GB. Een 8 GB-exemplaar is standaard meegeleverd.

In de beveiligde Netatmo-cloud worden alleen screenshots van elke videoclip bewaard. De iOS-, Android- en web-apps bewaren zelf geen informatie. Dat geldt ook voor de Netatmo Android Wear- en Apple Watch-apps.

De Netatmo Security app haalt de tijdslijn met gebeurtenissen en de bijbehorende schermafbeeldingen van videoclips uit de beveiligde cloud. Als je op een screenshot klikt, speelt de app de bijbehorende video af. Je kunt de clip ook lokaal downloaden.

Videoclips kun je tegelijk naar een Dropbox- of ftp-account versturen en bekijken met de standaardapps van je besturingssysteem. Elke 24 uur kun je daarnaast nog een automatisch samengestelde videosamenvatting downloaden.

Aan het gebruik van de cloud zijn geen kosten verbonden. Dezelfde app werkt met de Netatmo-buitencamera Presence die we eerder testten en met de andere intelligente apparaten van dit Franse bedrijf, zoals de sirene, het rookalarm, de waterdichte veiligheidssensoren, het persoonlijk weerstation, de binnenklimaatmonitor en de intelligente thermostaat.

Er is ook interactie tussen sommige van deze apparaten. De Welcome kan bijvoorbeeld de Netatmo 110dB-sirene inschakelen bij een detectie. Omgekeerd kunnen de veiligheidssensoren de camera inschakelen wanneer iemand een deur of venster opent.

Werking

Je installeert de camera via de app en een Bluetooth-verbinding die alleen voor dit doel wordt gebruikt. De internetverbinding werkt via wifi of via een ethernetkabel die je achteraan insteekt.

De Welcome herkent tot zestien gezichten. Die moet je de camera wel aanleren. Elk onbekend gezicht krijgt in de app een vraagteken. Je klikt erop om de persoon een naam en profiel te geven. Je moet dit enkele keren herhalen met verschillende beelden, maar na een tijdje herkent de camera de gezichten vrij vlot.

Je bepaalt zelf welke gezichten 'vertrouwd' zijn. De Welcome kan zichzelf dan wapenen wanneer niemand van de vertrouwde personen het huis verlaat. Je regelt zelf hoe lang de camera daarmee wacht wanneer hij afwezigheden opmerkt.

Ook kun je de camera automatisch wapenen en ontwapenen via de gps van je smartphone ('geofencing'). De afstand is wel standaard ingesteld op honderd meter en dat kun je niet wijzigen. Daarnaast is manueel wapenen en ontwapenen uiteraard ook mogelijk.

De camera geeft een melding wanneer iemand thuiskomt, maar niet telkens wanneer een bekend iemand voorbij de camera wandelt. De Welcome kan ook een waarschuwing sturen en video opnemen wanneer de ingebouwde microfoon een alarm hoort. Welk soort alarm maakt verder niet uit.

De microfoon moet voor deze functie wel permanent ingeschakeld blijven. Dan worden uiteraard in de video ook alle gesprekken opgenomen in de ruimte waar ie staat.

Prestaties

De beeld- en geluidskwaliteit zijn uitstekend. De full hd cmos-chip in de Welcome heeft extra grote pixels van 2 micron waardoor gezichten zelfs op afstand of bij beperkt licht redelijk tot goed herkenbaar blijven.

De Netatmo Welcome en Canary All-in-One zijn vrijwel aan elkaar gewaagd, maar de Netatmo Welcome biedt een betere prijskwaliteitverhouding.

Conclusie

De Netatmo Welcome is een discrete bewakingscamera voor binnenshuis met een uitstekende beeldkwaliteit die tot zestien aangeleerde gezichten herkent. Functioneel is hij erg vergelijkbaar met de eerder geteste Canary All-in-One, die geen gezichten herkent maar wel een luide ingebouwde sirene heeft, iets wat bij de Welcome ontbreekt. Maar de camera van Netatmo kan bij een calamiteit wel de apart verkrijgbare alarmsirene van dit merk inschakelen.

Gemiddelde internetprijs: 181 euro

Bron: www.diskidee.be