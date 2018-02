Review: draadloze radiatorknop voor AVM router

De AVM Fritz!Dect 301 radiatorknop is officieel niet bij ons te koop, maar via het internet vind je hem vlot bij de gebruikelijke webshops, zoals Conrad.be, Centralpoint.nl en Amazon.de.

Als je al over een compatibele AVM Fritz!Box-router beschikt, is de Fritz!Dect 301 radiatorthermostaat een relatief goedkope manier om de verwarming te automatiseren. Deze thermostaat kost immers enkele tientallen euro's minder dan vergelijkbare radiatorknoppen van Honeywell en Tado die we eerder testten.

Eén 'nadeel': het werkt alleen met een AVM Fritz!Box-router met ingebouwde dect-basis met Fritz!OS vanaf v6.83 (met uitzondering van de Fritz!Box 7312/7412). De router functioneert als centrale voor een dect ule-gebaseerd netwerk van intelligente stekkers, zoals de eerder geteste Fritz!Dect 200-schakelaar voor gebruik binnenshuis, de vergelijkbare Fritz!Dect 210-schakelaar voor gebruik buitenshuis en de eerder geteste FRITZ!Powerline 1000E.

Je kunt maximaal twaalf radiatorknoppen registreren met één router.

Specificaties

Dect is het communicatiesysteem waarmee ook draadloze telefoons functioneren. Ule betekent dat het Dect-apparaat zelf zeer weinig energie verbruikt. De Fritz!Dect 301 radiatorknop betrekt zijn stroom van twee (reeds geïnstalleerde), eenvoudig zelf te verwisselen AA-alkaline batterijen.

Overigens vonden we nergens terug hoelang die batterijen meegaan. Maar na de stekker bijna twee weken gebruik te hebben, stond het batterijniveau nog altijd op honderd procent. Dus we vermoeden dat ze het ettelijke maanden, zo niet een vol jaar uithouden.

Dect ule-apparaten werken in de 1,9 GHz frequentieband, met minder interferentie met andere draadloze apparaten die doorgaans in de 2,4 GHz- of 5 GHz-frequentiebanden opereren, zoals WiFi, ZigBee en Bluetooth.

Dergelijke apparaten hebben een zeer lage vertraging of 'latency' waardoor instant-communicatie mogelijk is. Het signaal is ook geëncrypteerd. Het zendbereik van de dect-ule is veertig meter binnenskamers en tot driehonderd meter buitenshuis.

De radiatorknop meet 53 x 87 x 52 mm en weegt 143 g. Het apparaat heeft een standaardventiel M30x1,5mm dat past op de meeste radiatoren. Een adapter voor een Danfoss RA-ventiel wordt meegeleverd.

Apart te bestellen zijn adapters in de maten M28/M38/M28x1,5mm, M30/M28/M32x1,0mm, M33x2,0mm, 22,6/30,5 mm en 'Gampper' 1,2,6 (details op de servicepagina van AVM).

De radiatorknop heeft een energiezuinig e-paper schermpje voor lokale bediening met behulp van vier knoppen. De schermweergave kan 90 graden gedraaid worden. Je kunt lokaal de temperatuur uitlezen, wijzigen en eventueel het scherm in- of uitschakelen.

Kalk- en vorstbescherming zijn ingebouwd en altijd actief. Als de temperatuur onder 6 graden Celsius zakt, gaat het ventiel open en het sluit pas wanneer de temperatuur opnieuw boven de 8°C stijgt.

Alle andere bedieningsmogelijkheden gebeuren via het beheerscherm van de Fritz!Box. Wij gebruikten de thermostaat in combinatie met de eerder geteste Fritz!Box 7490, waarvan het beheer niet in het Nederlands werkt. Maar recentere AVM-routers zoals de eveneens eerder geteste Fritz!Box 7590 hebben wel al een Nederlandstalige beheer.

In de praktijk

Na de (simpele) dect-koppeling verschijnt de radiatorknop in het 'Smart Home'-overzicht van het 'Home Network'-menu. Je ziet direct de gemeten en de gevraagde temperatuur. Via het configuratiemenu van de thermostaat regel je tot acht schakelpunten per dag/week.

Verder configureer je vakantieperiodes met een lagere, vaste temperatuur; schakelt de verwarming uit tijdens een opgegeven periode; en regelt de gevoeligheid van de open raam detectie (de verwarming wordt dan gedurende een instelbare tijdsduur automatisch uitgeschakeld).

Het is mogelijk om een e-mailadres te configureren voor systeemwaarschuwingen zoals een verloren verbinding of een te lage batterij.

Interessant voor organisaties (en misschien ook ouders) is dat de lokale bediening kan worden uitgeschakeld. Ook is het mogelijk om de automatische schakelpunten te verplichten. Manuele wijzigingen via een avm Fritz!Fon draadloze dect-telefoon, de AVM MyFRITZ!App-app voor Android/iOS of het webbeheer van de AVM-router zijn dan niet langer mogelijk (tenzij voor de beheerder).

Conclusie

De AVM Fritz!Dect 301 radiatorknop is zeer eenvoudig en snel inzetbaar en werkt betrouwbaar. De prijs is ook zeer redelijk. Alleen moet je natuurlijk wel een Fritz!Box dect-router hebben om je verwarming vlot te automatiseren met deze handige radiatorthermostaat.

Internetprijs: 59,90 euro

Bron: www.diskidee.be