Review: draadloze repeater voor redelijke prijs

Wifi-extenders verlengen draadloze netwerken niet echt. Ze zenden een bestaand draadloos signaal opnieuw uit. Deze apparaten zouden dus beter draadloze repeaters genoemd worden. Ze gebruiken hetzelfde kanaalfrequentiekanaal als de router waaraan ze draadloos worden gekoppeld. Dat heeft negatieve gevolgen voor de doorvoersnelheid. Die halveert namelijk, afhankelijk van hoe efficiënt de extender/repeater werkt.

De nieuwste generatie wifi-routers is echter heel wat sneller, waardoor een halvering van de beschikbare doorvoersnelheid minder een probleem is. Immers, je krijgt er wel iets voor terug: een groter draadloos bereik.

Bovendien gebruikt de Fritz!Wlan Repeater 1750E tegelijk beide wifi-frequenties (dual-band). Dit kan naar keuze cross-band, waarbij de repeater op de andere frequentie met de router communiceert dan degene die de aangesloten client gebruikt; of flexibel, waarbij de repeater automatisch de snelste verbinding met de router gebruikt.

Daardoor halen de nieuwste wifi-repeaters zoals de hier geteste Fritz!Wlan Repeater 1750E bij ideale omstandigheden toch nog tot zestig à zeventig procent van bandbreedte van de aangesloten router.

Kenmerken

De AVM Fritz!Wlan Repeater 1750E biedt maximale theoretische doorvoersnelheden van 450 Mbit/s in de 2,4 GHz wifi-frequentie en 1300 Mbit/s in de 5 GHz wifi-frequentie. Het is een platte en smalle, maar vrij hoge stekker met interne antennes.

De Fritz!Wlan Repeater 1750E gebruikt beide wifi-frequenties naar keuze één op één, gekruist of flexibel tussen router en client(s). Seamless roaming (ieee 802.11r) wordt ondersteund, maar mu-mimo (multi-user multiple input/output) ontbreekt.

Op de voorkant tonen in het beheer uitschakelbare groene leds de verbindingssterkte en de status van het apparaat. Tussen de twee led-groepen bevindt zich de vierkante wps (wi-fi protected setup)-knop om de extender met een router te verbinden.

Deze knop kan afhankelijk van hoelang je erop drukt de repeater ook uitschakelen of resetten. Bovenaan is er een gigabit ethernet-poort voor een netwerkapparaat of om deze adapter via een netwerkkabel te "bridgen" met een router. Een witte platte netwerkkabel wordt meegeleverd.

De 1750E neemt via wps automatisch alle instellingen van de router over: ssid, wachtwoord, beveiligingsniveau. Dit kan in het gebruiksvriendelijke, overzichtelijke, maar Nederlandsonkundige webbeheer uiteraard allemaal worden veranderd. De meeste van die instellingen vereisen bij wijziging niet dat je het apparaat opnieuw start.

Prestaties

We testen met behulp van IPerf 3. Met deze software meten we de doorvoersnelheid in de twee wifi-frequenties (2,4 en 5 GHz). We voeren twee snelheidstesten van elk dertig seconden uit met tien parallelle datastromen in de zend- en ontvangstrichting, waarbij we de resultaten van de allereerste seconde negeren (om zo opstartafwijkingen uit te sluiten).

We testen de gemiddelde 2,4 GHz- en 5 GHz-wifi-snelheid met een Android 7 Nexus 9 tablet met Broadcom BCM4354XKUBG wifi-chip. We testen de repeaters telkens op dezelfde locatie. Het draadloze signaal van de router is op die locatie marginaal en moet niet alleen de afstand, maar ook twee stenen muren overbruggen. Zonder repeater is het draadloze signaal op die locatie praktisch onbruikbaar.

In deze test haalt de Fritz!Wlan Repeater 1750E een gemiddelde doorvoersnelheid van 128,5 Mbit/s. Dat is bij het beste wat we al voor een wifi-extender hebben gemeten.

Conclusie

De AVM Fritz!Wlan Repeater 1750E presteert uitstekend voor een draadloze repeater en dit tegen een redelijke prijs. Een aan te bevelen product wanneer je je draadloze netwerk snel een groter bereik met een nog aanvaardbaar prestatieniveau wil geven.

Gemiddelde prijs: 72 euro

Bron: www.diskidee.be