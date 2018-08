Review: eenvoudig te gebruiken mobiele hotspot

De TP-Link LTE-Advanced Mobiele Wifi M7650 is niet groter dan een hand en past met gemak in een broekzak. Deze mobiele hotspot verdeelt een 4G LTE-A-verbinding tot 600 Mbit/s met maximaal 32 wifi-apparaten aan AC1200-snelheid.

Deze hotspot werkt daarnaast ook als mobiele usb-modem voor Windows en Mac. Een kleine lcd-scherm toont de nodige status- en verbindingsinformatie. De accu heeft een autonomie van vijftien uur en een standby-tijd van meer dan 900 uur.

Kenmerken

De TP-Link LTE-Advanced Mobiele Wifi M765 heeft ongeveer dezelfde afmetingen als de Netgear AirCard 810S Mobile Hotspot. Wil je een nog kleinere mobiele hotspot dan is er de D-Link DWR-932 Mobile Wi-Fi Hotspot, maar die heeft een maximale mobiele snelheid van 150 Mbit/s. Bij de hotspots van Netgear en TP-Link is dat 600 Mbit/s (download). Uploaden kan in theorie tot 50 Mbit/s (LTE Advanced 3-bands CA CAT 11).

De verwisselbare Li-ion polymeer accu (3.000 mAh) levert een autonomie van maximaal vijftien uren. Een powerbankfunctie zoals bij de Netgear ontbreekt evenwel.

De accu laad je op via een standaard micro-usb poort. Een korte, witte usb-kabel is meegeleverd en kan ook dienen als datakabel voor de modemfunctie. Voor een lader moet je zelf zorgen. Elke PC, powerbank of bestaande usb-lader (bijvoorbeeld die van je smartphone) kan hiervoor dienen.

Het 1,44-inch kleuren lcd tft-schermpje toont uitsluitend statusinformatie en kan dus niet zoals bij de Netgear gebruikt worden voor de configuratie. Het dient vooral om je dataverbruik in het oog te houden.

Het gsm-gedeelte ondersteunt volgende frequentiebanden:

LTE/4G band (FDD-LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz; LTE/4G band (TDD-LTE) 2300/2600 MHz; DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (3G) band 900/2100 MHz; EDGE/GPRS/GSM band 850/900/1800/1900 MHz.

De wifi-chip ondersteunt beide wifi-frequenties, met een maximale snelheid van 867 Mbit/s in de 5 GHz- en 300 Mbit/s in de 2,4 GHz-band ofwel AC1200. Dit is echter geen echte dual-band wifi hotspot: je kiest één van beide wifi-frequenties en de andere wordt dan uitgeschakeld.

Wifi- en LTE-antennes zijn geïntegreerd.

Onder de accu is er een micro-sd-sleuf waarin een geheugenkaartje tot 32 GB past. De gegevens die daarop staan deel je via usb of via wifi met behulp van de ingebouwde bestandsservers (samba of ftp, maar geen dlna).

De usb-modemfunctie werkt met Windows 7 en hoger en met Mac OS.

Alle informatie over de LTE-Advanced Mobiele Wifi M7650 vind je op de website van TP-Link.

Ingebruikname

Steek de micro-sim in het sleufje; een nano-sim adapter wordt meegeleverd. Plaats eventueel een geheugenkaartje, bevestig de accu, sluit de hotspot af met het meegeleverde klepje, steek ze in het stopcontact en schakel ze in met de stroomknop op de bovenkant. (De accu was bij ons al voor een kwart geladen, maar het is verstandig om ze de eerste keer volledig op te laden.)

Minpuntje: er zijn geen pictogrammen die een onderscheid maken tussen de twee sleuven. In de meegeleverde Quick Installation Guide is wel duidelijk te zien wat wat is: de sim-sleuf bevindt zich rechts van de micro-sd-sleuf.

De wifi-verstekwaarden vind je op een sticker aan de binnenkant van de batterijklep en verschijnen ook op het schermpje in het info-menu. De weergave van het wifi-wachtwoord kan je uitschakelen in het beheer en ook het ssid kan desgewenst verborgen worden.

Beheer

Links van het scherm is er een menu-drukknop waarmee je het scherm inschakelt en doorheen de verschillende menu's bladert.

Een menu kies je door kort op de stroomknop aan de linkerkant van het scherm te drukken. Die knop dient ook om sommige keuzes te bevestigen, bijvoorbeeld om de wps-functie te gebruiken.

Met de tpMiFi app voor Android en iOS beheer je deze hotspot. Deze app is geoptimaliseerd voor smartphones, maar werkt desgewenst ook op tables. Je kan daarnaast het ingebouwde webbeheer gebruiken. Richt je browser dan naar http://tplinkmifi.net of http://192.168.0.1.

Vlak na de login met het verstekwachtwoord 'admin' wordt een scherm getoond waarin je een nieuw, uniek wachtwoord kan configureren. Helaas verhindert dit scherm je niet om bijvoorbeeld opnieuw 'admin' te gebruiken. We kunnen het niet genoeg herhalen dat je voor het beheer van dit soort apparatuur altijd een sterk en uniek wachtwoord dient te configureren!

De app en het beheer zijn Engelstalig. Beide hebben een overzichtelijke interface, maar in de app zijn niet alle configuratie-opties aanwezig: daarvoor moet je in het webbeheer zijn. Heel uitgebreid of ingewikkeld is het niet, want dit is geen router waardoor het aantal instellingen beperkt blijft. Dmz, vpn-doorvoer, poort-doorvoer en dhcp kan je configureren. Daarnaast kan je clients volgens mac-adres blokkeren. Verder zijn er geen beveiligingsopties. Evenmin is er een mogelijkheid om een wifi-gastnetwerk in te richten.

Prestaties

Met behulp van een Android-tablet en de Farproc WiFi Analyzer app voeren we een bereiktest uit in de 2,4 GHz-frequentie op in totaal zes locaties die zich in een 3D-stervorm rond, boven en onder de geteste router bevinden.

We testen de mobiele internetsnelheid met een Mobile Vikings-sim via het BASE-netwerk en met behulp van Telenet Speedtest.

Alle restresultaten worden omgerekend in gewogen scores voor functionaliteit, draadloze netwerksnelheid, gewone netwerksnelheid en draadloos bereik. We rekenen dit allemaal om in één gewogen algemene prestatiescore op honderd punten.

De TP-Link LTE-Advanced Mobiele Wifi M7650 presteert uitstekend in de LTE-test, met een gemiddelde downloadsnelheid van 195,2 Mbit/s en uploadsnelheid van 46 Mbit/s. Die hoogste downloadsnelheid haal je wel alleen met een 5 GHz wifi-client. In de 2,4 GHz-frequentieband daalt ze tot rond de 100 Mbit/s, terwijl de uploadsnelheid gelijk blijft.

Het wifi-bereik is behoorlijk goed.

Conclusie

De TP-Link LTE-Advanced Mobiele Wifi M7650 presteert erg goed. Deze compacte, eenvoudig te gebruiken mobiele hotspot is een ideale reisgezel.

Gemiddelde prijs: 179,90, euro

Bron: www.diskidee.be