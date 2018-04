Review: eenvoudig te installeren draadloos netwerk

De verkoopslogan voor Netgear Orbi luidt: "Overal betere wifi". Je creëert er snel een zichzelf regelend wifi-netwerk mee met overal voldoende dekking zolang je maar genoeg satellieten toevoegt.

Aha, een wifi mesh denk je nu misschien. Dat klopt niet helemaal, want Orbi gebruikt een centrale router die via een sterconfiguratie communiceert met draadloze satellieten. De satellieten communiceren dus onderling niet met elkaar zoals bij een wifi-mesh (zoals de eerder geteste Linksys Velop en TP-Link Deco M5). Orbi gebruikt wel een apart draadloos kanaal voor die communicatie, zodat de prestaties in theorie vergelijkbaar zijn met die van een "echte" wifi-mesh.

Het hier geteste Orbi Pro Tri-Band WiFi system (SRK60) AC3000 is de bedrijfsvariant, bedoeld voor winkels, organisaties en kleine en middelgrote bedrijven. Uiteraard kan het ook gewoon thuis worden gebruikt.

De Orbi Pro router en satellieten zijn redelijk omvangrijk, heel wat groter dan bijvoorbeeld de satellieten van de Linksys Velop of TP-Link Deco M5. Ze zijn 17,4 cm breed, 24,7 cm hoog en 8,5 cm dik en wegen 930 gram.

Montage

Het gewone startpakket (SRK60) bevat één Orbi Pro Router en één Orbi Pro Sattellite. (Er is ook een startpakket met één router en twee satellieten.) Uiterlijk zien router en satelliet(en) er vrijwel identiek uit.

De router is bovenaan blauw, terwijl de satelliet een grijze bovenkant heeft. Het belangrijkste verschil zie je achteraan: bij de router is één van de vier gigabit-ethernetpoorten geconfigureerd als wan-poort die je aan je bestaande internetverbinding koppelt. Dat verschil zie je eigenlijk alleen aan de gele kleur van die poort; op de satelliet heeft de poort geen kleur en is bruikbaar als één van vier gigabit-netwerkaansluitingen.

Je breidt het systeem uit met extra Orbi Pro satellieten (SRS60) en/of Orbi Outdoor satellieten (RBS50Y), maar maximaal worden slechts drie satellieten ondersteund. Dit is volgens Netgear voldoende om een ruimte van ca. 460 vierkante meter af te dekken. Wij testten de router met twee binnen-satellieten.

De router en/of satellieten kan men optioneel aan het plafond of tegen een muur bevestigen. De benodigde plafond- en muurbevestigingen worden standaard meegeleverd, compleet met schroeven en pluggen.

Ingebruikname

Download de Netgear Orbi App voor Android of iOS (qr-codes kun je scannen uit de Quick Start Guide in de verpakking; die gids is alleen beschikbaar in het Duits, Frans en Engels). Schakel de Orbi router in en verbind hem met je bestaande internet-gateway (router, modem). Een witte, platte ethernetkabel is meegeleverd.

Wacht tot de led-ring wit oplicht. Verbind je smartphone of tablet met het netwerk van de router. De gegevens (ssid en wachtwoord) vind je op een verwijderbare sticker.

Open de Orbi app en klik op 'New System Setup'. Scan de qr-code op de router. De app maakt de verbinding en voert de eerste configuratie uit. Wacht tot het witte licht van de led-ring stabiel brandt. Dus op 'Next'.

Vervolgens voeg je één voor één de satellieten toe. (Of je doet dit later door op 'Setup later' te duwen.) Schakel ze in, wacht tot de led-ring wit oplicht, druk de sync-knop de achterkant in. Zodra de led-ring stabiel blauw brandt, is de satelliet lid van het draadloze netwerk.

Eens alle satellieten aangesloten zijn, is het tijd om je draadloze netwerk te personaliseren. Tap op 'Next' in de app en wijzig eventueel het ssid en wifi-wachtwoord. Stel een admin-wachtwoord in en beantwoord enkele beveiligingsvragen waarmee je je wachtwoord bij verlies recupereert. Wacht tot de wijzigingen zijn doorgevoerd en duw op 'Finish'.

De installatieprocedure is inderdaad zo eenvoudig als Netgear beweert: ook gebruikers zonder enige netwerkkennis kunnen dit draadloze netwerk vlot installeren.

Beheer

In de eenvoudige en overzichtelijke app beheer je de basisinstellingen, bekijk je wie er verbonden is, schakel je het gastnetwerk in of uit en voer je een snelheidstest uit.

Wil je de firmware updaten of geavanceerde instellingen wijzigen dan kan dit via de webinterface die je opent door met je browser naar orbilogin.com te surfen (op een apparaat dat met je Orbi-netwerk verbonden is). Je logt in met je gewone admin-account.

De webbeheerinterface is vergelijkbaar met die van traditionele Netgear-routers. In tegenstelling tot de app werkt die ook in het Nederlands. Hier wijzig je zaken zoals de internetverbinding, een tweede wifi-netwerk, blokkeringen en toegangscontrole, dhcp,ddns, vpn (met openvpn client), routering, forwarding, ipv6, controle van het netwerkverkeer etc.

Voor normaal gebruik heb je dit sowieso niet nodig, maar het is wel goed dat die geavanceerde instellingen beschikbaar zijn, iets wat bij veel vergelijkbare 'automatische' wifi-systemen vaak niet (of veel minder uitgebreid) het geval is.

Een tip: de opties voor expliciete 'beamforming', 'seamless roaming' en mu-mimo zijn standaard niet aangevinkt in de 'Advanced Wireless Settings' ('Geavanceerde draadloze instellingen'). Idealiter schakel je die in voor een vergroot bereik en hogere wifi-snelheid. Wij hebben de prestatietesten uitgevoerd met deze opties ingeschakeld.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een wifi-oplossing. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële prestaties. Orbi Pro haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, een gemiddelde reële doorvoersnelheid van 250 Mbit/s. Dat is bijna even snel als de Linksys Velop. De Orbi Pro heeft wel een nog iets beter bereik dan de Velop.

Als extra hebben we een videostreamingtest uitgevoerd waarbij we overal in huis en in de tuin rondliepen terwijl we een Netflix 1080p-stream bekeken: het beeld streamde zonder onderbrekingen in de hoogste kwaliteit overal waar we bereik hadden. Dit bereik bleek tevens veel groter dan wanneer we dezelfde test uitvoerden met een router/repeaters-combinatie. De videostream speelde met Orbi Pro stabieler dan met de router/repeaters.

Conclusie

Hoewel het geen 'echt' mesh wifi-systeem is, werkt de Netgear Orbi Pro in de praktijk bijna even snel als de Linksys Velop, de snelste wifi-mesh die we tot nu toe testten. Zijn signaalbereik is zelfs iets beter. De prijs van beide is vergelijkbaar en beide systemen werken even gebruiksvriendelijk. Orbi Pro heeft als voordeel dat meer geavanceerde configuratie-opties (zoals vpn) wijzigbaar zijn. Nog een voordeel zijn de extra gigabit netwerkpoorten (drie op de router en vier op de satelliet). Nadeel is de beperktere uitbreidbaarheid (slechts maximaal drie in plaats van zes satellieten) en het feit dat de satellieten veel omvangrijker zijn. Maar je kunt die wel aan het plafond of tegen een muur bevestigen en het bevestigingsmateriaal wordt gewoon meegeleverd.

Gemiddelde prijs: startkit met 1 router en 1 satelliet: 489 euro; één extra satelliet: 368 euro.

Bron: www.diskidee.be