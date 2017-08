Review: eenvoudig te installeren mesh wifi-systeem

Het TP-Link Deco M5 AC1300 Whole-Home Wi-Fi System gaat de concurrentie aan met het eerder geteste Linksys Velop Whole Home Wi-Fi systeem, maar is wel heel wat goedkoper.

De reden? Het is een dual-channel systeem met AC1300 snelheid (450 + 867 Mbit/s in respectievelijk de 2,4 GHz en 5 GHz frequentiebanden).

Maar die theoretische doorvoersnelheid zegt eigenlijk weinig over de werkelijke prestaties, zoals wij die testen. Daarover straks meer. Eerst een beetje technische uitleg.

Specificaties

De TP-Link Deco M5 startkit bevat drie 'nodes', met een even mooi ivoorwit design als de drie Velop-nodes. Het belangrijkste verschil is dat de Deco-nodes er als platte schijven en niet als torentjes uitzien.

Deze ufo-achtige schijven ogen daardoor iets discreter, maar de Deco-nodes bevatten ook minder antennes dan de Velop-torentjes, namelijk vier in plaats van zes.

Intern zijn er twee ac1300 wifi-radio's (simultaan dual-band) met dus vier mu-mimo (multi-user multiple input/output) beamforming (zichzelf actief richtende) antennes.

Elke node meet 120 x 120 x 38 mm. De node heeft Bluetooth aan boord, die alleen tijdens de installatie wordt gebruikt (zie verder). Achteraan zijn er twee gigabit-ethernetpoorten en een Type-C usb-stroomaansluiting. Onderaan is er een kleine resetknop en in het midden op de bovenkant prijkt een veelkleurige status-led.

Installatie

Als je de stijlvolle doos opent, zie je naast de drie nodes een (Engelstalige) opdruk die je aanmaant om de TP-Link Deco app voor iOS of Android te installeren.

Als je de app opent, moet je je eerst registreren voor een TP-Link ID als je dit nog niet eerder deed (of anders inloggen). Je vult alleen je e-mailadres in en kiest een wachtwoord. TP-Link stuurt je een e-mail waarmee je je account moet bevestigen door op een link te klikken.

Vervolgens vraagt de app je (op Android) toegang tot foto's, media en bestanden op je apparaat. Dan pas kun je op de "Laten we beginnen"-link drukken om de installatieprocedure te starten.

Volg de instructies. Zo dien je je modem uitschakelen en je bestaande router loskoppelen. Koppel de modem met behulp van de meegeleverde grijze platte ethernetkabel aan een van de ethernetpoorten van de Deco-node.

Schakel Deco-node en modem opnieuw in. De led op de bovenkant van de node brandt geel. Druk op Volgende in de app. Wacht tot je modem een internetverbinding heeft en druk op "Internet LED is stable" in de app. (Tijdens onze test was de app nog niet volledig in het Nederlands vertaald, maar tegen dat je dit leest zou dit in orde moeten zijn.)

Na een minuut moet de led blauw pulseren en druk je in de app op "Deco's LED is Pulsing Blue". Druk vervolgens op "Schakel Bluetooth in" en "Zet Locatie aan". Druk eventueel op "Toestaan" als je apparaat vraagt of Deco de locatie van het apparaat mag openen.

De app zoekt nu naar de Deco en vindt hem als goed is ook. Nu kun je in de app aangeven waar je de node plaatste, bijvoorbeeld "Woonkamer". De app probeert vervolgens om de node met het internet te verbinden. Wanneer dit gelukt is, kun je je nieuwe netwerk een naam (= ssid) en wachtwoord (= wifi-wachtwoord) geven. De led brandt nu stabiel groen. Valt de internetverbinding om de een of andere reden weg dan pulseert de led rood.

Druk weer op "Volgende" zodat de app alle instellingen kan creëren. Na enkele seconden volgt als het goed is de melding dat je een andere Deco kunt toevoegen.

Nieuwe nodes toevoegen

Klik op "Voeg een andere Deco toe" en volg opnieuw alle instructies. Herhaal dit voor de twee overblijvende nodes. Het kan tot twee minuten duren voor het ledje bovenop de node blauw pulseert. Klik dan op "Deco's LED is Pulsing Blue" om de nieuwe node toe te voegen.

Voor elke toegevoegde node test de app automatisch de prestaties, vraagt waar je ze plaatste en optimaliseert je netwerkverbinding. Als de node normaal werkt, brandt de led stabiel groen.

De Deco-installatieprocedure is even gebruiksvriendelijk als die van Linksys Velop, op voorwaarde dat je alle andere wifi-netwerken uitschakelt tijdens het proces. Anders raakt de app in de war omdat je apparaat mogelijk met een andere wifi-netwerk een verbinding maakt dan met het Deco-netwerk. Ook moet Bluetooth tijdens de installatie ingeschakeld blijven.

Beheer

Je beheert alles met de Deco-app. Na de installatie is je wifi-netwerk gebruiksklaar en kun je direct aan de slag.

De in de aankoopprijs inbegrepen Trend Micro virusbescherming is bijvoorbeeld volledig actief, maar je kunt er in de app wel voor kiezen om die geheel of gedeeltelijk uit te schakelen. Je kunt drie mogelijkheden aan- of afvinken: kwaadaardige inhoudsfilter, het voorkomen van indringers systeem en geïnfecteerde apparaten in quarantaine plaatsen. Dit is iets voor gevorderde gebruikers en laat je in normale omstandigheden allemaal ingeschakeld.

Andere zaken die je in de app kunt regelen zijn het instellen van een gastnetwerk of het voorrang verlenen van de netwerkverkeer van bepaalde apparaten en/of specifieke soorten verkeer (bijvoorbeeld 'streaming' of 'gaming').

Ouderlijk toezicht is eveneens van de partij en werkt via profielen die je individueel configureert en in- of uitschakelt op apparaatbasis.

Er zijn vier filterniveaus: jonge kinderen, kinderen, tieners en volwassenen. Die blokkeren verschillende categorieën en apps/websites, maar je kunt dit per categorie zelf verfijnen en configureren.

In het (jonge) kinderenprofiel zijn volwassenensites, goksites en sociale netwerken bijvoorbeeld standaard uitgeschakeld.

Maar je kunt bijkomende categorieën blokkeren, bijvoorbeeld seksuele voorlichting, of download, of games etc. Per profiel kun je dagelijkse tijdslimieten instellen, volgens weekdag, weekend en/of bedtijd.

Dit werkt allemaal heel eenvoudig.

De app voert regelmatig automatisch een internetsnelheidstest uit en toont de resultaten daarvan in zijn hoofdscherm. Een eventuele nieuwe firmware wordt pas toegepast als je dit in het instellingenmenu kiest. Tijdens onze test kwam versie 1.08 binnen, met een geüpdatete Trend Micro-database, bug-fixes en een verbeterde setup-gids. De update duurt ongeveer vijf minuten, waarbij alle nodes ingeschakeld moeten blijven.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een router. We geloven best dat deze router de door TP-Link geclaimde snelheden haalt in 'ideale omstandigheden'. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële omstandigheden waarin we alle wifi-apparatuur testen.

De Deco haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, een gemiddelde reële doorvoersnelheid van 199,7 in de 5 Ghz-frequentie. Bij de Velop is dit gemiddeld 218,7 Mbit/s. De gerouteerde lan-snelheid is gemiddeld 940,5 Mbit/s.

Conclusie

De TP-Link Deco wifi-mesh is, in tegenstelling tot de (veel duurdere) Linksys Velop, misschien niet altijd even snel of zelfs sneller dan de krachtigste multiband wifi-routers, maar wel veel eenvoudiger te configureren, zeker als je ergens slechte wifi-ontvangst hebt en dat snel wil oplossen: een extra module installeren en klaar.

Gemiddelde prijs 299 euro (startkit met drie modules); prijs van losse module ca. 126 euro.

Bron: www.diskidee.be