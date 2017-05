Review: efficiënte Zweedse versleuteling-software

Axcrypt werkt op meer platformen dan alleen Windows. Momenteel is Axcrypt ook beschikbaar als Android- en iOS-app. Mac OS X-, Linux- en Windows Phone-apps zijn in ontwikkeling. Axcrypt 2 kan nog steeds de bestanden openen die versleuteld zijn met de gratis versie 1.

Die eerste versie is trouwens de enige die nog werkt op oudere Windows-versies tot en met XP. De nieuwe versie werkt alleen op Windows 2008 en Vista of hoger.

De basisversie van Axcrypt blijft gratis beschikbaar, maar versleutelt bestanden, 'maar' met een 128-bit aes-sleutel, tegenover 256-bit aes-encryptie voor de Premium-versie.

De Premium-uitvoering heeft nog andere extra's. Ze kan bijvoorbeeld volledige folders versleutelen, waaronder de automatisch gecreëerde 'My Axcrypt'-folder.

Ze werkt ook met cloud-opslag van Dropbox en Microsoft OneDrive. Als deze actief zijn op de computer waarop Axcrypt geïnstalleerd wordt, werkt de integratie direct zonder verdere configuratie. Andere extra's tegenover de gratis variant zijn de mogelijkheden om zelf sterke wachtwoorden te genereren, sleutels met meerdere contacten te delen en bijkomende support.

Praktijk

Vóór je de software kunt gebruiken, moet je een geldig e-mailadres invullen. Je krijgt dan via e-mail een verificatienummer dat je samen met een zelfgekozen wachtwoord invult in het 'Verifieer Axcrypt ID'-dialoogvenster.

Jouw wachtwoord wordt niet opgeslagen op de servers van het bedrijf. Internet is evenmin nodig voor de basisversie, maar wel aanbevolen voor de Premium-versie.

Je versleutelt bestanden en folders simpelweg door ze te selecteren of te 'droppen' in de interface. Door contacten toe te voegen, deel je deze bestanden of folders automatisch op een beveiligde manier met andere Axcrypt-gebruikers.

De software stuurt automatisch een verificatiecode en instructies naar gebruikers die Axcrypt nog niet geïnstalleerd hebben. Door rechts te klikken, kun je een bestand of folder van de lijst met gedeelde bestanden verwijderen, al dan niet met behoud van de lokale encryptie.

Het is ook mogelijk de versleutelde bestanden te openen, bewerken etc., net zoals een gewoon bestand. Dubbelklikken in de bestandsbeheer-achtige interface volstaat.

Er is geen beperking op de omvang van de bestanden. De software werkt ook in andere talen dan het Engels, waaronder Frans en Nederlands.

Conclusie

Axcrypt is een klein, intuïtief programma's voor het lokaal en/of gedeeld werken met versleutelde bestanden en folders. De integratie met Dropbox en Onedrive en de beschikbaarheid van mobiele apps zijn verdere pluspunten, samen met de lage kostprijs en betrouwbare werking sinds 2001.

Prijs: gratis (basisversie); 24 euro per jaar of 3euro per maand voor de Premium-versie

Bron: www.diskidee.be