Review: elegante zakelijke laptop

Zoals de naam dat al aangeeft, is dit de vierde generatie van de 14-inch HP EliteBook 1040. Tegenover generatie G3 van vorig jaar kromp de G4 enkele millimeters.

Het gewicht daarentegen steeg enkele grammen, toch bij de door ons geteste versie, want deze zakelijke notebook is in tal van variaties verkrijgbaar. De lichtste uitvoering weegt 1,36 kg. De door ons geteste versie weegt 1,515 kg.

Design

Uiterlijk is er weinig verschil met het model van vorig jaar. Het stijlvol zilverkleurig chassis vervaardigd uit stevig cnc-gefreesd aluminium is gelukkig behouden.

Deze laptop is verkrijgbaar met verschillende Intel Core i5- en i7-processoren van de 7de generatie. Wij testten een versie met Intel Core i7-7600U.

Het geheugen is op het moederbord vast gesoldeerd en kan dus na de bestelling niet worden gewijzigd. De technische noodzaak hiervan ontgaat ons; het lijkt eerder een besparingsmaatregel die HP goed en de gebruiker bij eventuele ram-problemen slecht uitkomt. U hebt de keuze tussen 8 en 16 GB ram; wij testten de 16 GB-variant.

Het 14-inch ips-scherm bestaat in acht (!) verschillende varianten: full hd- of 4K-resolutie met verschillende lichtintensiteiten, met of zonder ontspiegeling, met of zonder touch-functie. De aanraakversies van het scherm hebben een Corning Gorilla Glass 4 bescherming.

Optioneel kan het scherm uitgebreid worden met de HP SureView-optie, een ingebouwde polarisatiefilter die de scherminhoud voor omstaanders onzichtbaar maakt. Als die privacy-optie aanwezig is, schakel je ze in met de F2-functietoets. Met F5/F6 regel je de filtersterkte en kan je het beeld verhelderen of verduisteren.

Het scherm plooit 180 graden zodat je het plat op een werkvlak kunt leggen, bijvoorbeeld om iemand anders iets te demonstreren. Wij testten de versie met 300 nit full hd aanraakscherm.

Ook de opslagopties zijn uitgebreid: van 128 GB tot 1 TB ssd, met sata of m.2 pcie interfaces. Wij testten een versie met 512 GB m.2 pcie-ssd van Toshiba, die vlak na de ingebruikname nog 388 GB vrije ruimte heeft.

Een andere optie is de inbouw van een lte-modem.

De andere kenmerken zijn gemeenschappelijk tussen alle modellen. De ir-camera met twee microfoons kun je bijvoorbeeld gebruiken voor gezichtsherkenning in combinatie met Windows Hello. De in de rechterpolssteun geïntegreerde vingerafdruksensor werkt ook samen met Windows Hello. In het aanraakvlak is een nfc-sensor geïntegreerd.

Deze laptop heeft vier usb-poorten, waarvan twee usb 3.1 type-c met Thunderbolt 3. Verder is er nog een aparte hdmi-uitgang, maar de smartcard-reader die de vorige generatie nog wel had is bij G4 verdwenen. Ook de lekkagebescherming van het toetsenbord van het vorige model ontbreekt bij de G4. Verder rept HP met geen woord meer over een eventuele MIL-STD 810G-goedkeuring van de G4 die de G3 wel had.

Sommige varianten van de EliteBook 1040 G4 laptop zijn online bij HP zelf verkrijgbaar, andere duiken op in projecten en nog andere zijn te koop bij retailers. Bovendien verschillen de modellen ook nog eens van land tot land: zelfs in België en Nederland verkoopt HP verschillende versies. Het lijkt weinig kostenefficiënt, maar HP zal er wel zijn redenen voor hebben ...

Praktijk

Deze laptop heeft een premium-uitstraling en lijkt stevig gebouwd, al wiebelt het scherm wel een beetje als je het aan de zijkanten met twee handen vastgrijpt.

Het brede ClickPad-aanraakvlak is beschermd met glas en functioneert feilloos. De polssteunen zijn ruim bemeten. Het verlichte toetsenbord heeft volwaardige navigatietoetsen en een behoorlijk goede aanslag, met toetsen die voldoende ver uit elkaar staan.

De 67 Wh Lithium-polymeer HP 'Long Life' accu met snellaadfunctie houdt het volgens HP tussen de 18 en 16 uur uit op een volle lading. Dat lijkt ons een optimistische schatting, behalve dan als je vooral gewone kantoortoepassingen gebruikt en het 'HP Optimized'-energiebeheerschema gebruikt waarbij het scherm in de accustand wat ons betreft té donker ingesteld is. Maar dat hangt natuurlijk af van je persoonlijke smaak en van de verlichting in je werkomgeving.

Niettemin is dit een van de beter presterende laptop-accu's die we al zijn tegengekomen en moet ze inzake prestaties niet veel onder doen voor onze topper tot nu toe, de accu in de Dell XPS 15 (2017). Maar die laptop heeft wel een aparte Nvidia-gpu, terwijl de laptop van HP alleen voorzien is van een tragere geïntegreerde grafische component van Intel.

Ook de algemene prestaties zijn goed.

HP EliteBook 1040 G3 14" (2017) Dell XPS 15 15,6" (i7-512-16G) (2017) Microsoft Surface Laptop 13,5" (i5-256-8G) (2017) Acer TravelMate X349-G2-M 14" (i5-8GB-256) (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 399 404 308 209 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 328 377 351 257 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 2872 3195 3132 2571 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3931 4411 4037 3339 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4781 4852 4096 3699 Futuremark PCMark 8 Storage Score 5040 4905 4986 4900 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 384,7 249,07 285,25 193,57 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 7436 20338 6245 6350 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 4566 17573 3893 4025

Conclusie

De HP EliteBook 1040 G4 kromp een klein beetje tegenover de vorige generatie, terwijl de prestaties erop vooruitgingen. Dit is een elegante, goed presterende zakelijke laptop met een stevige accu, maar met een zeer stevig prijskaartje in vergelijking met sommige concurrenten.

Prijs: geteste versie: 1.899 euro; start aan 1.549 euro.

Bron: www.diskidee.be