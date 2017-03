Review: emails inplannen en opvolgen

Boomerang is beschikbaar voor Gmail, Google Apps en Outlook. Je kunt de Pro-versie gratis dertig dagen lang uitproberen. Betaal je niet, dan val je terug op de gratis Basic-versie waarmee je tien mails per maand kunt inplannen en opvolgen.

Berichten inplannen kan ook in Gmail en Outlook zelf, maar Boomerang breidt de functionaliteit uit met extra's zoals automatische opvolging, waarbij je er na een zelf ingestelde periode aan herinnerd wordt dat je nog een antwoord moet ontvangen, leesbevestiging, herinneringen wanneer iemand jouw mails niet vóór een bepaalde datum heeft gelezen en het meten van clicks op ingevoegde links.

E-mail tracking

De e-mailtracking werkt door middel van een "email web beacon". Dat is een onzichtbare trackingpixel die in e-mails geplaatst wordt. Dat is tegelijk de zwakte van deze oplossing, want als jouw ontvanger het automatisch laden van afbeeldingen heeft uitgeschakeld, werkt de tracking niet.

Als je als potentiële ontvanger niets van dit soort tracking-oplossingen (er bestaan er ook andere) wil weten, zit er niets anders op dan het automatisch laden van afbeeldingen in jouw e-mailclient uit te schakelen

Je kunt je e-mailclient ook configureren om alle e-mails als "plain text" weer te geven.

Aan de serverkant kunnen beheerders deze tracking blokkeren door externe inhoud in html-berichten uit te schakelen. Blokkeren via het hosts-bestand, proxyfilter of met behulp van gespecialiseerde software zoals MailScanner zijn eveneens opties.

Andere mogelijkheden

Interessanter dan de planningsmogelijkheden zijn de "follow-up reminders" die je voor elk bericht kunt instellen door op de Boomerang-knop te klikken. Het bericht wordt dan uit jouw inbox gehaald en er pas opnieuw in gezet op de datum en het uur die je zelf koos.

Als je deze handige optie goed gebruikt, kun je wel degelijk een vrijwel lege inbox creëren. Pas wanneer een actie nodig is, zal een bepaalde e-mail opnieuw om aandacht vragen. (De alternatieve e-mailclient Inbox by Gmail van Google zelf heeft een vergelijkbare optie die "Snoozing" heet, maar honderd procent hetzelfde is het niet.)

Boomerang creëerde nog twee andere handige Gmail add-ons, namelijk Boomerang Calendar en Inbox Pauze. We gaan er hier niet dieper op in, maar vermelden graag dat Calendar toelaat om op eenvoudige manier meetings te plannen via e-mail, terwijl Inbox Pauze jouw inbox tijdelijk van de buitenwereld afsluit, zodat je je op je werk kunt concentreren.

Conclusie

De interessantste functie van Boomerang is de opvolgherinnering voor e-mails. Daarmee creëer je mits de nodige discipline een vrijwel lege inbox volgens de "uit het oog, uit het hart"-filosofie.

Prijs Basic: gratis met een beperking tot tien berichten; Personal: $4,99 per maand en per gebruiker met ongelimiteerde berichten. Pro: $14,99 maand/gebruiker met als extra terugkerende automatische e-mails en "Respondable", een systeem om automatisch (Engelstalige) e-mails te creëren.

Bron: www.diskidee.be