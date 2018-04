Review: erg stijlvolle alles-in-één computer

Deze 23,8-inch aio-pc is een zeer stijlvolle verschijning, met een randloos beeldscherm met onderaan een witgrijze stoffen luidspreker-grille waarachter B&0 speakers schuilgaan.

De compacte, vierkante aluminium voet is al in de fabriek vast gemonteerd. De onderste helft van de achterzijde is enkele centimeters dik; in deze rechthoekige uitstulping gaat alle elektronica schuil.

De rest van het scherm is maar enkele millimeters dik. Je kunt het scherm 25 graden naar achteren kantelen, maar niet in de hoogte verstellen of op de voet zelf draaien.

Uitrusting

Wij testten de versie met Intel Core-i5-7400T, 12 GB ram, aanraakscherm, 128GB ssd/1TB hdd-combo en AMD Radeon 530-gpu, maar deze AiO is ook verkrijgbaar in een 150 euro goedkopere variant met 8 GB ram, gewoon scherm, hdd-only en Intel Graphics 630 gpu.

De hd-webcam zit standaard in de bovenste schermrand verborgen en activeert pas wanneer je hem eruit klikt.

Het apparaat is licht genoeg om het met voet en alles te draaien mocht dat nodig zijn.

Rubberen antislip-strips aan de onderkant van de voet garanderen dat het apparaat stabiel op een werkvlak blijft staan.

De langwerpige stroomknop bevindt zich links vooraan onder het scherm. Dat is geen ideale plaats, ook al omdat het moeilijk te voelen is of je de kleine toets nu wel of niet voldoende ingedrukt hebt, bijvoorbeeld om de pc uit sluimerstand te halen.

Alle poorten bevinden zich rechts achteraan, met inbegrip van de sdcard-lezer, die zo redelijk onhandig geplaatst is.

De 2 W B&O Play stereospeakers produceren een warm, diep geluid, zonder vervorming en met een goede verstaanbaarheid van stemmen.

Behalve gewone usb 2.0 en 3.1 Gen. 1-poorten heeft deze aio-pc ook aan kleine type C 3.1 Gen. 1-poort en hdmi 1.4 in- en uitgangen.

Ons testexemplaar was nog een prototype, waarin bijvoorbeeld de dvd-rw-drive ontbrak, die het commerciële model wel zou hebben.

De Windows-installatiewizard was bij ons alleen beschikbaar in het Engels, maar dit gaf ons wel de gelegenheid Cortana uit te proberen. Met succes, want de luidsprekers geven de Cortana-stem luid en helder weer, terwijl de microfoons onze stem perfect oppikten, zelfs op enige afstand van het scherm en mét muziek die in de achtergrond speelde. Cortana verstond alles.

In België verkoopt HP verschillende modellen van deze alles-in-één computer. Alle details vind je op de betreffende hp-websites.

Praktijk

Met de B&0 Play Audio Control app regel je het geluid en wijzig je equalizer-instellingen, maar de eerste keer dat je die start verschijnt een pop-up die je waarschuwt dat HP allerlei anonieme gebruiksinformatie verzamelt, zoals de tijd die je in de app doorbrengt, welke knoppen je gebruikt etc. Je kunt nergens afvinken dat je dit niet wil: ook hier veronderstellen we dat dit in de EU-versie anders zal zijn!

B&0 Play laat overigens toe om aan 'multistreaming' te doen, waarbij je naar verschillende audiobronnen op verschillende speakers luistert: bijvoorbeeld Cortana via de interne speakers en muziek via externe speakers die je aansluit op de 3,5m-audiopoort aan de achterkant van deze aio pc.

Het meegeleverde draadloze toetsenbord, mét apart numeriek klavier, is vervaardigd van stevig aluminium en biedt een goede tactiele feedback, maar is erg smal, zonder polssteunen.

De van kunststof vervaardigde draadloze muis lijkt heel wat minder stevig. Beide communiceren via een kleine usb-dongle en dus niet via het eveneens aanwezige Bluetooth.

De kwaliteit van het 23,8-inch full hd ips 'zero bright dot' (zbd)-scherm is goed, met natuurgetrouwe kleuren, goede zwartwerking en een brede kijkhoek. Zbd garandeert de afwezigheid van kapotte witte pixels.

Merk Acer Asus Dell HP Lenovo Product Aspire Z24-880 (D17W1) (DQ.B8TEH.002) Zen AiO ZN242IFGK-CA066T Optiplex 5250 AIO Series (06FY75) Pavilion All-in-One Touch 24 ideacentre AIO 520S-23IKU (FOCU00969NY) Stroomverbruik Gemeten sluipverbruik externe voeding 0,7 W 0,6 W 0,6 W 0,3 W 1,4 W Gemeten maximaal verbruik tijdens benchmarks 84 W 177 W 76 W 276 W 68 W Benchmark-resultaten Futuremark PCMark 8 Home Score 3974 4530 3915 2482 3391 Futuremark PCMark 8 Storage Score ssd 4989 4797 4880 4962 4993 Futuremark PCMark 8 Storage Score hdd 1964 2161 niet van toepassing 2234 niet van toepassing Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate (DX10) Score 68060 108937 43954 76017 35183 Futuremark 3DMark Sky Diver (DX11) Score 7802 17144 4183 7365 3505 Scores Prestatiescore (op 100) 69 88 63 60 56 Prijsprestatiescore (op 100) 75 75 75 71 77

Conclusie

De HP Pavilion All-in-One Touch 24 is een zeer stijlvolle alles-in-één Windows-pc die goed presteert als je voor de iets duurdere modellen kiest.

Prijs: vanaf 807 euro

Bron: www.diskidee.be