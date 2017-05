Review: fluisterstille mini-pc van Shuttle

Stille mini-pc's zijn bruikbaar voor allerlei toepassingen, niet in het minst als fluisterstille mediacenters. De nieuwe XPC Barebone DX30 vervangt twee vroegere ventilatorloze pc's van Shuttle, namelijk de XS35 en de XS36. Deze "XPC slim"-type pc aanvaardt zowel een 12 als een 19 volt voeding en kan dus ook in mobiele toepassingen worden gebruikt.

Technische kenmerken

De van stevig antraciet- en zilverkleur staal vervaardigde Shuttle DX30 meet 190 x 165 x 43 mm, wat overeenstemt met een volume van 1,35 liter. Je kunt hem zowel verticaal als horizontaal opstellen in omgevingstemperaturen tussen 0 en 40°C. Met behulp van een meegeleverde VESA-beugel kun je hem ook achterop op een geschikte monitor of tv monteren.

Hoewel deze pc geen bewegende onderdelen bevat, kun je hem probleemloos 24 uur op zeven dagen gebruiken. Zelfs bij zware belasting wordt het kastje nooit erg warm, op voorwaarde natuurlijk dat je de passieve koelgaten op de zijkanten niet afdekt.

De DX30 is een barebone pc met een gesoldeerde 14nm Intel Apollo Lake Celeron J3355 soc (dual-core, 2 MB cache, 2,0/2,5 GHz) met Intel Graphics 500 en ruimte voor maximaal 8 GB DDR3L-ram. In het kastje is er ruimte voor zowel een 2,5 sata-drive als een NVMe ssd in m.2-2280 uitvoering.

De DX30 heeft de volgende poorten: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.0 (voorkant), 4x USB 2.0 (achterkant), kaartlezer, 1x RJ45, 1x PS/2 en 2x RS-232. Eén van de seriële poorten kun je optioneel vervangen door een d-sub vga-connector. Dat kan met de PVG01 adapterkabel.

De wifi-module in de m.2-2230-sleuf op het moederbord kun je vervangen. Standaard zit er een 150 Mbit/s Realtek RTL8188EE b/g/n kaartje in. Een externe wifi-antenne is standaard meegeleverd. Het systeem start desgewenst op via Wake-on LAN of direct zonder interventie zodra er stroom wordt geleverd (hiervoor moet je een jumper op het moederbord verwijderen).

De voeding is afkomstig van een externe 19 Volt adapter met een vermogen van 40 Watt. Het is ook mogelijk om het systeem van stroom te voorzien via 12 Volt DC. Het verbruik bedraagt gemiddeld 7 Watt.

Gedetailleerde informatie over de DX30 vind je op de website van Shuttle. Onderstaande video biedt een 3d-blik op deze slim xpc.

Prestaties

Je bereikt de binnenkant van de DX30 heel eenvoudig door twee schroefjes op de achterkant te verwijderen en het dekplaatje op te heffen. Je kunt één 2,5mm schijf kwijt in een verwijderbare beugel. Daaronder is er plaats voor twee DDR3L-1600/1866 so-dimm geheugenlatjes.

Wij installeerden twee geheugenlatjes van Crucial en testten deze nettop dus met het maximum van 8GB ram. Als schijf gebruikten we een eerder geteste Patriot Blast 960 GB sata3 ssd.

Dit is geen snelheidsmonster, maar de DX30 heeft wel voldoende kracht om Windows 10 vlot te draaien. Alleen zul je er geen games mee kunnen spelen. Mediatoepassingen daarentegen werken wel, al is deze kleine pc niet geschikt voor 4K-video. De Intel soc kan hardwarematig H.264, VC-1, WMV9, HEVC en VP9 videocodecs versneld afspelen. De Realtek ALC662 audiochipset kan 5.1 surroundaudio aan.

Merk Shuttle Type XPC slim DX30 Futuremark PC Mark 8 -Home Accelerated Score 1929 - Creative 3.0 Accelerated Score 2085 - Work Accelerated Score 2592 - Storage Score 4865 - Storage Score MB/s 175,6 3D Mark Professional - Ice Storm Extreme (DX10) 7962 - Cloud Gate (DX11 feature level 10) 1446 - Sky Diver (DX11) 499 - Fire Strike 153 - Fire Strike Extreme (DX12) 86

Conclusie

De Shuttle XPC Barebone DX30 presteert goed in verhouding tot zijn prijs. Deze kleine pc voor speciale toepassingen doet zijn werk fluisterstil en blijft ook bij hoge belasting koel, op voorwaarde dat de omgevingstemperatuur niet hoger dan 40 graden Celisus is. Bovendien is dit een erg energiezuinige pc.

Gemiddelde internetprijs: 208,12 euro

Bron: www.diskidee.be