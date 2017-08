Review: gebruiksvriendelijke en krachtige nas

Drobo, gespecialiseerd in gebruiksvriendelijke externe storage-oplossingen, bestaat al sinds 2005, maar is pas sinds kort bij ons actief. Het is de eerste keer dat we een nas van deze Amerikaanse fabrikant testen. De 5N2 (DRDS5A31) is een compacte, zwartmetalen tafel-nas met ruimte voor vijf 3,5-inch schijven. Het is een nas waar ook een absolute beginner meer aan de slag kan en die toch geavanceerde bescherming van je gegevens biedt.

Kenmerken

De Drobo 5N2 heeft geen sledes waarin je schijven vastschroeft of vastzet. Na het verwijderen van de plastic voorplaat schuif je de harde schijven direct in een soort cassettes, een beetje zoals bij een oude videorecorder. Je hebt dus geen schroevendraaier nodig. In theorie kun je er ook 2,5-inch schijven in kwijt die je eerst monteert in een 3,5-inch slede, maar in de documentatie wordt daar verder niet op ingegaan.

Omdat deze nas wellicht vooral gebruikt zal worden met 3,5-inch schijven hebben we ze ook zo getest. We gebruikten 1TB Hitachi 7200 rpm nas-schijven. Schijven kun je net zoals bij elke nas 'hot swappen', dus verwisselen zonder dat je de nas hoeft uit te schakelen.

Het raid-niveau kies je echter in tegenstelling tot bij de meeste "gewone" nas'en niet zelf. Drobo heeft een eigen raid-systeem, BeyondRAID genaamd. Dat kiest het beschermingsniveau zelf naargelang het soort en de hoeveelheid van ingestoken schijven.

De redundantiebescherming is veel sneller klaar dan bij gelijk welke andere fabrikant: binnen de twintig minuten waren onze drie schijven gebruiksklaar met een raid5-equivalente bescherming.

Herstellen van de raid-bescherming gebeurt eveneens vliegensvlug: op enkele minuten tijd is de array weer gezond. Raid6-equivalent is beschikbaar door gewoon een schijf bij te steken en in Drobo Dashboad voor 'dual protection' te kiezen.

BeyondRAID laat toe om schijven van verschillende capaciteit door elkaar te gebruiken, schijven van plaats te verwisselen etc. en dit allemaal zonder gegevensverlies op voorwaarde dat je de visuele instructies opvolgt van de leds naast elke schijf: knippert het ledje groen dan mag de schijf worden verwijderd, knippert het geelgroen dan moet je er vanaf blijven, brandt het rood dan mag je de nieuwe schijf toevoegen, knippert het rood dan moet je ze direct vervangen en brandt het ledje geel dan moet je de betrokken schijf "snel" vervangen.

BeyondRAID controleert de integriteit van de redundantiegegevens automatisch. Als gebruiker hoef je helemaal niets te doen of in te plannen. Het biedt veel van de voordelen die bijvoorbeeld het btrfs-bestandssysteem van recente, duurdere nas'en ook biedt.

De 5N2 heeft behalve twee ethernetpoorten geen enkele andere poort, zelfs geen usb-poort voor snelle kopieeropdrachten of een noodvoeding. Dat laatste is volgens Drobo niet nodig, want een ingebouwde accu zorgt ervoor dat schrijfopdrachten steeds worden voltooid, zodat er geen gegevensverlies kan optreden. Is de accu actief, dan branden alle schijf-leds rood, om aan te geven dat je ze in geen geval mag uittrekken.

Aan de onderkant is er een klepje waarin je een m.2 msata-ssd kwijt kunt om als cache te gebruiken. Dan werkt de nas een beetje sneller.

Alle technische details over de 5N2 vind je op de website van Drobo.

Beheer

Een webinterface ontbreekt: het volledige beheer gebeurt met Drobo Dashboard-software voor Windows of Mac OS. Linux wordt niet ondersteund, al draait deze quad-core Marvell Armada-gebaseerde nas zelf wel een Linux-achtig besturingssysteem en zijn verschillende Linux-gebaseerde apps als uitbreiding beschikbaar. Dat zijn er minder dan bij sommige andere fabrikanten, maar alle essentiële apps zijn wel van de partij.

Consoletoegang via bash of ssh is eveneens mogelijk. Tevens kun je beveiligde cloudtoegang configureren voor de meeste apps en toepassingen, maar niet voor het beheer.

Prestaties

We testten met de Intel NAS Performance Test (naspt), die verschillende applicatiegerichte benchmarks uitvoert aan de hand van ruim 32GB testdata. Dit meet de effectieve snelheid van veelgebruikte netwerkapplicaties.

De Drobo 5N2 presteert goed, ongeveer op het niveau van de Asustor AS3104T, WD MyCloud Pro en Thecus N4810 nas'en. Veel hangt natuurlijk af van wat voor schijven je erin steekt.

Conclusie

De Drobo 5N2 moet het vooral hebben van zijn gebruiksgemak en volledig automatische raid-systeem. De prestaties zijn goed, maar er bestaan voor dit geld wel snellere nas'en. In verhouding tot het prestatieniveau is de prijs stevig. Maar misschien is het gebruiksgemak je dit waard.

Straatprijs: ca. 602 euro zonder schijven

Bron: www.diskidee.be