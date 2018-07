Review: gebruiksvriendelijke multiroom Wi-Fi

De eerder geteste tri-band versie van het Linksys Velop Whole Home Wi-Fi mesh-systeem kan je nog steeds kopen. Een verpakking met drie modules kost intussen rond de 380 euro.

Het tri-pack van de nieuwe dual-band versie kost 279,99 euro. Je spaart dus ruim honderd euro uit, maar levert wel prestaties in: hoeveel zoeken we uit in deze review.

Mogelijkheden

De drie 'nodes' in de dual-band startkit zijn compacter dan de toch wel erg grote modules van de tri-band Velop. Elke bovenaan taps toelopende module is 14,1 in plaats van 18 cm hoog. De fraaie ivoorwitte vormgeving bleef behouden, maar het kabelmanagement aan de onderkant is weggelaten: de stroom- en beide netwerkaansluitingen bevinden zich aan de achterkant.

De torentjes bevatten twee ac1300-radio's (simultaan dual-band) met drie interne mu-mimo (multi-user multiple input/output) beamforming (zichzelf actief richtende) antennes. Kloppend hart is een 710 MHz Qualcomm soc (system on chip) die lichtjes verschilt van de soc in de tri-band variant. De soc wordt ondersteund door 256 MB ram en evenveel flash-geheugen. Ook dat is minder dan bij de tri-band versie.

De stroom- en resetknoppen onderaan en de veelkleurige status-led bovenaan bleven behouden.

De tri-band en dual-band nodes kan men samen in één netwerk gebruiken. Het toevoegen van een dual-band node aan een bestaand tri-band mesh-netwerk is een betaalbare manier om de dekking uit te breiden.

AC hoeveel?

Elke module van de dual-band Velop heeft een theoretische maximale doorvoersnelheid voor beide wifi-frequentiebanden samen van 1.300 Mbit/s, ofwel AC1300.

De vermelding 'AC3900' op de verpakkking van het startpakket met drie modules telt die zeer theoretische maximale doorvoersnelheid van elke node gewoon bij elkaar op, want 3 x 1.300 = 3.900.

Dat is natuurlijk redelijk misleidend: je haalt zelfs niet bij benadering 3.900 Mbit/s. In werkelijkheid haalt één draadloos apparaat maximaal 400 Mbit/s indien het de 2,4 GHz wifi-frequentie gebruikt en maximaal 867 Mbit/s in de 5 GHz frequentieband.

Linksys telt dit gewoon bij elkaar op: 400 + 867 = 1.267 of bijna AC1300 en vermenigvuldigt het dan nog een keer met drie, want ja, er zitten toch drie modules in de verpakking ...

Er bestaat geen standaard voor de AC-aanduidingen op routerverpakkingen. Die bekijk je dus best met de nodige argwaan! Ook andere fabrikanten maken zich overigens schuldig aan deze overdrijvingen.

Installatie en nieuwe nodes toevoegen

Installatie en het toevoegen van nieuwe modules zijn hetzelfde als bij de tri-band versie. Hierbij wordt de ingebouwde Bluetooth-verbinding gebruikt, die voor de rest geen functie heeft.

De app werkt intussen ook in het Nederlands en is hier en daar verfraaid en verbeterd, zoals je in de galerij met schermafdrukken hieronder kan zien.

We verwijzen je voor de installatiedetails naar onze eerdere review. We beoordelen de procedure als zeer gebruiksvriendelijk.

Beheer

De installatie moet via de app, maar het beheer kan daarnaast ook via de ingebouwde webinterface. (Die werd via een recente firmware-upgrade overigens ook toegevoegd aan de eerder geteste tri-band versie.)

Veel beheer is er niet aan, het draadloze netwerk is direct gebruiksklaar. Maar via het beheer richt je een gastnetwerk in, dat afgescheiden is van je thuisnetwerk; of je geeft voorrang geven aan het netwerkverkeer van aangesloten apparaten.

Via ouderlijke controle leg je aangesloten systemen beperkingen op.

Velop is compatibel met Amazon Alexa. Via stemopdrachten is het bijvoorbeeld mogelijk om het gastnetwerk activeren als er een Alexa in je netwerk aanwezig is. Ook kun je op die manier je internetverbinding controleren.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een wifi-oplossing. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële prestaties. Velop haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, een gemiddelde reële doorvoersnelheid van 183,6 Mbit/s (in een gebouw met twee verdiepingen).

De maximale gemeten doorvoersnelheid in ideale omstandigheden (dicht bij een module die dicht bij de router is geplaatst) bedraagt 434 Mbit/s.

Deze prestaties zijn vergelijkbaar met die van andere recent geteste dual-band mesh wifi-systemen, zoals TP-Link Deco M5 AC1300 en D-Link COVR-C1203. Van deze drie biedt het product van TP-Link nipt de beste verhouding tussen prijs en prestaties, al is het verschil met beide andere producten minimaal.

Conclusie

Linksys Velop Dual-Band werkt even goed en is even gebruiksvriendelijk als de Tri-Band versie. De nodes zijn kleiner, ze kosten minder, maar ze presteren ook minder. In verhouding tot de kostprijs blijft dit een zeer simpele manier om op korte tijd een dekkend wifi-netwerk uit te rollen met goede prestaties. Knoeien met routers, wifi-extenders en/of powerline-oplossingen behoort met dit soort wifi-meshes definitief tot het verleden.

Gemiddelde prijs: Startkit met 3 nodes: 280 euro; één extra node: 110 euro; twee extra nodes: 200 euro.

