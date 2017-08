Review: gebruiksvriendelijke Quad HD dashcam

De Nextbase 512GW Ultra dashcam is uitgerust met een Sony Exmor R cmos sensor met een quad hd resolutie van 1440p aan 30 fps of 1080p aan 60 fps. De lens heeft een kijkhoek van 140 graden diagonaal en een ingebouwde polarisatiefilter, die je instelt via een draairing.

De Nextbase 512GW is een erg compacte en lichte dashcam, die je eenvoudig bevestigt in de meegeleverde kleine zuignap met magnetische bevestiging en ingebouwde gps-module.

De lange stroomkabel kun je in deze module laten zitten en eventueel netjes wegwerken langs de randen van de autoruit. Met een simpele klik verwijder je de camera, die klein genoeg is om bijvoorbeeld in je broekzak te steken.

In de verpakking

Behalve de dashcam en de "Click & Go" gps-bevestiging vind je in de verpakking nog een 12/24V plug met lange kabel, een software cd, een waarschuwingssticker voor op je autoruit en een meertalige quick start gids (ook Nederlands).

Verder wordt een Sandisk microsd-geheugenkaartje meegeleverd met een capaciteit van 32GB. Dat moet je wel zelf nog monteren in een sleufje aan de linkerzijkant. De dashcam ondersteunt overigens geheugenkaartjes tot 64GB.

Kenmerken

Op de achterkant van de dashcam bevindt zich een 3" lcd-kleurenscherm dat niet aanraakgevoelig is. Links en rechts van het scherm vind je in totaal zeven aanraakgevoelige tiptoetsen waarmee je alles bedient en de camera in- en uitschakelt. Met behulp van de "mode"-knop schakel je tussen video- en foto-opnames en afspelen van bestaande opnames.

Je kunt zowat alles wijzigen, maar Nextbase raadt in zijn uitgebreide handleiding, die je op de meegeleverde cd vindt of downloadt van de supportsite, aan om de fabrieksinstellingen te gebruiken. Die zijn immers geoptimaliseerd voor een zo goed mogelijke werking.

Met deze instellingen neemt de camera videofragmenten van drie minuten op, tegelijkertijd in hoge en lage resolutie. De hoge-resolutiebestanden zijn bedoeld voor gebruik op een pc via usb of een geheugenkaartsleuf, terwijl je de lage-resolutievideo's via wifi op een mobiel apparaat kunt bekijken.

Datum, tijd, gps-coördinaten, snelheid en versnelling worden automatisch opgeslagen samen met de videobestanden. De 32GB-geheugenkaart kan op deze manier vier uur video opslaan. Zodra de kaart vol is, worden oudere video's automatisch door nieuwere vervangen.

De camera schakelt zichzelf ook automatisch in en uit naargelang de stroom al dan niet is aangesloten; de wachttijd stel je in via het menu. Eventueel kun je de parkeerbewaking inschakelen. Dan zal de camera vijf minuten actief blijven na het uitschakelen van de stroom en automatisch twee minuten video opnemen bij een onverwachte beweging (lees: wanneer er iemand tegen je auto aanrijdt). De gevoeligheid van de g-sensor zet je via het menu in drie verschillende standen.

De ingebouwde accu levert dertig minuten autonomie en is speciaal bedoeld om de parkeerstand te laten functioneren; ze is niet bedoeld om de camera permanent te laten opnemen. De camera heeft een hdmi-uitgang en een aansluiting voor een tweede, apart bij Nextbase verkrijgbare dashcam die je op de achterruit bevestigt.

Optioneel kun je bij Nextbase ook een montagekit kopen waarmee je de "mount" direct aan de zekeringendoos van je auto koppelt, zodat de sigarettenaansteker vrij blijft.

Praktijk

De beeldkwaliteit is uitstekend en verbeter je nog door de polarisatiefilter correct in te stellen. Via het lcd-scherm of de mobiele app bekijk je onderweg eenvoudig beelden. Als je de mobiele app wil gebruiken, druk je op de wifi-knop van de camera.

Op het scherm zie je dan de ssd-naam en het wifi-wachtwoord dat je gebruikt om je mobiel te verbinden met de dashcam. Via de "mode"-knop schakel je de wifi-stand snel uit.

Op de cd of de supportsite vind je ook de gebruiksvriendelijke Nextbase Replay 3 software voor Mac- of Windows-computers die meer mogelijkheden biedt. Zo volg je via deze app je traject op Google Maps of Openstreet-kaarten. De software toon allerlei bijkomende informatie, zoals rijrichting, snelheid, versnelling, afgelegde afstand en gemiddelde snelheid.

Je bewaart een snapshot van een video of bewerkt video's (stukken eruit knippen, fragmenten aan elkaar plakken, titels en opmerkingen toevoegen) en bewaart ze in mov-formaat. Verder is het mogelijk video's te delen via Facebook, Twitter of Youtube.

Deze software kun je ook gebruiken om te controleren of er nieuwe firmware voor de camera beschikbaar is en die in voorkomend geval toe te passen. De desktopsoftware werkt naar keuze rechtstreeks met de camera wanneer je die als opslagapparaat via usb aan je pc koppelt of direct met de geheugenkaart wanneer je die in een geheugenkaartlezer steekt. Dit laatste is het snelst.

Op Youtube vind je allerlei voorbeeldvideo's die met de Nextbase 512GW Ultra werden gemaakt. Die opnames laten de kwaliteit van de camera niet echt tot zijn recht komen, omwille van de bijkomende compressie die Youtube op de video's toepast.

Conclusie

De Nextbase 512GW Ultra daschcam is compact, eenvoudig te bevestigen en te gebruiken en maakt zeer duidelijke opnames met geïntegreerde gps- en snelheidsdata. De desktop-software waarmee je opnames bekijkt en video's bewerkt is van de gebruiksvriendelijkste die we al bij een dashcam tegenkwamen. Deze uitstekende dashcam is wel redelijk duur.

Adviesprijs: 199 euro

Bron: www.diskidee.be