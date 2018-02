Review: goed presterende 14-inch laptop

De Lenovo ideapad 320S is een klassieke 14-inch laptop die, hoewel goed draagbaar, toch 2,1 kg zwaar is. Langszij bekeken oogt het apparaat dunner en strakker dan het in werkelijkheid is: de zijkanten zijn iets afgerond, zodat de dikte van bijna 2,3 cm niet onmiddellijk opvalt. De "S" in de productnaam slaat trouwens op dit "Slim"-design.

Het grotere formaat heeft ook enkele voordelen, zoals een toetsenbord met grote 'chicklet'-toetsen, compleet met ruime spatiebalk en dito aanraakvlak én met volwaardige navigatietoetsen. De stroomtoets bevindt zich aan het linker uiteinde van de bovenste rij met functietoetsen.

Een ander voordeel is het relatief grote, ontspiegelde 14-inch full hd ips-scherm, dat niet aanraakgevoelig is, maar wel bijna tot tegen de rand van het schermdeksel loopt, zoals dit bij veel duurdere laptops al langer de gewoonte is.

Mede door die dunne schermrand is de ideapad 320S iets kleiner en strakker dan een doorsnee 14-inch laptop.

Het aluminium unibody-chassis is verkrijgbaar in verschillende schakeringen: zwart, wit, blauw en de door ons geteste zilveren variant.

Deze laptop bestaat in verschillende varianten, waarvan sommige zelfs een ingebouwd dvd-station hebben.

De door ons geteste educatieve variant (ideapad 320S-14IKB) heeft dat niet, maar is wel voorzien van een relatief krachtige mobiele Intel Core i3 van de Kaby Lake-generatie met 4GB ram en 128GB ssd.

Van de drie usb-poorten heeft er één het kleinere usb 3.1 type C gen 1-formaat.

Gedetailleerde informatie over de Lenovo ideapad 320S vind je op de website van de fabrikant.

Prestaties

Lenovo vermeldt een acculevensduur van zeven uur. Gezien de score van 194 minuten in onze strenge Futuremark PC Mark 8 accubenchmark zal het sterk afhangen van de uitgevoerde taken of je dit effectief haalt. Dat is de prijs die je betaalt voor een krachtige processor in verhouding tot een wat krap bemeten accu.

Merk Acer Acer Dell HP Lenovo Product Spin 1 SP111-32N-C9FE Swift 1 SF113-31-C3J2 Ultrabook Latitude 3189 Education Edition Notebook 15-bs020nd Ideapad 320S-14IKB Model 80X4 Afmetingen in mm (b x d x h) 290 x 200 x 14,1 319,5 x 225 x 14,95 303,8 x 207,9 x 20,75 380 x 253,8 x 23,8 338,3 x 249,9 x 22,7 Gewicht (kg) 1,3 1,3 1,47 1,91 2,1 Besturingssysteem Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 10 Home Cpu Intel Celeron N3350 (2 cores, 2 threads) Intel Celeron N3450 (4 cores, 4 threads) Intel Pentium N4200 (4 cores, 4 threads) Intel Core i3-6006U (2 cores, 4 threads) Intel Core i3-7100U (2 cores, 4 threads) Platform Apollo Lake (Q3/16) Apollo Lake (Q3/16) Apollo Lake (Q3/16) Skylake (Q4/16) Kaby Lake (Q3/16) RAM 4 GB (8 GB max) 4 GB (8 GB max) 4 GB (8 GB max) 4 GB (8 GB max) 4 GB (16 GB max) Intel-videocomponent (shared memory) HD Graphics 500 HD Graphics 505 HD Graphics 505 HD Graphics 520 HD Graphics 620 Storage 64GB e-MMC flash, 36,1GB vrije ruimte 64GB e-MMC flash, 24,8GB vrije ruimte 64GB e-MMC flash, 35,54GB vrije ruimte 128GB m.2 nvme ssd, 66GB vrije ruimte 128GB m.2 nvme ssd, 66GB vrije ruimte Scherm 11,6" Full HD Acer IPS Touch, Corning Gorilla Glass, 360° 13,3" Full HD Acer ComfyView IPS 11,6" Full HD Dell LCD Touch, 360° 15,6" Full HD HP Antiglare 14" Full HD Lenovo IPS antiglare Gemeten maximaal verbruik tijdens benchmarks 38 W 32 W 47 W 42 W 43 W Futuremark PCMark 8 Home Battery Score 245 m 350 m 363 m 199 m 194 m Futuremark PCMark 8 Home Score 1725 1572 2310 2848 3036 Futuremark PCMark 8 Creative Score 1725 1922 2692 3484 3828 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4138 4261 4859 4948 5036 Futremark 3DMark Professional Cloud Gate DX10 Score 2285 2161 3706 4536 4684

Conclusie

De Lenovo ideapad 320S heeft een slank ogend, modern design met een randloos 14-inch scherm, maar is in de praktijk vrij groot en zwaar, hoewel hij draagbaar blijft. Deze laptop, die over een Type-C Gen 1 usb-poort beschikt, presteert goed, maar de accu is ietwat krap bemeten, zodat de autonomie enigszins tegenvalt.

Prijs: 599 euro

Bron: www.diskidee.be