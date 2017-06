Review: goed presterende Android-tablet met stylus

De nieuwe Samsung Galaxy Tab S3 Android 7.0-tablet is verkrijgbaar in minder verschillende versies dan zijn voorganger, de in 2015 door ons getest Galaxy Tab S2. Je hebt de keuze tussen een model met of zonder 4G en kunt kiezen tussen drie kleuren: zwart, wit of zilver.

In vergelijk met de Tab S2 lijken de specificaties op het eerste zicht niet spectaculair vernieuwd. De ram-hoeveelheid ging er met 1 GB op vooruit tot 4 GB, de opslagruimte bedraagt 32 GB, waarvan nog ongeveer 22 GB vrij is voor eigen gebruik en de processor is een alweer uit 2016 daterende quadcore 2,2 GHz Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 cpu met Adreno 530 gpu. Samsung beweert dat de cpu 18 procent sneller en de gpu driemaal sneller zijn dan bij de Tab S2 ...

Uitrusting

De Galaxy Tab S3 is een klein beetje dikker en heel wat zwaarder dan de Tab S2. De nieuweling is met 6 mm wel nog altijd heel dun voor een tablet, maar met zijn gewicht van 429 gram (434 gram voor de 4G-versie) is hij zwaarder om met één hand vast te nemen, wat wel nog altijd kan.

Het hogere gewicht en de toegenomen dikte hebben wellicht te maken met de gebruikte accu. Samsung zal zich, vermoeden wij, geen twee keer aan dezelfde steen willen stoten door een te zware accu in een te dun apparaat te steken, met alle ontploffingsperikelen van dien...

Het 9,7-inch Super Amoled-scherm heeft dezelfde resolutie en pixeldichtheid (264 ppi) als voorheen. De Tab S3 ondersteunt hdr-videoweergave, maar momenteel is dat alleen geactiveerd in de Amazon-app en nergens anders. Het is de vraag of en wanneer bijvoorbeeld Netflix of Youtube dit ook zullen ondersteunen.

De schermkwaliteit is even goed als bij de Tab S2 en behoort dus tot het beste van wat je momenteel op tabletgebied kunt vinden.

Deze tablet is rondom van stevig glas gemaakt en heeft dezelfde design-taal als de Samsung Galaxy S8 en S8+ smartphones. Dat oogt zeer mooi, maar glas blijft natuurlijk kwetsbaarder dan aluminium, kunststof of metaal. Bovendien is het een magneet voor vingerafdrukken. Zeker de zwarte versie die wij testten staat binnen de kortste keren vol met vieze vegen.

Een case is dan de oplossing, bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S3 Book Cover case waarmee je de tablet recht kunt zetten en die magnetisch dichtklapt. Maar dat voegt nog eens 60 euro toe aan de al forse aankoopprijs van ca. 679 euro voor het wifi-model en 769 euro voor het wif/4g-model. Voor nog iets meer geld is er een keyboard-case met qwerty-toetsenbordje. Maar die is momenteel nog niet bij ons verkrijgbaar.

De basisversie van de Tab S2 kostte twee jaar geleden "maar" 499 euro ... Het is ons niet helemaal duidelijk waar de meerprijs voor het nieuwe model vandaan komt, of het moet zijn dat Samsung zich ook inzake prijs wil meten met de tablets van grote concurrent Apple ...

Je krijgt wel iets extra in ruil voor je euros, namelijk een "gratis" meegeleverde S-Pen stylus. Deze herkent 4.096 drukniveaus. Er worden drie apps meegeleverd waarin je deze teken- en schrijfpen kunt gebruiken: het bekende Samsung Notes voor het maken van notities en schetsen; Soundcamp Smart Composer voor het creëren van eenvoudige muziekstukken; en Pen-Up, een soort sociaal netwerk voor tekenaars.

Er zijn nog andere verbeteringen in de Tab S3. Zo heeft de achtercamera een resolutie van 13 MP en de voorcamera van 5 MP. Bovendien kun je met de achtercamera in UHD-resolutie aan 30 fps filmen.

Ook nieuw zijn de vier luidsprekers in elke hoek van het apparaat die zorgen voor duidelijker geluid of je de tablet nu horizontaal of verticaal vasthoudt. Bovendien is de muziekweergave verbeterd met behulp van AKG Sound. Vier luidsprekers betekent ook dat virtuele surround beter klinkt dan met slechts twee speakers.

Stel je daar echter niet té veel van voor. De audiokwaliteit is goed, maar heel luid spelen de speakers niet en als je de tablet in de hoeken vasthoudt beïnvloedt dit de geluidskwaliteit in negatieve zin.

Prestaties

De Galaxy Tab S3 presteert goed in de Futuremark PC Mark en 3DMark benchmarks. Het is een van de snellere tablets van het moment. Het verschil met de Galaxy Tab S2 is echter niet zó dramatisch dat je direct naar de winkel moet hollen om de opvolger te kopen: de twee jaar oude tablet kan nog wel even mee, ook al omdat de nieuweling een veel minder goede autonomie heeft dan de oudere tablet: 481 minuten tegenover 552 minuten in de Futuremark PCMark for Android batterij-benchmark.

Volgens Samsung kan deze tablet "met de juiste instellingen" twaalf uur achtereen video afspelen. Dat zal dan volgens ons toch kantjesboordje zijn, al hebben we dit niet getest. Wel wordt een snellader meegeleverd die de accu in 30 minuten 23% kan opladen.

Speel je graag games dan doet de Tab S3 het veel beter dan de Tab S2, die eerder matige 3D-prestaties neerzette. De Tab S3 presteert grafisch veel beter in meer veeleisende games.

Conclusie

De Samsung Galaxy Tab S3 is zeker een verbetering ten opzichte van de Galaxy Tab S2, maar de verbeteringen zijn niet spectaculair genoeg om het fors hogere prijskaartje te verantwoorden, tenzij je nood hebt aan de gratis meegeleverde stylus en/of vaak intensieve 3d-games speelt op je tablet. Anders kan je net zo goed voor minder geld de Tab S2 kopen, die hier en daar nog altijd verkrijgbaar is.

Prijzen: de Samsung Galaxy Tab S3 kost 679 euro voor de wifi-versie en 769 eurovoor de wif/+4g-versie.

Bron: www.diskidee.be