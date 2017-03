Review: goed presterende en betaalbare ssd

De Crucial MX300 ssd heeft een 'endurance rating' of opgegeven levensduur van 220 TB 'total bytes written' dankzij het gebruik van 3D mlc nand flashgeheugenchips, die dezelfde technologie gebruiken als in Samsung's 850 EVO en PRO ssd's die we in het verleden testten.

De mlc-chips zijn afkomstig van moederbedrijf Micron Technology, dat pas het tweede bedrijf na Samsung is dat 3D TLC NAND ssd's op de markt brengt. Technisch zijn er wel nogal wat verschillen tussen beide types gestapeld flashgeheugen. Zo is dat van Micron iets groter dan dat van Samsung, hebben de chips een andere basiscapaciteit, maar kunnen ze ook goedkoper worden geproduceerd.

De Crucial MX300 concurreert met het al wat oudere EVO-budgetmodel van Samsung en is heel wat goedkoper. Het door ons geteste 525 GB-model kost bijvoorbeeld gemiddeld 0,33 euro per GB, tegenover gemiddeld 0,45 euro voor de Samsung 850 EVO 500 GB. De 2,5" variant van de MX300 is verder verkrijgbaar in de capaciteiten 275 GB, 1 TB en 2 TB. Daarnaast is ze ook verkrijgbaar in sata-3 m.2 type 2280 vorm (insteekkaartje), met keuze uit de volgende capaciteiten: 275 GB, 525 GB en 1 TB.

De MX300 gebruikt een Marvell ssd-controller. De prestaties worden nog verbeterd door een LPDDR3-buffer van een niet nader gespecificeerde omvang.

Net zoals bij de Samsung EVO ssd is er encryptie op hardware niveau, met ondersteuning van de beveiligingsstandaarden TGC Opal 2.0 en Microsoft eDrive.

Crucial levert deze ssd samen met een 7mm-9,5mm adapter en downloadbare Storage Executive-beheer en Acronis True Image HD-kloonsoftware.

Nog iets over de opgegeven levensduur. Er bestaan verschillende manieren om de levensduur van ssd's te beschrijven, maar tbw of "total bytes written" is de interessantste voor de gewone consument.

Een ssd van 100 tbw zal ongeveer tien jaar leven als je er dagelijks gemiddeld 100 GB (0,1 TB) op schrijft. De ssd houdt zelf bij hoeveel ze gebruikt is; je kunt die en andere gebruiksinformatie uitlezen met het ssd-hulpprogramma van de fabrikant.

Prestaties

Ssd-fabrikanten vermelden allemaal de theoretische prestaties gemeten met vrij downloadbare benchmarkprogramma's zoals ATTO. Dat zegt weinig over de snelheden in de praktijk met echte applicaties.

Wij gebruiken daarom Futuremark PCMark 8 Storage Bench 2.0. Die meet de lees- en schrijfprestaties aan de hand van realistische gebruiksscenario's in populaire Windows-toepassingen, zoals Adobe Creative Suite, Microsoft Office, Battlefield en World of Warcraft.

Deze benchmark geeft twee resultaten. Het eerste, uitgedrukt in een puntenscore, houdt rekening met de 'uitvoeringstijd' van elk applicatiescenario. Dit geeft een goed idee van de werkelijke prestaties. Het tweede berekent de 'totale hoeveelheid overgedragen data' en houdt alleen rekening met de pure schrijf- en leesprestaties.

De Crucial MX300 is vrijwel even snel als de Samsung SSD 850 EVO, maar goedkoper. Ze biedt dus een iets betere verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Merk Crucial (Micron) Samsung Type MX300 525 GB SSD 850 EVO 500GB Modelnummer CT525MX300SSD1 MZ-75E500 PCMark 8 Storage Score (punten, hoger = beter) 4984 5008 PCMark 8 Storage doorvoersnelheid (MB/s, hoger = beter) 274,03 317,27 Gemiddelde temperatuur bij gewoon Windows gebruik (°C) 22,2 21,8 Gemiddelde temperatuur tijdens benchmark °C 24,2 24 Maximaal stroomverbruik van de testcomputer tijdens de benchmark (W) 95 91

Conclusie

De Crucial MX300 is goedkoop, heeft een lange opgegeven levensduur en presteert goed. Deze ssd is wat ons betreft een aanrader. Het enige minpunt is het relatief hoge stroomverbruik in vergelijking met andere 2,5-inch ssd's, maar in de praktijk zal je daar niet zo heel veel van merken.

Prijzen: de Crucial MX300 kost gemiddeld 168 euro voor de 512 GB versie, 104 euro voor de 275 GB uitvoering, 301,99 euro voor de 1 TB variant en 599 euro voor de 2 TB capaciteit. De m.2-versie is telkens enkele euros duurder.

Bron: www.diskidee.be