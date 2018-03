Review: goed uitgeruste en redelijk geprijsde smartphone

Veel consumenten willen niet méér uitgeven aan een smartphone dan 200 à 300 euro, maar in dat marktsegment moet je tal van compromissen sluiten tegenover de veel duurdere topmodellen die soms wel duizend euro kosten.

Huawei speelt zelf ook mee in dat topsegment; denk bijvoorbeeld aan de eerder geteste P10 Plus die 699 euro kost.

Met de P Smart lanceert Huawei als eerste fabrikant een smartphone met de recentste Android-software, een hoge-resolutiescherm met een 18:9 beeldverhouding en een fotocamera met dubbele lens voor € 259,- (maar hier en daar al verkrijgbaar voor enkele euros minder). Dit toestel past in de strategie van de Chinese fabrikant om zijn top drie positie tussen de smartphonefabrikanten vast te houden.

Design

De in drie kleuren verkrijgbare P Smart oogt stijlvol, met zijn dunne schermranden en bijna volledig aluminium-achterzijde met bovenaan in het midden een vingerafdruksensor en links bovenaan de twee lenzen van de dual-camera. Met een gewicht van 143 gram en een dikte van 7,45 mm is het een licht en slank toestel dat je gemakkelijk met één hand vasthoudt.

Wel is de P Smart grotendeels van kunststof vervaardigd, al voelt dit stevig aan: het toestel plooit in elk geval niet wanneer je het bij de randen vastneemt. Welke beschermlaag er op het scherm zit hebben we niet kunnen achterhalen, maar het is zo te voelen en te zien zeker geen Corning Gorilla Glass.

Scherm

Het 5,6-inch ips-scherm van de P Smart loopt tot tegen de randen en biedt een resolutie van 2160 x 1080 pixels, ofwel een pixeldichtheid van 431 ppi. Smartphones in deze prijsklasse komen meestal niet verder dan 250 à 300 ppi. In de praktijk is het voor mensen sowieso moeilijk om nog individuele pixels te onderscheiden boven 300 ppi, al hangt dit ook af van de kijkafstand.

Merk op dat de P Smart een scherm heeft met een langwerpige Univisium-verhouding waarop twee vierkante beelden perfect naast elkaar passen. Dat is iets wat momenteel vooral de duurdere smartphones hebben.

Eén van de voordelen van de 18:9 (of zo je wil 2:1)-schermverhouding is dat een split-screenfunctie, zoals Android die al heeft sinds de 'Nougat'-versie uit 2016, er beter op werkt. Met de P Smart kun je dus net zoals met de duurdere smartphones die over een 18:9-scherm beschikken bijvoorbeeld comfortabel chatten en tegelijk een video bekijken.

Het scherm heeft een goede zwartweergave en is helder genoeg voor gebruik buitenshuis. Als je er een duurdere oled-scherm naast legt, zie je uiteraard het verschil, maar wij kunnen zeker leven met deze schermkwaliteit.

Besturingssysteem

De P Smart gebruikt Android 8.0 'Oreo' en Huawei vult dit verder aan met zijn EMUI-platform, intussen ook aan versie 8.0. Inzake interface wijzigt EMUI de standaard-Android gui gelukkig niet ingrijpend. Maar het voegt wel enkele interessante optimalisaties toe.

Voorbeelden zijn een programmeerbare filter voor blauw licht, 'full screen' weergave waarbij het virtuele Android-menu verborgen wordt, de mogelijkheid om teksten en interface-elementen te vergroten, een programmeerbare accubesparingsstand die apps omschakelt naar lagere resolutie, een snelle 'share'-functie tussen twee Huawei-toestellen of 'smart assistance'-functies die je bijvoorbeeld toelaten om de smartphone met één hand te bedienen.

Specificaties

De P Smart heeft 3 GB ram en 32 GB opslagruimte, waarvan initieel nog bijna 23 GB vrij is voor eigen data. Vind je dat onvoldoende dan kun je het uitbreiden met een geheugenkaartje van maximaal 256 GB. Dan verlies je wel de tweede sim-sleuf, die overigens sowieso alleen gebruikt kan worden voor telefoneren (niet data; dat werkt alleen bij de sim in de eerste sim-sleuf).

De gebruikte 'processor' (system on chip of soc) is een octacore Huawei HiSilicon Hi3250 (Kirin 659) met Mali-T830 MP2 gpu. Dit is geen snelheidsmonster, maar het is ook geen slome soc zoals in de allergoedkoopste smartphones. Heel intensieve grafische 3d-toepassingen kan deze smartphone wel niet aan.

De wifi-chip werkt helaas alleen in de 2,4 GHz-frequentie en is redelijk sloom. Wij kwamen niet verder dan een wifi-downloadsnelheid van 43 Mbit/s in een test waarbij de meeste andere smartphones vlot het dubbele halen. Dus dat lijkt een van die onzichtbare puntjes te zijn waarop de ingenieurs bespaard hebben.

Waar ze ook op hebben bespaard is de accu. Op papier is die met een capaciteit van 3.000 mAh krachtig genoeg voor een smartphone van dit formaat. Maar in de PCMark Work 2.0 battery life benchmark komt de P Smart niet verder dan 474 minuten. In de praktijk is dat dus ongeveer een dag autonomie bij normaal gebruik.

De programmeerbare accubesparingsstand die apps omschakelt naar lagere resolutie helpt overigens niet om de autonomie te verbeteren, toch niet in de PCMark-benchmark: het resultaat blijft hetzelfde.

Waar niet op is bespaard, is de camera. In deze prijsklasse verwacht je geen dual-camera, maar de P Smart heeft aan de achterkant wel degelijk twee lenzen, één voor een 13mp en een tweede voor een 2mp camera. Nu dient die tweede camera eigenlijk alleen om het zogenaamde 'bokeh'-effect van de dure slr-camera's na te apen, waarbij je een persoon of voorwerp scherp fotografeert met een wazige achtergrond.

De sterkte van het effect regel je trouwens met een 'slider' in de camera-app, die op zichzelf erg uitgebreid is en veel instelmogelijkheden biedt, zonder dat daardoor het gebruiksgemak in gevaar komt.

De P Smart heeft overigens géén beeldstabilisatie, dus scherpe foto's zijn alleen gegarandeerd als je het toestel stilhoudt. Op papier is die dual-camera heel wat, maar in de praktijk maak je met de P Smart gewoon gemiddeld goede foto's en video's.

Prestaties

Merk Huawei Lenovo Motorola Samsung Type P Smart 32GB Moto Z2 Play 64GB Galayx A5 (2017) 32GB Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score 8136 14050 13657 graphics score 7389 13363 14022 physics score (cpu) 12587 17133 12518 Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 230 852 1142 graphics score 184 725 1041 physics score (cpu) 1752 2215 1729 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 310 465 812 graphics score 251 380 707 physics score (cpu) 1754 2170 1698 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 5020 6073 4043 Web Browsing 2.0 Score 5434 5234 4342 Video Editing Score 5047 5059 5104 Writing 2.0 Score 4225 3628 3338 Photo Editing 2.0 Score 4032 4248 5398 Data Manipulation Score 3914 7756 2705 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 2819 2548 1910 TensorFlow score 433,1 465 541,6 Zxing score 35,73 51 73,18 Tesseract score 2884,5 2511 3617 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 6035 5508 3767 Internal seq. read MB/s 212,66 218 149,28 Internal random read MB/s 12,04 11 15,9 Internal seq. write MB/s 111,72 110 56,59 Internal random write MB/s 4,25 10 6,27 External seq. read MB/s 206,49 177 141,93 External random read MB/s 12,15 10 14,59 External seq. write MB/s 111,46 111 55,75 External random write MB/s 4,18 10 5,45 SQLite read iops 2936 3809 2103 SQLite update iops 666 333 400 SQLite insert iops 222 222 68 SQLite delete iops 666 285 125 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 474 484 694 Gewogen scores Prestatiescore (op 100) 61 67 65 Prijsprestatiescore (op 100) 81 65 70

Conclusie

Voor zijn geld is de Huawei P Smart een uitstekende smartphone die zich op veel vlakken kan meten met smartphones in de prijsklasse rond 400 euro.

Prijs: 259 euro

Bron: www.diskidee.be