Review: gratis ruimte vrijmaken in je gmail inbox

Find Big Mail is een gratis plug-in voor Gmail en Google Apps. Deze plug-in of web-app slaat zelf geen informatie op, al moet je ze uiteraard wel toestemming geven om jouw inbox te scannen. Die toestemming is niet permanent en dien je telkens opnieuw te geven als je een scan uitvoert.

Jouw eigen e-mailadres wordt gebruikt om je op het einde van de scan een gedetailleerd rapport toe te sturen.

Je e-mailaderes wordt op de server van Find Big Mail in een onleesbare vorm bewaard ("hash") en alleen gebruikt om je dat rapport te mailen. Daarna word je e-mailadres direct gewist.

Find Big Mail voorziet jouw mails van labels naargelang de omvang ervan. Aan de twintig grootste mails wordt het "FindBigMail Top 20" etiket gehangen.

Vervolgens zijn er etiketten voor mails van meer dan 10 MB en van meer dan 5 MB. Verder wordt er in jouw inbox niets gewijzigd.

De labels zijn niet actief in die zin dat ze alleen tijdens een scan worden toegepast. Je dient de scan op gezette tijden uit te voeren om blijvend grote berichten uit de inbox te verwijderen.

Je kunt alle mails die van een etiket voorzien zijn in één keer wissen of archiveren, of je kunt de lijst doorlopen en manueel de berichten verwijderen of archiveren die je niet meer nodig hebt. Eventueel is het ook mogelijk om daarna de FindBigMail-etiketten zelf te wissen.

Find Big Mail gebruikt het imap-protocol om jouw inbox te doorkruisen. Folders waarvoor je imap uitschakelde, kan het niet scannen.

Limiteer je het aantal berichten dat imap voor een bepaalde folder toont, dan kan de add-on niet de volledige folder doorzoeken.

Beide imap-opties deactiveer je beter tijdelijk in de Gmail-configuratie vóór je een FindBigMail-scan uitvoert.

Conclusie

FindBigMail is een handige add-on om snel (te) grote berichten uit jouw Google Gmail of Apps inbox te verwijderen. De add-on is gratis en werkt betrouwbaar. Je privacy wordt gerespecteerd.

Adviesprijs: gratis, maar doneren mag

Bron: www.diskidee.be