Review: 'grijze' e-mails eenvoudig weren

In tegenstelling tot ongewenste e-mails of spam zijn grijze e-mails berichten waarvoor je jezelf actief inschreef, maar die achteraf misschien toch niet zo essentieel blijken.

Unroll.me analyseert jouw inbox en detecteert alle dergelijke repetitieve e-mails. Vervolgens geef je in de getoonde lijst aan wat je wil behouden, verwijderen of "oprollen" in een periodieke overzichtsmail.

Bij mij detecteerde Unroll.me niet minder dan 385 e-mailabonnementen (ofwel repetitieve mails). Bijna de helft daarvan (173 om precies te zijn) bleek overbodig en verwijderde ik.

Bijna een vierde (78 om precies te zijn) verplaatste ik naar een samenvatting of "roll-up" die Unroll.me me voortaan eenmaal dagelijks naar keuze 's ochtends, in de namiddag of 's avonds toestuurt en die terug te vinden zijn in de speciale Unroll.me-folder.

Unroll.me werkt met Outlook.com, Gmail, Google Apps, Yahoo! Mail, AOL Mail, iCloud en als iOS app. Het gebruikt imap; mailboxen die niet bereikbaar zijn via imap kan deze dienst dus niet beheren.

Diensten zoals Gmail en Outlook.com die OAuth ondersteunen, worden benaderd op een manier waardoor Unroll.me jouw inloggegevens niet ziet.

Bij de andere e-maildiensten is dit niet mogelijk en moet je het doen met de belofte van Unroll.me dat het jouw inloggegevens met "exceptional care" zal behandelen.

Een nadeel is dat je in de dienst zelf geen e-mails kunt bekijken. Soms is het moeilijk om alleen op basis van de afzender terug te vinden over welk abonnement het nu precies gaat en of dit nog wenselijk is of niet. Een preview-functie zou een handige toevoeging zijn.

Vanuit het standpunt van e-mailmarketeers heeft deze dienst een veel groter nadeel. Ze schrijft je immers niet effectief uit, maar houdt de grijze e-mails gewoon tegen in een soort 'zwart e-mailgat'. Dit betekent ook dat de grijze e-mails gewoon terugkomen als je stopt met Unroll.me of als deze dienst zou verdwijnen.

Nu merken wij wel dat heel wat bedrijven je niet effectief uitschrijven als je hun uitschrijfmechanisme activeert, of dat ze je op zoveel verschillende e-mailadressen (opnieuw) inschrijven dat het vrijwel onmogelijk is om hun reclamemails tegen te houden. Het ligt dus ook een beetje aan sommige overijverige marketeers zélf dat een dienst zoals Unroll.me succes kan hebben.

Conclusie

Unroll.me is een handige manier om greep te krijgen op al dan niet gewenste e-mailabonnementen. Je moet wel leven met de verouderde privacy policy, die niet in overeenstemming is met de EU-regelgeving. Gebruik deze dienst dus niet met een e-mailaccount die gevoelige (bedrijfs)informatie bevat.

Adviesprijs: gatis, maar toont advertenties in het webbeheer en de app