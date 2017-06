Review: handgeschreven notities digitaliseren

Het Belgische Iris, inmiddels een merk van de Japanse multinational Canon, is één van de pioniers van de ocr en digitalisering. Denk aan de ocr-software ReadIris, waarvan we in 2000 al een versie testten; of de oude Irispen, die we voor het eerst in 2001 testten: een usb-handscanner waarmee je gedrukte en later ook geschreven teksten lijntje voor lijntje kon scannen en daarna via ocr met behulp van je pc digitaliseren.

De IrisNotes Air 3 Digital note Taker digitaliseert geschreven tekst ook, maar werkt anders: het digitaliseert terwijl je schrijft. Het is een combinatie van een kleine optische scanner en een draadloze pen.

De scanner heeft de omvang van een usb-geheugenstick en hecht je met een clip vast aan een willekeurig vel papier (maximaal A4). De scanner digitaliseert alles wat je schrijft en/of tekent als je de meegeleverde pen gebruikt. De pen gebruikt gewone verwisselbare inktvullingen.

De IrisNotes Air 3 scanner slaat alles pagina per pagina op. Het apparaatje kan tot honderd A4-pagina's bewaren, die je vervolgens via een usb-verbinding naar een computer of mobiel apparaat overdraagt. De meegeleverde ocr-software voor Windows en Mac herkent dertig verschillende talen en converteert je notities optioneel in computertekst.

Wij testten de Bluetooth-versie, maar deze digitale notitiemaker is ook verkrijgbaar in een iets goedkopere usb-versie en heet dan Iris IrisNotes 3 Digital note Taker, dus zonder 'Air'. Op Bluetooth na zijn er geen verschillen tussen beide versies.

Ingebruikname en specificaties

De IrisNotes Air 3 bestaat dus uit een kleine scanner en een pen, beide met een ingebouwde accu die je via usb oplaadt. Voor beide apparaten duurt het twee uur voor ze volledig zijn opgeladen. Een usb-kabel wordt meegeleverd.

In de verpakking vind je verder drie gewone inktvullingen en een 'stylus'-vulling met rubberen tip (afmetingen: doorsnede 2,35 mm x lengte 67.0 mm), een clip om de pen te bevestigen, een stoffen draagzakje, een licentiecode voor de downloadbare ocr-software voor Windows (vanaf 7) en Mac (vanaf OS X 10.9) en documentatie. Verder kun je gratis iOS (v.8 of hoger) en Android (v4.4.4 of hoger) apps downloaden.

Je hecht de scanner met de geïntegreerde clip bovenaan in het midden vast op een vel papier. Daarna gebruik je de meegeleverde pen om te schrijven, waarbij je minstens anderhalve cm onder de scanner begint en bij voorkeur schrijft op gelijnd papier, zodat je zinnen recht op het papier staan.

De pen stuurt alles wat je schrijft en tekent draadloos naar de scanner, die het ofwel draadloos doorstuurt naar een mobieltje, ofwel lokaal bewaart om het later op een Mac- of Windows-pc via usb te kunnen digitaliseren.

De Li-ion accu in de pen werkt tot zestig uur op een volle accu. Die in de scanner houdt het tot tien uur uit op een volle accu. De standby-tijd van beide apparaten is ongeveer zestig dagen. Na vijftien minuten schakelen ze zichzelf automatisch uit als ze niet worden gebruikt.

De scanner meet 74 x 26,68 x 11,3 mm en weegt 27 g. De pen meet 149,6 x 14,1 mm en weegt 19,8 g inclusief vulling. De verbindingen werken volgens het Bluetooth Low Energy (LE) Core 4.0 protocol.

Mobiele app

Om teksten en tekeningen over te dragen naar een iOS- of Android-apparaat installeer je eerst de gratis IrisNotes 3 app. Daarna koppel je de kleine scanner aan je mobieltje door de Bluetooth-knop op de bovenkant in te drukken en Bluetooth in te schakelen op je mobiel apparaat. Vervolgens druk je op het pen-pictogram in de app, die een koppeling probeert te maken.

De automatische 'pairing' via de app werkte bij ons helaas niet op de eerste smartphone die we probeerden (een Motorola Moto X Force met Android 6.0.1). Hoewel ons mobieltje de pen herkende en koppelde, bleef de app (v2.1.0) volhouden dat 'Bluetooth not connected' was en dat er dus geen pen gevonden kon worden. Wat we ook probeerden, we kregen dit niet opgelost!

Dan maar een ander Android-apparaat geprobeerd, een recente Samsung Galaxy Tab S3 met Android 7.0. Op dit apparaat lukte de koppeling wél van de eerste keer.

De mobiele app laat je toe om notities en schetsen draadloos naar de IrisNotes app op je mobiele apparaat te verzenden en in die app verder te bewerken, te bewaren, te delen, etc. Het enige wat de mobiele app niet kan, is de geschreven tekst omzetten in computertekst. Daarvoor heb je de Windows- of Mac-toepassing nodig (zie verder).

Het is het één of het ander: als je draadloos wil versturen naar een mobieltje dan kun je je notitie niet in de scanner bewaren en op een pc digitaliseren. Dat laatste lukt alleen als je Bluetooth op het scannertje uitschakelt en je jouw notities pagina per pagina in de scanner opslaat door kort op de groene kop van de scanner te drukken. Een teller in het lcd-scherm houdt bij hoeveel pagina's er al in het geheugen opgeslagen zijn.

We vertelden al dat je maximaal honderd A4-pagina's kunt opslaan voor je de scanner aan je pc moet koppelen om de notities over te brengen en te digitaliseren. Koppelen aan de pc om de notities over te dragen kan alleen via usb, niet via Bluetooth. Heb je de mobiele toepassing niet nodig dan kun je dus even goed de 20 euro goedkopere IrisiNote 3 kopen die alleen met Windows of Mac functioneert.

Windows-software

De Irisnotes (Air) 3 ocr-software voor Windows (of Mac) kun je niet downloaden als je je niet eerst bij Iris registreert en de activatiecode die je in de verpakking vindt, invult.

Bij de installatie van IrisNotes Air for Windows kies je eerst de interfacetaal en vervolgens vink je alle talen aan waarin je wil schrijven en voor welke dus de optische tekstherkenning geïnstalleerd wordt. Wij kozen Nederlands voor de interface en Frans, Engels en Nederlands voor de te herkennen talen.

Na het starten werkt de software dertig dagen lang in demonstratiemodus. Je dient dus eerst nog een keer de activatiecode die je in de verpakking vindt in te vullen. De software wordt via het internet geactiveerd en is pas daarna volledig gebruiksklaar.

IrisNotes Air for Windows blijkt overigens een oem-versie te zijn van MyScript Studio Notes Edition (voorheen Vision Objects).

Zodra je de IristNotes 3 scanner via usb aan je pc koppelt, opent de MyScript InkRetriever-software. Je downloadt alle in de scanner opgeslagen notities door op "inkt downloaden" te klikken.

Daarna start je de IrisNotes Air software voor verdere verwerking van de gescande pagina('s). Als je op converteren klikt, converteert de software geschreven tekst in computertekst. Zonder training brengt de software er echter weinig van terecht, zoals je in onderstaand voorbeeld kunt zien.

Om de herkenningsgraad te verbeteren, gebruik je de MyScript Trainer, die je activeert via het menu 'Gereedschappen'. Voer een naam in van het te gebruiken profiel en kies een taal. Elke taal moet je apart trainen, maar je kunt wel meerdere talen aan één profiel toewijzen.

Het trainen gebeurt aan de hand van voorbeeldteksten, die je eerst afdrukt en daarna met de Irisnotes 3 pen overschrijft. Dat duurt vijftien à twintig minuten per taal, waarna je het resultaat door de trainer haalt, wat nog eens enkele minuten per taal duurt . Per lijn tekst wordt de interpretatie getoond, die je waar nodig kunt corrigeren.

Optioneel kun je de pen gebruiken als computermuis. In de handleiding wordt uitgelegd hoe je dit configureert.

Conclusie

Het kost veel inspanning om de training volledig te doorlopen, zeker als je meerdere talen wil trainen, maar het is noodzakelijk voor een goed resultaat. Zonder training is de tekstherkenning waardeloos en is Iris IrisNotes Air 3 Digital note Taker alleen nuttig om er handschrift en schetsen mee te digitaliseren, zonder dat geschreven tekst evenwel wordt geconverteerd in bewerkbare computertekst. Maar ook die digitaliseringsfunctie kan nuttig zijn, zeker als je al dan niet noodgedwongen nog veel met papier werkt, maar jouw notities en schetsen wel graag digitaal archiveert.

Prijs: 149 euro voor de Iris IrisNotes Air 3 en 129 euro voor de Iris IrisNotes 3

