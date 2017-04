Review: herverpakte solid state drive

Net zoals het geval is voor de gewone harde schijven, verdeelt WD het ssd-productgamma in verschillende kleuren. Momenteel zijn dat de "Blue" en de iets duurdere, energiezuinigere "Green" ssd's. Die bestaan zowel in 7mm 2,5-inch sata3-vorm als in m.2-2280 sata3-uitvoering.

Wij testten de Blue PC SSD 250 GB (WDS250G1B0A), die gebaseerd is op de SanDisk X400 ssd. De WD Blue PC SSD bestaat ook in 500 GB en 1 TB varianten.

De WD Blue ssd is net zoals de SanDisk X400 gebaseerd op een Marvell-controller en gebruiken 15nm tlc nand-flashgeheugen van SanDisk. Alle WD Blue-ssd's hebben een opgegeven mtbf (levensduur) van 1,75 miljoen uur.

De duurzaamheid in "total bytes written" is 100 tbw. Dit verdubbelt telkens voor de hogere modellen tot 400 tbw voor de 1TB-versie.

De duurzaamheid van de WD Blue ligt twintig procent hoger dan bij de verder identieke SanDisk X400. Dit komt omdat zijn "spare area" (reserve-flashgeheugen dat niet beschikbaar is voor dataopslag) voor het interne onderhoud van de flash-chips iets ruimer bemeten is dan bij SanDisk.

De WD SSD Dashboard software, waarmee je de ssd beheert en eventueel de firmware vernieuwt, is een herverpakte versie van het SanDisk SSD Dashboard en functioneert net zoals die app ook in het Nederlands. Gratis kun je verder Acronis imagingsoftware downloaden.

Prestaties

Ssd-fabrikanten vermelden allemaal de theoretische prestaties gemeten met vrij downloadbare benchmarkprogramma's zoals ATTO. Dat zegt weinig over de snelheden in de praktijk met echte applicaties.

Wij gebruiken daarom Futuremark PCMark 8 Storage Bench 2.0. Die meet de lees- en schrijfprestaties aan de hand van realistische gebruiksscenario's in populaire Windows-toepassingen zoals Adobe Creative Suite, Microsoft Office, Battlefield en World of Warcraft.

Deze benchmark geeft twee resultaten. Het eerste, uitgedrukt in een puntenscore, houdt rekening met de 'uitvoeringstijd' van elk applicatiescenario. Dit geeft een goed idee van de werkelijke prestaties. Het tweede berekent de 'totale hoeveelheid overgedragen data' en houdt alleen rekening met de pure schrijf- en leesprestaties.

De WD Blue PC SSD presteert bijna even goed als de eerder geteste Crucial MX300.

Merk Crucial (Micron) WD Type MX300 525 GB Blue PC SSD 250 GB Modelnummer CT525MX300SSD1 WDS250G1B0A Gemiddelde straatprijs €134,99 €82,50 Berekende prijs per bruikbare GB (na ntfs formattering) 0,33 0,43 Website eu.crucial.com www.wdc.com Garrantie (maanden) 36 36 Garrantiesysteem Carry-in Carry-in Firmware versie M0CR040 X41000WD PCMark 8 Storage Score (punten, hoger = beter) 4984 4974 PCMark 8 Storage doorvoersnelheid (MB/s, hoger = beter) 274,03 266,57 Gemiddelde temperatuur bij gewoon Windows gebruik (°C) 22,2 23,4 Gemiddelde temperatuur tijdens benchmark °C 24,2 26,6 Maximaal stroomverbruik van de testcomputer tijdens de benchmark (W) 95 87

Conclusie

De WD Blue PC SSD is identiek aan de SanDisk X400 ssd, maar heeft wel een langere opgegeven gebruiksduur omwille van het grotere reservegebied. In verhouding tot zijn prijskaartje presteert deze ssd goed.

Prijzen: de WD Blue PC SSD kost gemiddeld €82,5 voor de 250 GB versie, €155,59 voor de 500 GB uitvoering en €330 euro voor de 1 TB variant. De m.2-versie is telkens enkele euros duurder.

Bron: www.diskidee.be