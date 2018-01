Review: high-end Lenovo smartphone ondersteunt Moto Mods

Onlangs testten we de Lenovo Z2 Play, een midrange Android-smartphone met interessante uitbreidingsmogelijkheden dankzij de apart verkrijgbare Moto Mods. Diezelfde mods werken ook met de nieuwe Moto Z2 Force; een investering erin gaat dus niet verloren.

Welke mods er bestaan, lees je in de review van de Z2 Play. Ze gebruiken in combinatie met de hier geteste Z2 Force werkt op exact dezelfde manier: de cameralens van de 12MP dual-pixelachtercamera (met laser autofocus) dient samen met de magnetische sensorstrip om de mods op hun plaats te houden.

Standaard wordt een achtercover meegeleverd die magnetisch vastklikt op de erg dunne smartphone. Die achtercover vervang je dus eventueel door één van de apart aan te schaffen modulaire opties.

De in zwart en goudkleur verkrijgbare Z2 Force is zonder gemonteerde mod ongeveer even dun als de Z2 Play (6,1 mm zonder cover en 9,1 mm met meegeleverde achtercover). Het apparaat is ietsje kleiner (156,2 x 76,2 mm), maar op het oog zie je weinig verschillen.

De Z2 Force is met een gewicht van 143 g ook twee gram lichter dan de Z2 Play. Dit is het gewicht zonder Moto Mod! Met de standaard meegeleverde cover weegt deze smartphone 164 g.

De nieuweling is dertien procent dunner and twaalf procent lichter dan de originele Z Force die vorig jaar uitkwam (maar officieel niet bij ons). En hij is dunner en lichter dan de Moto X Force uit 2015.

Scherm

Het 5,5-inch aanraakscherm is wel volledig anders. De Z2 Play heeft een full hd 1080p Amoled-aanraakscherm met Gorilla Glass 3 bescherming. De Z2 Force gebruikt een quad hd 1440p Plastic of P-OLED scherm dat beter bestand is tegen breuken dan schermen met een 'klassieke' glaslaag. Vijf lagen doorzichtig plastic zorgen daarvoor.

Lenovo noemt dit 'Shattershield'. Dit is dus de derde generatie 'Shattershield'-gsm, na de X Force en Z Force. Het betekent niet dat de Z2 Force echt schokbestendig is of dat je hem zomaar mag laten vallen, maar Lenovo garandeert wel dat het scherm bij 'normaal' gebruik of een kleine stoot of val niet zomaar zal breken. Die garantie geldt voor vier jaar.

Wij hebben de Z2 Force niet lang genoeg in handen gehad om het te controleren, maar in diverse reviews op het internet wordt er melding gemaakt van het feit dat de plastic beschermlaag sneller strepen en krassen vertoont dan bij een smartphone met een glazen beschermlaag.

Het hangt er natuurlijk vanaf hoe je deze smartphone gebruikt. Een beschermfolie is bij elke moderne smartphone een goed idee, tenzij je er héél voorzichtig mee bent, want ook de glazen schermen krassen in onze ervaring redelijk snel.

Uitrusting

Het breukbestendige p-oled scherm en de compatibiliteit met Moto Mods zijn de belangrijkste pluspunten van de Z2 Force in vergelijking met andere dure smartphones. Voor het overige is de uitrusting vergelijkbaar met de actuele topmodellen van andere merken zoals HTC, Huawei of Samsung.

De soc is dezelfde als bij de eerde geteste HTC U11, namelijk een Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) met Adreno 540 gpu die zowel OpenGL als Vulcan api compatibel is. Van de opslagruimte van 64 GB blijft vlak na de ingebruikname nog ongeveer 50 GB over voor eigen gebruik; dit breid je uit met een micro sd-kaartje tot 2 TB (momenteel nog niet bestaand).

Net zoals de Moto Z2 Play draait de Z2 Force op Android 7.1.1; Android Oreo support wordt door Lenovo expliciet voor beide smartphones beloofd.

De Bluetooth 4.2 voorziening zal na die update vernieuwd worden tot Bluetooth 5.0, zo wordt beloofd. Die nieuwe versie heeft een groter bereik en een hogere bandbreedte (kan dus meer data versturen in één keer).

Camera

De snel reagerende dual-pixel achtercamera met een resolutie van 12 megapixels presteert goed wanneer er voldoende licht is en heeft dan ook trucjes zoals de mogelijkheid om dichtbije voorwerpen scherper weer te geven dan de achtergrond (net zoals bij een spiegelreflexcamera, als is dit 'bokeh'-effect hier wel digitaal in plaats van optisch).

Bij weinig licht vallen de prestaties ietwat tegen; zelfs de goedkopere Z2 Play doet het bij minder licht beter dan deze Z2 Force.

Prestaties

De autonomietest die we normaal gebruikte werkt nog niet op deze nieuwe smartphone, zodat we de autonomie niet rechtstreeks kunnen vergelijken met eerder geteste smartphones.

Uit testen op andere sites die bijvoorbeeld meten hoelang een video speelt voor de accu het opgeeft, blijkt dat de Z2 Force het inzake autonomie ongeveer 23% slechter doet dan de Samsung S8+, maar twintig procent beter dan de HTC U11. Als we dat extrapoleren naar de Futuremark PCMark Android Work 2.0 Battery Life-benchmark dan zal de Moto Z2 Play daar ongeveer tussen de 581 en 728 minuten scoren.

In de prestatiebenchmarks scoort de Moto Z2 Play ongeveer identiek aan een van de snelste smartphones van het moment, de HTC U11. Alleen in de Futuremark PCMark Android Storage benchmark is hij aanzienlijk sneller en benadert de uitstekende testresultaten van de Huawei P10 Plus. In beide gelinkte artikels vind je gedetailleerde testcijfers.

Als we alles omrekenen en er onze traditionele wegingen op toepassen, haalt de Moto Z2 Play een even hoge prestatiescore als de Samsung S8 Plus, namelijk 83/100.

Conclusie

De Lenovo Moto Z2 Force presteert uitstekend. Positief zijn het tegen breuk bestendige quad hd p-oled aanraakscherm en de interessante uitbreidingsmogelijkheden dankzij de apart verkrijgbare Moto Mods. Omdat die ook met andere Lenovo-smartphones werken, is een investering daarin niet bij voorbaat verloren wanneer de Z2 Force aan het eind van zijn leven komt. De eerder matige prestaties van de camera bij slecht licht zijn teleurstellend. Ook de accuprestaties blijven een beetje achter bij de op dat gebied best presterende high-end Android-smartphone van dit ogenblik, namelijk de SamsungS8+.

Prijs: 799 euro (64 GB)

Bron: www.diskidee.be