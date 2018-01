Review: horloge met fitness- en sportfuncties

De Samsung Gear Sport oogt als een normaal polshorloge wat het apparaat wat ons betreft al direct een voorsprong geeft op rechthoekige smartwatches, zoals die van Apple.

Het met Corning Gorilla Glass 3 beschermde erg heldere en kleurrijke Super Amoled scherm met een diagonaal van 1,2 inch en een resolutie van 302 ppi kan gelijk welke wijzerplaat weergeven. De keuze in de bijbehorende app-winkel is zeer uitgebreid.

Niet alle wijzerplaten zijn overigens gratis. Je kunt er op die manier wel zowat elk type horloge mee naäpen.

Om de accu te sparen, licht het scherm alleen op wanneer je op één van de twee knoppen aan de zijkant drukt. Daarnaast kun je instellen dat het scherm oplicht bij een polsbeweging en/of wanneer je aan de ring rond het scherm draait.

Maar die optie schakelden wij al snel uit. Zeker als je het polshorloge ook 's nachts draagt, houdt het plots oplichten van het scherm omdat je een polsbeweging maakte of onbewust de gevoelige draairing aanraakte jou (of je partner) soms wakker.

Verder kun je het scherm permanent inschakelen, maar dan zal de accu vrij snel leeglopen. Tijdens onze test (met meestal uitgeschakeld scherm) hield de accu het gemiddeld twee dagen uit voor we de Gear Sport opnieuw moesten laden. Dankzij de draadloze, magnetische oplader verloopt het opladen eenvoudig. Volledig opladen duurt een uur of twee.

Gebruik

De Gear Sport is, zoals de naam al aangeeft, uiteraard méér dan een digitaal polshorloge met tijd en datum. De smartwatch-functies draaien niet op Google's Android Wear-platform, maar op Samsung's Tizen-platform. Beide smartwatch-besturingssystemen bieden vergelijkbare functies, maar Tizen heeft veel minder apps dan Android Wear. Wel is het sterker geïntegreerd met andere Samsung-apparatuur, vooral dan de smartphones.

De gebruikelijke smartphonefuncties zijn uiteraard aanwezig. Je kunt de Gear Sport gebruiken zoals elke Gear-smartphone (zoals de erg vergelijkbaar Gear S3; de Gear Sport is een ietwat gekrompen, lichtere versie van de Gear S3 Frontier), bijvoorbeeld als discreet schermpje waarop je allerlei boodschappen van je smartphone leest. Of zelfs beantwoordt met behulp van korte, voorgekauwde antwoorden (ook in het Nederlands en bovendien op je smartphone zelf te bewerken en uit te breiden met behulp van de Gear app).

De Gear Sport heeft 4 GB eigen opslagruimte waarop je gegevens zoals telefoonnummers, muziek en zelfs foto's bewaart. Die zijn dan beschikbaar zelfs als er geen verbinding is met je smartphone. Ook een gps-chip en wifi b/g/n zijn ingebouwd. Deze smartwatch is dus ook bruikbaar wanneer je je smartphone niet in de buurt hebt. Alleen telefoneren of sms'en kan dan niet.

In de GalaxyApps (Tizen) app-winkel vind je een aantal populaire apps zoals Spotify (mét ondersteuning voor off-line modus), maar lang niet alle populaire apps die je bij Android Wear vindt hebben ook een Tizen-tegenhanger. Een oortje om muziek te beluisteren verbind je gewoon draadloos met het horloge via de ingebouwde Bluetooth 4.2-voorziening. Tikken en verbinden via nfc wordt daarbij ondersteund.

Fitness-functies

De nadruk ligt bij de Gear Sport sowieso op de fitness- en sportfuncties en die zijn standaard erg uitgebreid. Een en ander werkt wel het best in combinatie met een smartphone waarop de uitgebreide en behoorlijke goede Samsung Health app draait.

Het horloge synchroniseert alle meetgegevens met de Samsung Health-app, die het op zijn beurt optioneel in de cloud bewaart. Daarnaast worden ook de fitnessapps van Under Armour ondersteund: Under Amour Record, MyFitnessPal, MapMyRun en Endomondo.

De Gear Sport heeft de volgende ingeboude sensoren: accelerometer, gyrometer, barometer, hartslagmeter en omgevingslichtmeter. De hartslagmeter werkte tijdens de testperiode zeer accuraat en meet je hartslag standaard om de zoveel tijd (ook 's nachts) zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. De bijbehorende app berekent automatisch je hartslagritme in rust.

's Nachts meten de sensoren ook de kwaliteit van je slaap, zodat je 's ochtends gegevens kan opvragen zoals de slaapefficiëntie, de werkelijke slaaptijd, de tijd dat je niet bewoog, de tijd dat je licht bewoog, de tijd dat je rusteloos was en de verbrande calorieën. Die metingen blijken redelijk accuraat te gebeuren.

Je kunt manueel trainingen (of trainingsschema's) opstellen, starten en meten, maar deze smartwatch probeert ook automatisch te herkennen wat je aan het doen bent, van wandelen, rennen, fietsen tot 'Dynamic Activities'. Dat laatste kan van alles zijn, zoals dansen of basketballen. Die automatische detectie werkt redelijk goed, toch bij fietsen, rennen en wandelen, de enige activiteiten die we uitprobeerden tijdens de testperiode.

Het horloge houdt je calorieverbruik bij. Dit gebeurt automatisch met voorgekauwde gegevens, maar je kunt het ook als calorieënteller gebruiken. Dagelijks krijg je een overzicht van hoeveel calorieën je onder of boven je ideale inname verbruikte.

De Gear Sport is waterafstotend tot vijf atmosfeer. Je kunt hem gebruiken tijdens het zwemmen, maar via het menu moet je dan wel eerst manueel de waterdichte stand inschakelen (alleen als je langer dan 30 minuten zwemt).

We hebben het zelf niet geprobeerd, maar met behulp van de Speedo On trainingsapp houdt het horloge tijdens het zwemmen bij hoeveel baantjes je hebt gezwommen, hoe snel je dat doet, het type zwemslag en meer. Via deze app kan je ook andere zwemmers volgen en meedoen aan uitdagingen. De gegevens van Speedo On kan men ook synchroniseren met Samsung Health.

Specificaties

In onderstaande tabel vind je de volledige specificaties van de Samsung Gear Sport:

Kleur Zwart, Blauw Scherm 1.2" rond Super AMOLED360 x 360, 302ppiFull Color Always On DisplayCorning Gorilla Glass 3 AP Dual Core 1.0 GHz OS Tizen Afmetingen 42.9 (W) x 44.6 (H) x 11.6 (D) mm50g (zonder band) Band 20 mm Geheugen 4GB opslagruimte, 768MB RAM Connectiviteit Bluetooth v4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/GLONASS/Beidou Sensoren Accelerometer, Gyro, Barometer, HRM, Ambient light Accu 300 mAh Laden Draadloos laden, kleine ronde draadloze usb-lader meegeleverd Omgeving 5 ATM waterafstotendMIL-STD-810G val- en stootbestendig Compatibiliteit Samsung Galaxy: Android 4.3 of laterAndere Android: Android 4.4 of lateriPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 met iOS 9.0 of later

De horlogeband is eenvoudig zelf te verwisselen via een kliksysteem en standaard bandjes van 20mm passen op dit horloge, zodat je er je eigen stijl aan kunt geven. Standaard is een lange siliconen band bevestigd, maar Samsung levert een korter exemplaar mee dat geschikt is voor dunnere polsen.

Conclusie

De SamsungGear Sport smartwatch is wat ons betreft een in allerlei opzichten verbeterde versie van de eind 2016 geïntroduceerde Gear S3 Frontier. Deze smartwatch is kleiner en lichter en lijkt meer op een gewoon polshorloge, maar dan met dezelfde slimme smartwatch-functies. De fitness- en sport-functies werken over het algemeen behoorlijk goed. Positief is ook dat je er standaard 20mm-horlogebanden aan kunt bevestigen. Het belangrijkste nadeel is behalve de toch wel forse prijs een gebrek aan Tizen-apps in vergelijking met het concurrerende Android Wear-smartwatch besturingssysteem.

Adviesprijs: 349 euro (maar hier en daar al verkrijgbaar vanaf 299 euro)

Bron: www.diskidee.be