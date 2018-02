Review: HP laptop met volwaardig toetsenbord

HP Notebook 15-bs020nd is een starter-laptop uit HP's Essential gamma en bestaat in verschillende uitvoeringen, die ook nog eens van land tot land verschillen. De hier geteste variant is een vrij forse, maar wel stijlvolle laptop met een ontspiegeld 15,6-inch full hd led-scherm.

Zijn formaat benadert dat van een moderne 17-inch laptop, maar het gewicht van minder dan 2 kg (iets minder nog dan de kleinere, eveneens klassiek vormgegeven Lenovo ideapad 320S die we eerder testten) valt mee in verhouding tot zijn formaat.

Eén voordeel van het grote formaat is dat het chassis plaats biedt aan een enorm toetsenbord met grote, ver uit elkaar staande 'chicklet'-toetsen en een volwaardig numeriek klavier.

Ook de navigatietoetsen zijn direct bruikbaar, zonder omweg via een Fn-toets. De polssteunen naast het grote aanraakvlak zijn meer dan enorm. Maar dit zorgt wel voor een ergonomische houding, belangrijk voor gebruikers die veelvuldig moeten typen en rekenen (bijvoorbeeld studenten).

Het chassis bestaat voornamelijk uit antracietkleurige kunststof, maar de dekplaat waarin toetsenbord en aanraakvlak gemonteerd zijn is van zwart geborsteld aluminium vervaardigd. De twee schermscharnieren zijn gemaakt van stevig, zilverkleurig metaal.

HP verkoopt zoals we al vermeldden verschillende uitvoeringen van deze laptop, die ook nog eens van land tot land verschillen. Wij testten een 'Nederlands' model met een dual-core Intel Core i3 processor, 4GB ram en 128 GB ssd. Het 'Belgische' model HP Laptop 15-bw025nb is identiek op de dual-core processor van AMD-makelij, 6 GB ram en een klassieke harde schijf van 2TB na (€ 599,).

Naast één usb 2.0-, twee usb 3.0- en een volwaardige hdmi-poort heeft deze laptop een Gigabit Ethernet-aansluiting, iets wat je bij laptops steeds minder vaak tegenkomt.

De accu is in negentig minuten ongeveer negentig procent opgeladen dankzij een speciale snellaadfunctie.

Prestaties

HP vermeldt een autonomie van meer dan elf uur bij gewoon computerwerk en bijna tien uur bij het afspelen van video's.

Neem dat met een korreltje zout. In onze -- toegegeven strenge -- Futuremark PCMark 8 accubenchmark komt deze HP Notebook niet verder dan 199 minuten. Dat is de op één na slechtste score van vijf recent geteste instap-laptops (zie tabel hieronder). De prestaties zijn vergelijkbaar met die van de Lenovo ideapad 320S, de andere Intel Core i3-gebaseerde laptop in onderstaande tabel.

Merk Acer Acer Dell HP Lenovo Product Spin 1 SP111-32N-C9FE Swift 1 SF113-31-C3J2 Ultrabook Latitude 3189 Education Edition Notebook 15-bs020nd Ideapad 320S-14IKB Model 80X4 Afmetingen in mm (b x d x h) 290 x 200 x 14,1 319,5 x 225 x 14,95 303,8 x 207,9 x 20,75 380 x 253,8 x 23,8 338,3 x 249,9 x 22,7 Gewicht (kg) 1,3 1,3 1,47 1,91 2,1 Besturingssysteem Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 10 Home Cpu Intel Celeron N3350 (2 cores, 2 threads) Intel Celeron N3450 (4 cores, 4 threads) Intel Pentium N4200 (4 cores, 4 threads) Intel Core i3-6006U (2 cores, 4 threads) Intel Core i3-7100U (2 cores, 4 threads) Platform Apollo Lake (Q3/16) Apollo Lake (Q3/16) Apollo Lake (Q3/16) Skylake (Q4/16) Kaby Lake (Q3/16) RAM 4 GB (8 GB max) 4 GB (8 GB max) 4 GB (8 GB max) 4 GB (8 GB max) 4 GB (16 GB max) Intel-videocomponent (shared memory) HD Graphics 500 HD Graphics 505 HD Graphics 505 HD Graphics 520 HD Graphics 620 Storage 64GB e-MMC flash, 36,1GB vrije ruimte 64GB e-MMC flash, 24,8GB vrije ruimte 64GB e-MMC flash, 35,54GB vrije ruimte 128GB m.2 nvme ssd, 66GB vrije ruimte 128GB m.2 nvme ssd, 66GB vrije ruimte Scherm 11,6" Full HD Acer IPS Touch, Corning Gorilla Glass, 360° 13,3" Full HD Acer ComfyView IPS 11,6" Full HD Dell LCD Touch, 360° 15,6" Full HD HP Antiglare 14" Full HD Lenovo IPS antiglare Gemeten maximaal verbruik tijdens benchmarks 38 W 32 W 47 W 42 W 43 W Futuremark PCMark 8 Home Battery Score 245 m 350 m 363 m 199 m 194 m Futuremark PCMark 8 Home Score 1725 1572 2310 2848 3036 Futuremark PCMark 8 Creative Score 1725 1922 2692 3484 3828 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4138 4261 4859 4948 5036 Futremark 3DMark Professional Cloud Gate DX10 Score 2285 2161 3706 4536 4684

Conclusie

De HP Notebook 15-bs020nd presteert in verhouding tot zijn prijs goed. Interessant zijn het grote toetsenbord met ergonomische polssteun en apart numeriek klavier, de ethernetpoort en de snellaadfunctie voor de accu. Dit is wel een vrij omvangrijk apparaat, waarvan de autonomie beter zou kunnen.

Prijs: 549 euro

Bron: www.diskidee.be