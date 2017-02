Review: HP Omen is krachtige desktopvervanger

HP biedt in de Omen-laptopserie twee 15-inch en twee 17-inch modellen. Het door ons geteste 17-inch model heeft standaard 8 GB ram en een ssd/hdd-combinatie met een totale opslagcapaciteit van 1,25 TB.

Windows 10 64-bit en de meegeleverde software staan op de ssd. Het duurdere 17-inch model is voorzien van 16 GB ram en een 512 GB ssd. Voor de rest zijn beide modellen identiek.

Uitrusting

De 6de generatie Core i7 cpu en Nvidia GeForce GTX965M gpu met 4GB eigen vram zijn zeker geschikt voor veeleisende kantoor-, cad/cam-, video- en multimediatoepassingen.

Ook de meeste 3d-games kan je op deze laptop in vrij hoge resoluties en 'frame rates' spelen. Daarbij wordt zelfs Nvidia G-Sync ondersteund, een techniek die voor stabielere beelden zorgt.

De benaming "UHD"-laptop die HP in zijn documentatie gebruikt, is wel ietwat misleidend. Het ontspiegelde 17,3 ips-scherm is immers van het FHD-type. De UHD 4K-resolutie is alleen mogelijk op een extern scherm dat je via hdmi aansluit.

Maar hogere frame rates in recente games zijn alleen realistisch op het eigen 1080p-scherm. De Maxwell-gebaseerde mobiele gpu uit Nvidia's hogere middenklasse kan dit niet aan op een extern 2160p-scherm.

Praktijk

Het antracietkleurige chassis bestaat voornamelijk uit goedkoop ogend plastic. Het scherm is gelukkig wel met twee stevige metalen scharnieren aan de rest van het chassis bevestigd. Het geheel weegt 2,85 kg.

De rode led-verlichting van het toetsenbord activeer je met een functietoets. Met tien vingers typen gaat vrij vlot, maar de Enter-toets is wat ons betreft iets te klein.

Dit is een van de weinige laptops in deze productklasse waarvan je de batterij nog zelf kunt verwisselen.

De B&O luidsprekers produceren een krachtig en helder geluid, maar het ontbreekt wel ietwat aan baskracht.

Gedetailleerde specs en prestaties

Merk HP Type Omen 17-w010nd Gaming Laptop Oordeel *** Gemiddelde prijs 1299 Garantie 2 jaar (3 jaar HP Accidental Damage Protection: €193,6) Vooraf geïnstalleerde software Bang & Olufsen Audio Control, CyberLink Power Media Player 14, CyberLink PowerDirector, HP ePrint, Intel WiDi Processor Intel Core i7-6700HQ Geïnstalleerd werkgeheugen 8 GB Maximale geheugencapaciteit 32 GB Type ram DDR4-2133 Schermdiagonaal 17,3 inch (1920 x 1080) Grafische chipset Geforce GTX 965M Videogeheugen (vram) 4GB DDR5 VRAM (Nivdia) Nvidia G-Sync ondersteuning Ja Opslagcapaciteit 128 GB ssd + 1 TB hdd Optisch station DVD+-RW HP DU8A6SH Audio Conexant SmartAudio HD, Bang & Olufsen Usb 3 poorten 2 Usb 3.1 type-c poorten 0 Hdmi-aansluitingen 1 DisplayPort-aansluitingen 0 Draadloos WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2 + LE (Intel AC 7265) Ethernet Gigabit Ethernet (Realtek) Cryptografische beveiligingschip Trusted platform module (tpm) 2.0 Toetsenbord Dragon Red backlit-keyboard Afmetingen (b x d x h) 416 x 279 x 29,9 mm Gewicht 2,85 kg Futuremark PCMark 8 Home Accelerated Score 3531 Futuremark PCMark 8 Work Accelerated Score 4694 Futuremark PCMark 8 Creative Accelerated Score 4896 Futuremark PCMark 8 Storage resultaat (schijf C:) 213,72 MB/s Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 5803 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver Score (DX11 'mainstream') 8769 Futuremark 3DMark Professional Fire Strike Score (DX11 'high-end') 5233 Futuremark 3DMark Professional Time Spy Score (DX12) 1583 Futuremark 3DMark Fire Strike Stress Test (DX11) 'frame stability' (97% nodig om te slagen) 96,10% Futuremark 3DMark Fire Strike Stress Test (DX12) 'frame stability' (97% nodig om te slagen) 97,30% Futuremark PCMark 8 Home Accelerated Autonomie resultaat 230 m Futuremark PCMark 8 Work Accelerated Autonomie resultaat 279 m Maximaal gemeten stroomverbruik 159 W

Conclusie

De HP Omen 17 is zeker geschikt om een desktop-pc te vervangen. Voordeel is dat je het scherm kunt dichtklappen en hem vlot overal met je meeneemt. Een 'laptop' is het evenwel niet, daarvoor is het apparaat te zwaar en gaat de batterij niet lang genoeg mee. Bij het gewicht van de laptop zelf dien je trouwens nog het gewicht van de forse externe voeding te tellen, die bijna een halve kilo weegt.

Prijs: 1.299 euro

Bron: www.diskidee.be