Review: HP Windows 10 computer in zakformaat

Windows Mobile, Microsofts besturingssysteem voor smartphones, heeft een bedroevend marktaandeel. De meeste consumenten kiezen voor Android- of iOS-gebaseerde mobieltjes. Bij bedrijven en organisaties is Windows Mobile iets populairder, onder andere omwille van de eenvoudige integratie van de toestellen in het Windows-gebaseerde bedrijfsnetwerk en de lage leercurve door de vrijwel identieke gebruikersinterface met Windows 10.

Met de Elite x3 introduceert HP een Windows 10 Mobile-smartphone die inzake specificaties niet hoeft onder te doen voor de krachtigste iPhone of Android-smartphone.

Ecosysteem

HP lanceert een volledig ecosysteem waarmee je de Elite x3 omtovert in een 3-in-1 draagbaar apparaat dat je naar keuze gebruikt als smartphone, kleine tablet of 'phablet' en compacte laptop.

Voor de laatste functie heb je een dock nodig die Windows Continuum ondersteunt, Microsofts technologie die toelaat om het Windows 10 Mobile-scherm te gebruiken op een groter extern scherm.

HP heeft twee van deze docks. Op de Desk Dock die je gebruikt via een usb-c naar DisplayPort-kabel kun je een monitor, toetsenbord, muis en andere usb-randapparatuur aansluiten. Zo creëer een soort desktop-computer. Deze dock wordt standaard meegeleverd, al kun je de Elite x3 ook apart kopen, maar het prijsverschil tussen de bundel met dock en die zonder is maar 36 euro.

De draagbare, erg compacte optionele Lap Dock werkt via een usb-c kabel of een draadloze verbinding en is een soort passieve minilaptop met geïntegreerd niet aanraakgevoelig scherm, toetsenbord, aanraakvlak en oplaadfunctie voor de smartphone.

De Elite x3 ondersteunt uiteraard ook Miracast als draadloos extern scherm of een usb-c dongle met DisplayPort, HDMI of VGA waarmee je het smartphonescherm weergeeft op zowat elk ander extern scherm of externe projector, bijvoorbeeld om presentaties te geven.

Naast deze hardware omvat het Elite x3 ecosysteem ook software-elementen. Via HP Workspace desktop-virtualisatiesoftware (vdi) vorm je de smartphone om tot een soort pc waarop je alle gebruikelijke Windows-applicaties draait, ook bijvoorbeeld de volledige versie van Microsoft Office.

Bedrijven kunnen HP Workspace zelf installeren of ze kunnen er een abonnement op nemen bij een dienstenleverancier. Uiteraard kun je ook andere vdi-virtualisatieoplossingen gebruiken om hetzelfde te bereiken, maar HP promoot begrijpelijkerwijze zijn eigen oplossing: de app is vooraf geïnstalleerd.

Ook de Salesforce-app is al geïnstalleerd, zodat je de Elite x3 ook direct daarmee kunt gebruiken. Voor het overige zijn er nog niet heel veel zakelijke apps beschikbaar op Windows Mobile.

Specificaties

De Elite x3 heeft de uitrusting die je van een moderne smartphone mag verwachten: 5,96-inch (15,16 cm) groot, helder, erg mooi Amoled-aanraakscherm met een pixeldichtheid van 493 ppi, een krachtige quad-core SoC (Qualcomm Snapdragon 820), massa's ram (4 GB) en veel opslagruimte (64 GB, waarvan ongeveer 54 GB effectief bruikbaar is) die je nog met maximaal 2 TB kunt uitbreiden via een microsd-kaartje.

Deze smartphone is bestand tegen stof en vocht volgens de IP67-norm en getest op duurzaamheid volgens de MIL-STD 810G-standaard.

Bedrijven hechten veel belang aan beveiliging (of zouden dat toch moeten doen). Op dat vlak is de Elite x3 van vele markten thuis. Het apparaat zelf kan worden beveiligd met tweevoudige biometrische verificatie (irisherkenning en vingerafdruksensor). Ook FIPS 140-2-cryptografie is aanwezig.

De Qualcomm soc biedt zelf secure boot, unified image encryption met 128-bits sleutel, full fisk encryption (fde) met 256-bits sleutel, anti-rollback en fTPM 2.0-beveiliging. Windows 10 ten slotte heeft Bitlocker-encryptie met 128-bits sleutel en enterpriseklasse vpn.

Verder heeft de Elite x3 een ingebouwde mobile device management (mdm)-client voor centraal beheer van mobiele apparaten binnen een organisatie. Het apparaat wordt al ondersteund door de bekendste mdm-toepassingen, waaronder Airwatch, Citrix, Intune, MobileIron, SOTI en BlackBerry.

Bedrijven kunnen de Elite x3 desgewenst ook centraal beheren met Exchange Active Sync (EAS), beschikbaar in Microsoft Exchange Server 2010 of later en Office 365.

De vaste 4150 mAh (15,98 Wh) Li-poly batterij is een "long life" exemplaar. HP geeft hierover echter verder geen details. Draadloos opladen (WPC (Qi)/PMA dual-mode) wordt ondersteund.

Met zijn gewicht van 194 gram en afmetingen van 161,8 x 83,5 x 7,8 mm is dit geen kleine smartphone, maar het valt nog net binnen de normen van wat wij draagbaar zouden noemen.

Voor gedetailleerde specificaties en informatie kun je terecht op de website van HP.

Docks

De HP Elite Desk Dock heeft video-uitvoer tot 1080p via DisplayPort, Ethernet, twee usb-a en één usb-c aansluitingen. Je kunt deze dock ook gewoon als standaard gebruiken voor de smartphone zelf. Je hoeft er dus niet perse een groter scherm op aan te sluiten. De dock laadt de smartphone uiteraard ook direct op.

De HP Elite Lap Dock heeft een vrijwel randloos 12,5-inch scherm en een volwaardig, spilbestendig Windows-toetsenbord met aanraakvlak. Je sluit de smartphone aan via een usb-c kabel of draadloos via Miracast.

Ook dit dock heeft geen bewegende onderdelen en werkt dus volstrekt geruisloos. Het heeft wel een ingebouwde batterij met een capaciteit van 48 Whr waarmee je de smartphone op- of bijlaadt.

De Lap Dock heeft verder drie usb-c poorten, een micro-hdmi-videouitgang en een hoofdtelefoonaansluiting. Het dock heeft geen eigen opslagruimte: alle gegevens blijven veilig op de HP Elite x3.

Windows Continuum

Dankzij een van de docks en de Windows Continuum app kun je de HP Elite x3 eenvoudig als computer gebruiken. Zogenaamde Windows Universal Apps, bijvoorbeeld Microsoft Office Mobile, passen hun in- en uitvoer automatisch aan wanneer ze op een groter scherm worden gebruikt.

Natuurlijk zijn nog niet alle apps al universeel. Maar die traditionele Windows-programma's kun je wel via virtualisatie gebruiken. Ook werken niet alle universele apps al met Continuum. Die apps blijven grijs op het aangesloten scherm en kun je dus alleen op het scherm van je smartphone gebruiken.

Terwijl je in Continuum werkt, kun je tegelijkertijd de smartphone-functies blijven gebruiken en bijvoorbeeld gesprekken ontvangen, sms'jes versturen en chatten.

Praktijk

Is het doenbaar om de HP Elite x3 als enige digitale apparaat te gebruiken? Volgens ons wel, zeker als je ook toegang hebt tot gevirtualiseerde 'normale' Windows-toepassingen via bijvoorbeeld HP Workspace.

Je moet er immers rekening mee houden dat de 'universele' mobiele apps, zoals Office, niet méér functionaliteit krijgen wanneer je ze via Continuum gebruikt. Ze werken identiek zoals op je smartphone, maar dan met een groter scherm, een toetsenbord, een muis... Voor sommige taken heb je toch nog de normale Windows-versie nodig en dan is toegang tot een virtuele versie erg handig.

Continuum werkt op zichzelf vlot en snel, toch op deze smartphone. De universele apps verschijnen probleemloos in de hogere resolutie van het aangesloten scherm. De Continuum desktop lijkt op die van Windows 10, waarbij het Start-menu gewoon het hoofdscherm van Windows Mobile is en het menu met alle apps het Windows Mobile-apps menu.

Vergeet trouwens niet dat een Qualcomm Snapdragon 820 soc inzake prestaties vergelijkbaar is met een Intel Core i3. Dat is zeker snel genoeg om mobiele, universele en virtuele bedrijfstoepassingen te gebruiken.

Het toetsenbord van de Lap Dock is groot genoeg en van voldoende kwaliteit om er lang op te werken. Het duurt een seconde of tien om de smartphone draadloos met de Lap Dock te verbinden.

Het aanraakvlak van de dock reageert naar onze smaak wel iets te gevoelig. Daardoor gebeurt het soms dat je een tegel ongewild via dubbelklikken verplaatst, terwijl je gewoon de onderliggende functie wil activeren.

Initieel vonden we geen instelling waarmee we de gevoeligheid van de muis konden wijzigen. In het muismenu van Continuum kun je alleen de primaire muisknop naar keuze als 'links' of 'rechts' configureren.

Maar in het Instellingenmenu is er ook nog een 'Extras'-pictogram. De enige functie daarin heet 'Double Tap'. Daarmee kun je de dubbelklik-gevoeligheid wijzigen en de tijdsspanne tussen klikken veranderen.

Helaas reageerden de schuifbalken niet en konden we deze instellingen in de praktijk niet wijzigen. Bovendien moet deze configuratiemogelijkheid gewoon in het muismenu staan.

Via de HP Display Tools app kun je instellen wanneer het scherm van de Lap Dock dimt en uitvalt. Dus ook die instellingen bevinden zich in een aparte app en niet in het Instellingenmenu van Continuum zelf, waar ze eigenlijk thuishoren. Er is dus hier en daar nog wel wat werk aan de Continuum-interface en dan vooral aan de logische indeling ervan.

Heel af en toe merkten we ook een té lange vertraging op tussen het aanraken van het muisvlak en de cursorbeweging op het scherm.

Je kunt het aanraakscherm van de smartphone overigens ook als aanraakvlak gebruiken. Op die manier heb je altijd een virtuele muis bij je wanneer je de Elite x3 ergens onderweg op een groot scherm aansluit.

Conclusie

De HP Elite x3 moet inzake schermkwaliteit en specificaties zeker niet onderdoen voor gelijk welk topmodel Android- of iOS-smartphone. Het is wel een vrij forse smartphone, met een overigens prachtig Amoled-scherm. De batterij gaat bij normaal gebruik één à anderhalve dag mee. Windows Continuum werkt er goed op, dus de Elite x3 is in combinatie met een van de docks en eventueel HP Workspace zeker bruikbaar als enige "computer". Het is natuurlijk de vraag of de doorsneegebruiker dat ziet zitten, want het vergt wel een zekere aanpassing van je gewoontes. Maar gebruikers die niet graag veel toestellen meesleuren, vinden bij het Elite x3-ecosysteem een heel mobiele 3-in-1 oplossing voor al hun digitale behoeftes.

Prijs: 799 euro; 836 euro in bundel met Desk dock. 99 euro voor Desk dock apart. Lap dock kost 739 euro.

