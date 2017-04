Review: HTC phablet met persoonlijke assistent

Volgens HTC past de U Ultra , net zoals de eerder geteste U Play, "zich helemaal aan jou aan en leert je steeds beter kennen". Dit dankzij de HTC Sense Companion, een app met functies die je kunt vergelijken met Apple Siri, Microsoft Cortana en Amazon Alexa.

Toen we de kleinere en goedkopere U Play testten, was die app nog niet beschikbaar, maar intussen staat de eerste versie in Google Play. Die eerste versie is helaas wel eentalig Engels.

HTC Sense Companion

De eerste versie van de (uitschakelbare) Sense Companion waarschuwt je bijvoorbeeld wanneer het tijd is om je batterij te laden (dat zie je natuurlijk ook aan het batterijpercentage), geeft tips om je rijgedrag in de auto te verbeteren en vertelt je je vermoedelijke aankomsttijd is (ook niet revolutionair).

HTC voegt echter voortdurend nieuwe mogelijkheden toe aan zijn Sense Companion. In de toekomst zal deze virtuele persoonlijke assistent je gewoontes leren kennen en gebruiken om je bijvoorbeeld een suggestie te doen over welke kleren je best aantrekt gebaseerd op de weercondities, welke restaurants of 'points of interest' de moeite zijn in je buurt, jouw fitnessinformatie samenvatten, etc.

Die suggesties verschijnen bij de U Ultra optioneel op het extra scherm dat zich boven het hoofdscherm bevindt, of, als je dat scherm niet gebruikt, in een 'bubble' aan de zijkant van het hoofscherm. Het 'always on'-kleurenscherm heeft een diagonaal van 2,05 inch en een resolutie van 160 pixels, ruim voldoende voor korte, tweeregelige teksten of om er pictogrammen op weer te geven van vaak gebruikte functies, die je trouwens zelf kunt kiezen.

De HTC Sense Companion heeft uiteraard toegang tot je persoonlijke gegevens nodig om zijn werk te doen. De app vraagt toestemming om je locatiedata, gebruiksdata, apparaatdata en activiteitsgegevens te lezen en te delen met HTC (want het intelligente deel van de persoonlijke assistent draait op een cloudserver van HTC).

Je kunt de toestemming voor deze vier datacategorieën individueel aan- of afvinken. Daarnaast wil HTC Companion ook nog toegang tot jouw foto's, media en bestanden. Verder tot je contacten, agenda, telefoongesprekken en apparaatlocatie. Ook dit kun je eventueel per categorie weigeren. Ten slotte kun je HTC Companion optioneel verbinden met je HTC Account.

Het is duidelijk dat deze (en alle andere vergelijkbare) persoonlijke assistenten beter functioneren naarmate je meer van je persoonlijke gegevens deelt. Gebruikers die inzitten met hun privacy denken best goed na of en welke gegevens ze op deze manier met een fabrikant willen delen.

HTC is in elk geval heel duidelijk over wat het allemaal van je moet weten om de Sense Companion te laten werken, dat is het minste wat we erover kunnen zeggen.

Uitrusting

Het always-on scherm bovenaan kun je via de Instellingen uitschakelen. Het licht sowieso alleen op bij gebeurtenissen of meldingen, of optioneel wanneer je je telefoon vastneemt. De werking regel je via het instellingenmenu.

Het Super LCD 5-hoofdscherm heeft een diagonaal van 5,7 inch en een resolutie van 2560 x 1440 pixels, ofwel een pixeldichtheid van 515 ppi. De schermkwaliteit van het met Gorilla Glass 5 verstevigde scherm is gewoon goed, al is de instelling van de automatische helderheid vrij laag, zodat het scherm in fel zon- of kunstlicht soms moeilijk leesbaar is.

Eén van de redenen voor die conservatieve automatische lichtinstelling heeft vermoeden we te maken met de vast ingebouwde batterij. De prestaties daarvan vallen redelijk tegen, toch voor zo een grote smartphone van 162,41 x 79,79 x 3,6-7,99 mm, die 170 gram weegt.

In de PCMark Work 2.0 battery benchmark haalt de HTC U Ultra nauwelijks meer autonomie dan de kleinere en goedkopere HTC U Play, namelijk 431 minuten tegenover 420 minuten voor zijn kleine broer. Vergelijk dat met bijvoorbeeld de eerder geteste HTC Desire 10 Lifestyle die in dezelfde test 493 minuten autonomie haalt.

De U Ultra heeft een Qualcomm Snapdragon 821 soc, 4 GB ram en 64 GB opslagruimte, waarvan nog 53 GB vrij is. De opslagruimte kun je verder uitbreiden met een microsd-geheugenkaartje. Daarbij wordt Android Flex Storage ondersteund. Dit betekent simpelweg dat een geheugenkaartje het interne geheugen uitbreidt zodat je niet meer geconfronteerd wordt met een tekort aan geheugen omdat je teveel apps installeert.

De camera op de voorkant is dezelfde als bij de U Play, maar die aan de achterkant heeft een lagere 'UltraPixel'-resolutie van 12 megaxpixels, maar kan wel 4K video opnemen, alsook 720p 'slow motion' video aan 60 frames per seconde.

Het kastje is inzake design vergelijkbaar met de U Play. Het bestaat uit één stuk, heeft afgeronde metalen hoeken en een glazen achterkant, waarop je helaas wel snel vingerafdrukken ziet, zeker bij de door ons geteste pikzwarte uitvoering (er is ook een blauwe variant).

De thuisknop op de voorkant is tegelijk een vingerafdruksensor.

Praktijk

De U Ultra heeft dezelfde USense-oortjes met USonic-regeling als de kleinere U Play. In dat artikel lees je meer over deze technologie. De oortjes passen in de usb type-c laadpoort op de onderkant, want een 3,5mm audiojack ontbreekt en een adapter wordt helaas niet meegeleverd.

De U Ultra presteert gewoon goed in de benchmarks.

HTC HTC U Play 32 GB U Ultra 64 GB Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score 11450 29816 graphics score 11020 33074 physics score (cpu) 13261 22172 Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 603 3195 graphics score 528 3977 physics score (cpu) 1193 1892 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 426 2283 graphics score 357 2453 physics score (cpu) 1296 1837 Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 3414 5297 Web Browsing 2.0 Score 4218 4565 Video Editing Score 2996 4459 Writing 2.0 Score 2868 4759 Photo Editing 2.0 Score 4708 11401 Data Manipulation Score 2718 3775 Computer Vision Computer Vision Score 2255 3021 TensorFlow score 631,1 336,9 Zxing score 37,27 43,36 Tesseract score 3706,5 2481,5 Storage Storage Score 2461 3066 Internal seq. read MB/s 100,66 335,02 Internal random read MB/s 9,5 11,66 Internal seq. write MB/s 58,75 92,23 Internal random write MB/s 2,47 1,59 External seq. read MB/s 61,41 339,02 Externa random read MB/s 9,29 11,17 External seq. write MB/s 47,58 89,02 External random write MB/s 2,78 1,32 SQLite read iops 1720 2542 SQLite update iops 142 90 SQLite insert iops 76 62 SQLite delete iops 117 86 Prestatiescore (op 100) 69 80 Prijsprestatiescore (op 100) 62 55

Conclusie

De HTC U Ultra heeft een mooi design en presteert goed. Het tweede, kleinere scherm boven het hoofdscherm is meer dan een gimmick en handig om snel informatie uit te lezen of een taak te starten. Over de Sense Companion kunnen we nog geen oordeel vellen, of het moet zijn dat je wel heel veel persoonlijke gegevens met HTC moet delen om deze virtuele assistent effectief te kunnen gebruiken. De prijs voor al dit moois is aan de erg stevige kant, niet in het minst als we ook rekening houden met de teleurstellende batterijprestaties.

Prijs: 779 euro. Oortjes, quick charge-voeding en stevige, doorschijnende case inbegrepen.

Bron: www.diskidee.be