Review: HTC smartphone in art-decostijl

Wat meteen opvalt aan de HTC Desire 10 lifestyle is het platte, "unibody" premium-design met goudkleurige accenten in de rand en op de achterkant. Het toestel meet 156,9 x 76,9 x 7,7 mm en weegt 155 gram. Met veel goede wil vind je hier en daar een op art deco geïnspireerd design-element terug. Maar goed, die art-deco-invalshoek is toch eigenlijk vooral marketingpraat.

Deze nieuwe Android-smartphone van HTC oogt in elk geval heel stijlvol, maar het chassis is wel grotendeels van plastic gemaakt. Alleen de rand van het toestel bestaat uit aluminium. Het lijkt dus op een premium-toestel, maar is in feite een veel betaalbaarder midrange-smartphone die momenteel te koop is voor prijzen tussen de 313 en 349 euro.

Uitrusting

Voor dat geld krijg je op het eerste zicht heel wat: een 5,5" groot ips-scherm, een quad-core processor, 2 GB ram (maar zie de opmerking verderop) en de op één na recentste versie van Android, namelijk v6.01 "Marshmallow".

Bij nader toezien blijkt het vrij grote scherm slechts een pixeldichtheid van 267 ppi te hebben (1280 x 720 pixels) zonder speciale beschermingslaag, is de processor of beter soc een al wat oudere Qualcomm Snapdragon 400 met vrij trage Adreno 305 gpu die wel OpenGL ES 3.0, maar nog niet het nieuwere 3.1 ondersteunt en is de opslagruimte beperkt tot 16 GB, waarvan in de praktijk minder dan 11 GB echt vrij is voor de gebruiker (maar zie de opmerking verderop). Gelukkig kun je de opslagruimte wel uitbreiden met behulp van een microsd-kaartje tot 256 GB.

In zijn prijsklasse zijn dit vrij normale specificaties, maar vaak kun je met wat zoeken voor hetzelfde geld een premium-toestel van een vorige generatie kopen dat beter uitgerust is.

Als je een liefhebber bent van typische HTC-snufjes zoals BoomSound, hier aanwezig in een zogenaamde hifiversie met Dolby Audio, of de meest recente versie van de volledig aanpasbare HTC Sense-interface (v7.0), of nog de HTC Freestyle layout- en Thema-apps waarmee je het uitzicht van de interface volledig kunt aanpassen, dán kan deze Desire 10 lifestyle misschien toch je interesse wegdragen.

Vooral de muziekkwaliteit van de speakers met aparte tweeter en subwoofer is vrij goed. Ook de headphones klinken goed. De audiokwaliteit van deze smartphone is op "premium"-niveau, maar dus voor een midrangeprijs.

Maar de echte geavanceerde opties van hogere modellen zoals de Desire 10 Pro ontbreken hier. We denken dan aan een vingerafdruksensor, hogere resolutie van het scherm, een betere camera, laser autofocus en dubbele flash. Een pedometer zit gelukkig wél in deze lifestyle-editie.

Prestaties

De HTC Desire 10 lifestyle is iets trager dan de eerder geteste HTC Desire 830 die ongeveer evenveel kost, maar minder stijlvol is. De batterij gaat wel langer mee, namelijk 493 minuten in de Futuremark PCMark for Android Work 2.0 benchmark.

Eén opmerking: ons testexemplaar had 2 GB ram en 16 GB opslagruimte, maar blijkbaar heeft de in de Benelux verkochte versie ondertussen 3 GB ram en 32 GB opslagruimte, wat duidelijk beter is.

Conclusie

De HTC Desire 10 lifestyle oogt als een stijlvol premium-smartphone en zal vooral design-liefhebbers aanspreken. Je betaalt iets meer dan verantwoord is voor het uitrustingsniveau of de gemeten prestaties, maar instap- en midrange-smartphones zijn vaak erg lelijk en dat kun je van deze nieuwe HTC alvast niet beweren.

Prijs: 349 euro

Bron: www.diskidee.be