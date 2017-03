Review: HTC smartphone met persoonlijkheid

De U Play is een nieuwe Android-smartphone die zich volgens HTC "helemaal aan jou aanpast en je steeds beter leert kennen". Dat slaat dan op de HTC Sense Companion, een persoonlijke assistent zoals Apple Siri, Microsoft Cortana en Amazon Alexa. Helaas, momenteel is deze app alleen in een vroege testversie beschikbaar.

De mogelijkheden zijn voorlopig nog beperkt. Zo kan Sense Companion je waarschuwen wanneer het tijd is om je batterij te laden (tja, dat zie je natuurlijk ook aan het batterijpercentage), tips geven om je rijgedrag in de auto te verbeteren en je vertellen wat je vermoedelijke aankomsttijd is (ook niet revolutionair).

HTC is wel van plan voortdurend nieuwe mogelijkheden toe te voegen aan zijn Companion. Voorbeelden zijn een suggestie over welke kleren je best aantrekt gebaseerd op de weercondities, restaurant- en 'points of interest'-suggesties afhankelijk van je locatie, fitnessinformatie etc.

Wanneer we dit schrijven is de HTC Sense Companion nog niet beschikbaar in Google Play, maar dat zou zeer binnenkort wel het geval zijn.

De U Play past zich in elk geval nu al op één manier aan de gebruiker aan, namelijk via de meegeleverde USonic oortjes en bijbehorende USonic configuratie-instellingen die je terugvindt in het instellingenmenu van Android. USonic meet zogezegd je oren uit, zodat audio optimaal klinkt. We schrijven "zogezegd" omdat het niet helemaal duidelijk is hoe dit in zijn werk gaat.

Als je de oortjes insteekt en de USonic-configuratie start, weerklinkt er even geruis in je oren en daarna krijg je de melding dat de audioweergave "aangepast" is. Dat geruis is zogezegd een sonarsignaal dat de binnenkant van je oor analyseert.

Via een schuifschakelaar hoor je het verschil tussen "voor" en "na". Tijdens het afspelen van muziek of andere audio kun je de audio verder aanpassen aan het omgevingsgeluid. Of dit nu meer is dan een equalizer-instelling weten we niet, maar het geluid met USonic ingeschakeld klinkt in elk geval iets voller en beter dan zonder.

De U Play heeft overigens geen analoge audiopoort meer (3,5mm jack). De oortjes hebben een usb type c-aansluiting (weliswaar met usb 2.0-snelheid). Je steekt ze onderaan in de usb-poort van U Play. Nadeeltje: je kunt de smartphone niet tegelijk opladen wanneer je muziek beluistert. Tweede nadeel: je huidige analoge koptelefoon werkt niet met deze smartphone.

Uitrusting

De HTC U Play is verkrijgbaar in zwart of blauw en heeft een premium-design, met afgeronde, metalen hoeken en een "unibody"-kastje met tot tegen de rand doorlopend 5,2-inch Super LCD full hd-scherm. Het scherm heeft een pixeldichtheid van 424 ppi en is beschermd met Corning Gorilla Glass (juiste versie onbekend). De U Play weegt slechts 145 gram.

Deze smartphone draait volgens de specs Android 7.0, maar de testversie die wij ontvingen draaide nog de oudere Android 6.0 versie. Wanneer en of Android 7.0 voor de U Play beschikbaar is, konden we niet achterhalen. HTC Sense past de standaardinterface van Android hier en daar aan, maar de wijzigingen zijn niet ingrijpend.

Veeg je van links naar rechts over het scherm dan verschijnt het Blinkfeed Highlights-paneel, een Flipboard-achtig nieuws- en sociale netwerken-overzicht.

De U Play is gebouwd rond een octacore MediaTek Helio P10 soc, ondersteund door 3 GB ram. Van de 32 GB opslagruimte is recht uit de verpakking nog 23 GB leeg. Dit kan je uitbreiden tot maximaal 2 TB met een microsd-kaartje. Daarbij wordt Android Flex Storage ondersteund. Dit betekent simpelweg dat een geheugenkaartje het interne geheugen uitbreidt, zodat je niet meer geconfronteerd wordt met een tekort aan geheugen omdat je teveel apps installeert.

De U Play heeft zowel aan de voor- als aan de achterkant een digitale camera met een resolutie van 16 megapixels die video opneemt aan maximaal 1080p@30fps. Ook kun je foto's in raw-formaat maken, die je dan achteraf met gespecialiseerde software digitaal kunt "ontwikkelen". De thuisknop op de voorkant is tegelijk een vingerafdruksensor.

Praktijk

De ingebouwde luidspreker is niet erg goed, maar de USense-oortjes klinken wel goed. Des te jammer dat HTC standaard geen 3,5mm-adapter mee levert, zodat je ook een gewone koptelefoon kunt gebruiken, al was het maar in noodgevallen. Dat je deze smartphone niet kunt opladen terwijl je de oortjes gebruikt, vertelden we al.

De kwaliteit van het beeldscherm is gewoon goed. Ook de camera's presteren goed.

De prestaties van de MediaTek-soc daarentegen zijn veeleer middelmatig, vooral dan in intensieve 3D-graphics. Hieronder zie je de testresultaten van de U Play in vergelijking met de eerder geteste HTC Desire 10 Lifestyle, die ongeveer 100 euro goedkoper is. De U Play is heel wat sneller, maar zijn batterij gaat wel minder lang mee: 493 minuten voor de HTC Desire 10 Lifestyle, tegenover 420 minuten voor de HTC U Play (in de Futuremark PCMark Work 2.0 batter life-test).

HTC Desire 10 Lifestyle HTC U Play 32 GB Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score 5817 11450 graphics score 5247 11020 physics score (cpu) 9380 13261 Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 59 603 graphics score 47 528 physics score (cpu) 834 1193 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score -- 426 graphics score -- 357 physics score (cpu) -- 1296 Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 2069 3414 Web Browsing 2.0 Score 3651 4218 Video Editing Score 3549 2996 Writing 2.0 Score 2020 2868 Photo Editing 2.0 Score 1716 4708 Data Manipulation Score 845 2718 Computer Vision Computer Vision Score 1343 2255 TensorFlow score 1036,1 631,1 Zxing score 105,73 37,27 Tesseract score 3767,25 3706,5 Storage Storage Score -- 2461 Internal seq. read MB/s -- 100,66 Internal random read MB/s -- 9,5 Internal seq. write MB/s -- 58,75 Internal random write MB/s -- 2,47 External seq. read MB/s -- 61,41 Externa random read MB/s -- 9,29 External seq. write MB/s -- 47,58 External random write MB/s -- 2,78 SQLite read iops -- 1720 SQLite update iops -- 142 SQLite insert iops -- 76 SQLite delete iops -- 117 DiskIdee gewogen scores Prestatiescore (op 100) 51 69 Prijsprestatiescore (op 100) 60 62

Conclusie

De HTC U Play heeft een mooi design en presteert in verhouding tot zijn prijskaartje goed, maar zoals meestal bij HTC betaal je iets meer dan verantwoord is voor het uitrustingsniveau of de gemeten prestaties. Dat is de kostprijs voor een mooier design en een betere software-ondersteuning, al is een van de belangrijkste nieuwigheden op dat vlak, namelijk de persoonlijke assistent HTC Sense Companion, wanneer we dit schrijven nog steeds niet vrijgegeven.

Prijs: 449 euro; oortjes, quick charge-voeding en stevige, doorschijnende case inbegrepen

