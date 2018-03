Review: HTC smartphone met verlengd scherm

De eerder door ons geteste HTC U11 heeft een 5,5-inch Superlcd-aanraakscherm met een quad hd-resolutie van 2560 x 1440 pixels. Dat scherm heeft een beeldverhouding van 16:9.

De hier geteste duurdere HTC U11+, momenteel het topmodel in het smartphone-gamma van HTC, heeft een 6-inch quad hd+ Superlcd-scherm met een resolutie van 2880 x 1440 pixels en een schermverhouding van 18:9. Het scherm is beschermd met behulp van Corning Gorilla Glass 5.

Die 18:9 schermverhouding, die hetzelfde is als 2:1, zodat tegelijk twee vierkante foto's op het scherm passen, zien we bij steeds meer smartphones, duurdere (LG G6 Full Vision, Samsung Galaxy S8/S8+) zowel als goedkopere (Huawei P Smart).

Ze vormt een compromis tussen de verschillende beeldverhoudingen voor breedbeeld-tv (1,78:1) en film (2.20:1). Google is één van de belangrijkste verdedigers ervan en Netflix schijnt zijn nieuwe content standaard in 2:1 te filmen.

Deze 'Univisium'-beeldverhouding werd tussen haakjes origineel gecreëerd werd door de Italiaanse cameraregisseur Vittorio Storaro.

Uitrusting

De HTC U11+ heeft behalve een groter scherm ook méér geheugen dan zijn kleine, goedkopere broer U11: 6 GB ram in plaats van 4 GB en 128 GB opslagruimte in plaats van 64 GB.

Voor de rest gelijken beide smartphones sterk op elkaar. Ze draaien allebei Android 8.0 Oreo met HTC Sense, hebben dezelfde 12mp-camera op de achterzijde, gebruiken dezelfde octa-core cpu (Qualcomm Snapdragon 835), zijn water- en stofdicht volgens de ip67/68-normen en het geheugen is bij allebei uit te breiden met een microSD-kaartje tot 2 TB bij gebruik van de tweede sim-sleuf (dan verlies je uiteraard de dual-sim capaciteit).

Ook de innovatieve 'Edge Sense'-knijpbediening' is bij de HTC U11 Plus van de partij. Daarmee start je snel een vooraf ingestelde taak door in de zijkanten te knijpen, ook wanneer het scherm uitgeschakeld is.

Je dient in de instellingen eerst de kracht van je kneep in te stellen en de ermee verbonden taak te kiezen.

Standaard start bij het knijpen de camera-app, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn: de zaklamp in- en uitschakelen, een spraakopname starten, muziek regelen etc.

Daarnaast is er een geavanceerde modus waarmee je meerdere taken via knepen regelt, zoals kort knijpen om de camera te starten of knijpen en vasthouden om de 'HTC Sense Companion'-spraakassistent te activeren.

Omwille van het langere scherm is er geen ruimte voor een fysieke bedieningstoets, gecombineerd met een vingerafdruksensor, onder het scherm: die bevindt zich nu achteraan, onder de cameralens.

Audio en Camera

Zowel de hi-res audio- als camerafuncties zijn identiek aan die van de eerder geteste HTC U11. Je leest er meer over in onze eerdere review van die smartphone.

Prestaties

De 3930 mAh accu van de U11+ is op papier krachtiger dan de 3000 mAh accu van de U11. Maar omwille van het grotere scherm ligt de autonomie volgens de PCMark Work 2.0 battery life benchmark toch iets lager. Voor het overige zijn de prestaties tussen beide modellen vergelijkbaar.

Nvdr.: Let op, we pasten recent de wegingen voor het berekenen van de (prijs)prestatiescores aan. De nieuwe cijfers mogen niet vergeleken worden met die bij de in het verleden gepubliceerde reviews.

Merk HTC HTC Samsung Type U11 64GB U11 Plus 128GB Galaxy S8+ 64GB Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score 40976 MAX 31856 graphics score 55477 55477 36224 physics score (cpu) 21399 21399 22402 Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 4844 4966 4063 graphics score 5875 5994 4963 physics score (cpu) 3000 3103 2485 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 3672 3717 3279 graphics score 3939 3971 3589 physics score (cpu) 2969 3037 2517 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 6944 6622 5204 Web Browsing 2.0 Score 6412 5858 5014 Video Editing Score 4989 5415 5094 Writing 2.0 Score 7715 6171 4794 Photo Editing 2.0 Score 13088 12615 7156 Data Manipulation Score 4998 5156 4357 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 3451 3749 2646 TensorFlow score 282 281,6 615,5 Zxing score 58,45 58,09 54,09 Tesseract score 1475,75 1450,75 1619,75 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 4359 Benchmark werkt niet 5378 Internal seq. read MB/s 575 -- 651,9 Internal random read MB/s 17 -- 17,11 Internal seq. write MB/s 125 -- 120,36 Internal random write MB/s 2 -- 1,46 External seq. read MB/s 545 -- 501,96 External random read MB/s 13 -- 17,02 External seq. write MB/s 128 -- 118,07 External random write MB/s 2 -- 2,01 SQLite read iops 5082 -- 3873 SQLite update iops 94 -- 666 SQLite insert iops 67 -- 90 SQLite delete iops 104 -- 142 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 607 587 755 DiskIdee gewogen scores Prestatiescore (op 100) 76 77 80 Prijsprestatiescore (op 100) 68 60 60

Conclusie

De HTC U11 Plus presteert grotendeels zoals de HTC U11. Alleen de autonomie is nog wat minder en valt eigenlijk ietwat tegen voor een dergelijke grote smartphone. Maar de HTC U11 Plus heeft een goede camera, ondersteunt hi-res audio en heeft interessante snufjes, zoals de mogelijkheid om bepaalde taken uit te voeren door in de zijkanten van het apparaat te knijpen. Hij lijkt ons ook steviger gebouwd dan andere smartphones uit de hogere prijsklasse, die vormgeving vaak verkiezen boven stevigheid. Tenzij je echt behoefte hebt aan het grotere scherm met 'Univisium'-beeldverhouding biedt de goedkopere U11 echter meer waar voor zijn geld.

Prijs: 739 euro

