Review: IP-buitencamera maakt uitstekende nachtbeelden

De Foscam FI9928P is een full hd 1080p/25fps 'pan, tilt, zoom' of ptz-buitencamera met fast ethernet en 802.11b/g/n wifi.

Over de graad van weersbestendigheid vonden we bij Foscam echter geen nadere informatie, zoals een ip-indicatie. We gaan ervan uit dat deze camera onder een afdakje bevestigd moet worden en niet zomaar in de gietende regen gehangen kan worden.

De sleuf voor de microsd-kaart tot 128 GB waarop men lokaal beelden kan opslaan, is wel water- en stofdicht en vooraan bereikbaar zonder dat de camera gedemonteerd hoeft te worden. Je verwijdert gewoon de twee schroeven van de kleine klep om de geheugenkaart te plaatsen.

Kenmerken

De FI9928P gebruikt een lichtgevoelige high-definition cmos van Sony. Deze camera is heel wat groter en zwaarder dan de eerder geteste Foscam FI9900P. De afmetingen zijn 234×209×138mm; deze camera weegt 1,85 kg! Het hoge gewicht heeft vooral te maken met de ingebouwde ptz-motor. Maar het is wel iets om rekening mee te houden bij de montage.

Alle kabels (fast ethernet; audio in; audio uit; stroom; en i/o alarm) vertrekken uit de zeer stevige voet. Een aparte montagedoos is nodig om ze waterdicht te bevestigen (Foscam FAB28).

De koperen schroef voor de apart te monteren, positioneerbare wifi-antenne bevindt zich op de achterkant van de voet.

Rond de lens bevinden zich zes ir-lampen die tot zestig meter ver schijnen in het duister. Vier lampen schijnen dichtbij, twee andere veraf; ze richten zich daarbij automatisch naar de gebruikte lensfocus, die je via de app of webinterface kiest.

Deze camera functioneert bij -20°C en tot +60°C.

Ingebruikname

De ingebruikname en het beheer werken hetzelfde als bij de FI9900P (en gelijk welke andere camera van Foscam). We verwijzen je naar de uitgebreide beschrijving bij de review van de FI9900P.

De FI9928P biedt wel extra mogelijkheden, zoals de gemotoriseerde ptz-functie, die je in de bijbehorende mobiele app (voor iOS en Android) of in de webinterface bedient met een virtuele cursor die zich onder of naast het camerabeeld bevindt.

De maximale draai/kantel (pan/tilt)-hoek is 355° horizontaal en 90° verticaal. Met één druk zet je de camera desgewenst terug in zijn normale rustpositie. Je kunt het beeld viermaal optisch en/of achtmaal digitaal zoomen.

Wil je de camera op de klassieke manier benaderen via de ingebouwde webinterface dan speur je hem in het netwerk op met het apart te downloaden Foscam IP Camera Tool ('Equipment Search Tool') voor Windows of Mac OS.

Dit werkt met de IPCWebComponents-plug-in die bijvoorbeeld ook de webclient van WhatsApp gebruikt. Vóór je de plugin kunt installeren, dien je in voorkomend geval WhatsApp te sluiten.

Beheer

De mobiele app toont al je Foscam-camera's, laat zien of ze online zijn, hoeveel bandbreedte ze gebruiken en geeft (uitschakelbare) waarschuwingen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

Je kunt per camera ook het actuele beeld bekijken en allerlei opties wijzigen, zoals de helderheid, nachtzicht, kijkrichting etc. Daarnaast kan je manueel foto's maken of een opname starten en opslaan.

Het webbeheer werkt in tegenstelling tot de app wel in het Nederlands. Om de camera daarna ip-klaar te maken, dien je een configuratiewizard te doorlopen waarin je zaken configureert zoals ntp, dhcp en wifi.

Daarna worden geavanceerde instellingen ontsloten, zoals de 'cruise' en 'patrouille'-opties voor de pan & tilt-functie, waarbij de camera automatisch een bepaald gebied bestrijkt; het wijzigen van de standaard of 'guard'-positie van de lens; en het configureren van de opslaglocaties voor snapshots en video's.

Ook de standaardresolutie wijzigen kan alleen via de webinterface en niet via de mobiele app, waar ze blijkbaar automatisch ingesteld is op 720p/25fps.

Dat is ook zo in de webinterface, maar daar kun je ook de maximale resolutie 1080p/25fps kiezen.

De camera kan de resolutie optioneel automatisch aanpassen aan de beschikbare bandbreedte.

Foscam heeft een cloud-service waarmee je de camera's van dit merk overal veilig via het internet beheert en gebruikt. Tegen betaling is het daar mogelijk om alarmvideo's tot zeven dagen terug te bewaren.

Die optionele dienst is geïntegreerd in de mobiele app en werkt met dezelfde accountgegevens. Ze kost $4,99 per maand, met één gratis probeermaand en een kortingsprijs van 39,99 euro als je intekent voor een volledig jaar.

Conclusie

De Foscam FI9928P 1080P PTZ Dome camera is eenvoudig te installeren, detecteert beweging over grote afstand, heeft een gemotoriseerde ptz en heeft een goede beeldkwaliteit, ook in het donker. De prijs is in verhouding tot de mogelijkheden redelijk.

Prijs: 311 euro

Bron: www.diskidee.be