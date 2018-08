Review: kleurenprinter met inktvulsysteem

Epsons assortiment van EcoTank-printers bevat veertien verschillende modellen voor thuis- en zakelijk gebruik en voor het afdrukken van foto's (zie bijvoorbeeld ook bij Amazon).

Wij testten de EcoTank ET-3750, een all-in-one printer die ontworpen is voor kleinzakelijk gebruik. Bij het apparaat levert Epson tweemaal vier inktflessen mee, goed voor veertienduizend zwartwitpagina's en 11.200 a4'tjes in kleur. Volgens Epson komt de gemiddelde gebruiker daar drie jaar mee toe.

EcoTank-systeem

De ET-3750 gebruikt een vernieuwd EcoTank-inktvulsysteem waarmee morsen volgens de fabrikant onmogelijk is.

De vulpoorten bevinden zich rechts vooraan en bereik je door de printer open te klappen. Er zijn vier poorten om te vullen. De inktkleur die in elke poort thuishoort, is duidelijk aangegeven op zowel de flesjes als de poorten.

Houd de inktfles rechtop terwijl je de dop losdraait. Lijn de bovenzijde van de fles uit met de juiste sleuf. Geleiders aan de zijkanten van de spuitmond helpen je bij het correct positioneren. Plaats de fles traag rechtop. De inkt loopt in de poort; je hoeft niet in de fles te knijpen. De inktstroom stopt automatisch wanneer de poort vol is, maar je kunt ook eerder stoppen en de poort bijvoorbeeld maar half vullen.

Markeringen op de doorzichtige voorzijde van de inktpoorten tonen het vulniveau. Verwijder de fles voorzichtig zonder erin te knijpen en draai de dop goed dicht. Vergeet niet de inktpoort weer af te sluiten door de blauwe klep naar beneden te duwen.

Inkt vullen

Het vullen van de inktpoorten verliep tijdens de test inderdaad snel en zonder morsen. Het karwei was in minder dan vijf minuten geklaard.

Wij vulden de poorten overigens maar half: de inkt bewaart beter in de afgesloten flessen, zodat het ons verstandiger leek ze naar behoefte bij te vullen.

Print je niet zo vaak dan is het beter de poorten niet helemaal vol te gooien om het verdampen of uitdrogen van de inkt te vermijden. Die flexibiliteit heb je bij een inkjetprinter met vooraf gevulde patronen niet!

Het is overigens niet de bedoeling dat je de printer nog blijft gebruiken wanneer het inktniveau onder de laatste markering zakt, want dit kan het apparaat beschadigen. Bijvullen is dan de boodschap. Maar de driver en het lcd-scherm waarschuwen je tijdig.

Gebruikskosten

De meegeleverde inkt is 88 euro waard. Andere fabrikanten leveren bij een nieuw apparaat startcassettes mee die minder inkt bevatten. De aankoopprijs van de inkt dien je dan in feite bij de prijs van het apparaat te tellen. Bij deze Ecotank-aio is het net omgekeerd: om de vergelijking met een inktjet met cartridges eerlijk te houden, dien je de prijs van de meegeleverde inkt af te trekken van de aankoopprijs. Zelfs zo bekeken blijft de ET-3750 bijna honderd euro duurder dan een functioneel vergelijkbare all-in-one met klassieke inktcartridges.

Een eerlijke vergelijking van de gebruikskosten ligt daarom moeilijk. De door ons berekende paginakostprijs voor zwarte- en kleurenprints brengt uitsluitend de prijs en levensduur van de inktcartridges in rekening. Zo bekeken heeft ET-3750 een onklopbaar lage gebruikskost: acht à tien keer lager dan gebruikelijk voor een 'klassieke' inktjet-aio. Print je veel dan is zijn gebruikskost in elk geval lager dan een inkjet-aio met cartridges. Je hoeft niet bang te zijn om in kleur te printen, want ook dan zijn de printkosten minstens drie keer lager dan bij de goedkoopste printer met inktcartridges.

Print je weinig dan doe je minder voordeel. Hoevéél minder is moeilijk te berekenen. Je dient immers ook rekening te houden met vrijwel niet (eerlijk) te meten criteria zoals de levensduur van het apparaat, naast de prijs van de verbruiksgoederen, het apparaat, de stroomkosten en het gebruikte papier.

Praktijk

Deze aio werkt naar keuze via usb, ethernet of draadloos, met inbegrip van wifi direct-printen. Bovenaan is het apparaat vlak: de automatische documentinvoer met plaats voor dertig vellen papier en de mogelijkheid om dubbelzijdig te kopiëren/scannen zit verborgen achter een vlakke klep. Die zinkt bij gebruik weg 'in' het apparaat; gescande of gekopieerde bladen schuiven onder de adf in een opvangbak.

Als je de printer registreert bij Epson Connect kun je afdrukken en scannen vanaf elke locatie met een internetverbinding, direct via 'remote printing' of indirect door documenten naar de printer te e-mailen. Het is dan ook mogelijk documenten rechtstreeks naar Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, Microsoft OneDrive en e-mail te scannen. Via de Epson iPrint mobiele app voor Android en iOS kan dit tevens op een mobiel apparaat.

Prestaties

De test bestaat uit drie hoofdonderdelen: realistische kwaliteits- en snelheidstesten en punten toekennen voor de functionaliteit van het apparaat. We gebruiken gestandaardiseerde testprints waarmee we een kwaliteitsscore en een snelheidsscore bereken. Verder geven we punten op meer dan zestig technische criteria, wat resulteert in een technische score. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de technische score voor veertig procent door, de snelheidsscore voor vijfentwintig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. De PCM-sterrenscore is gebaseerd op de prestatiescore.

De ET-3750 print gewone zwart-wit- en kleurdocumenten behoorlijk snel. Dubbelzijdig printen gaat wat trager en ook kopiëren doet hij niet erg snel, vooral niet als je de hoogste kopiekwaliteit kiest.

Conclusie

Print je veel en wil je ook zorgeloos documenten in kleur printen dan zijn de gebruikskosten van een Epson EcoTank-printer zoals de hier geteste ET-3750 effectief veel lager dan bij een 'klassieke' inkjet-aio met cartridges. Zelf inkt vervangen kan dankzij het nieuwe vulsysteem zonder knoeien en voor de rest is het een all-in-one zoals alle andere. Wij zijn fan.

Prijs: gemiddelde internetprijs 438 euro

Bron: www.diskidee.be