Review: krachtig mobiel werkstation

De mobiele werkstations van HP heten ZBooks en het uitgebreide gamma bestaat uit verschillende configureerbare modellen, van de vrij omvangrijke ZBook 17 tot de dunne en lichte, maar niettemin erg krachtige ZBook 14u en 15u Ultrabooks 1.

Van sommige modellen kun je het geheugen uitbreiden tot 64GB ddr4 ecc ram, de vram tot 16GB en de opslagruimte tot 1TB nvme sdd. Optioneel zijn 2K- en 4K-schermen verkrijgbaar, al dan niet aanraakgevoelig. De zwaardere systemen hebben dubbele Thunderbolt 3 poorten.

Prijzen starten aan 2.000 euro voor het HP ZBook 14u G4 mobiel werkstation en lopen op tot meer dan 9.000 euro voor de krachtigste versie van de HP ZBook 17 G4, waarvan de goedkoopste uitvoering 2.419 euro kost. In België verkoopt HP ruim negentien verschillende modellen van dit apparaat.

Uitrusting

De door ons geteste versie van de HP Zbook 17 G4 heeft een 7de generatie Intel Mobile Xeon E3-1535M v6, 64GB ram, 2 x 512 GB m.2 nvm.e ssd, Nvidia Quadro M2200 grafische chip met 4GB vram, spectaculair mooi HP 4k-uhd 'dreamcolor' 17-inch ips-lcd scherm en 96 Whr 'HP long life' Li-Po accu die in 30 minuten snel tot de helft van zijn capaciteit oplaadt.

Met afmetingen van 420 x 280 x 33 mm en een gewicht van meer dan 3 kg is deze 'laptop' eerder verplaats- dan draagbaar.

Dit mobiel werkstation heeft verder de uitrusting van een gewone laptop, met inbegrip van een tpm-beveiligingschip, vingerafdruksensor en een ruime verzameling uitbreidingspoorten, waaronder hdmi 2.0, maar ook de nieuwste generatie usb 3.1 uitgangen met DisplayPort 1.2- en Intel Thunderbolt 3-support.

De apart verkrijgbare HP ZBook Dock met Thunderbolt 3 laat je toe externe apparaten aan dit werkstation te koppelen, waaronder twee 4K-monitoren met standaardresoluties.

HP installeerde zo goed als geen overbodige software op dit werkstation. Op de eerste ssd met Windows 10 Pro en alle software is daardoor nog 356 GB vrij, terwijl de tweede ssd recht uit de verpakking 476 GB vrije ruimte heeft. Het verlichte en spilbestendige toetsenbord en dito aanraakvlak zijn van een goede kwaliteit.

Dit mobiele werkstation met desktopkracht is gebouwd als een tank, met een zeer robuust chassis, waarvan HP beweert dat het 120.000 testuren ondergaan heeft. Drie jaar on-site garantie is in elk geval in de forse aankoopprijs begrepen.

Prestaties

De prestaties bepalen we met de synthetische benchmark Futuremark PCMark 8 v2.x, die autonomie en snelheid meet aan de hand van verschillende belastingscenario's (thuis-, creatief en zakelijk gebruik, alsook de opslagsnelheid). De grafische prestatie meten we met Futuremark 3DMark Professional Edition 1.x. Ook deze test hanteert verschillende belastingscenario's, van low tot high-end.

Uit de verschillende benchmarkcijfers berekenen we een gewogen prestatiescore op 100 punten. Met een gewogen score van 76/100 is deze HP Zbook 17 G4 de snelste 'laptop' die we ooit testten.

Ter vergelijking: het vorige model HP Zbook Studio G3 scoort in een weliswaar iets andere hardware-uitvoering 67/100. In onze database is er maar één andere laptop die boven de 70/100 scoort en dat is de MSI GT72S 6QE-Dominator Pro G-055NL, een 17-inch gaming-laptop met Intel Core i7 van de Skylake-generatie en Nvidia Geforce GTX 980M gpu die 74/100 scoort.

Overigens hou je er best rekening mee dat dit soort krachtige laptops enorm veel stroom verbruikt. Het verbruik van de geteste uitvoering van de Zbook 17 G4 piekte tijdens de benchmarks tot 254 watt. Ook in dat opzicht levert deze 'laptop' desktop-achtige prestaties.

Merk HP HP MSI Model Zbook 17 G4 ZBook Studio 17 G3 GT72S 6QE-Dominator Pro G-055NL PCMark Home Battery Score (m) 146 165 126 PCMark Work Battery Score (m) 180 196 151 PCMark Home Score (pt) 4119 3755 3683 PCMark Work Score (pt) 4496 4172 5536 PCMark Creative Score (pt) 5910 4249 6946 PCMark Storage Score (pt) 5017 5075 5049 PCMark Storage Score (MB/s) 354,46 631,98 431,05 3DMark Professional Ice Storm Score (mobile gpu) 107994 41969 18312 3DMark Professional Ice Storm Extreme Score (720p+1080p) 99209 119592 18314 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 19557 15656 13810 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 15535 10636 15153 3DMark Professional Fire Strike Score (DX11 high-end) 5075 3280 8584 3DMark Professional Fire Strike Extreme Score (DX11 high res) 2548 1625 4418 3DMark Professional Time Spy (DX12) 1851 -- 3202 3DMARK Time Spy (DX12) Stress Test 20 iterations - Frame Stability (percentage; >97 = pass) 99,6 -- 99,2

Conclusie

De HP Zbook 17 G4 is een mobiel werkstation met krachtige prestaties van desktop-niveau. De prijs is er uiteraard ook naar, maar als je een verplaatsbare computer zoekt die de moeilijkste taken aankan hoef je niet verder te zoeken.

Prijs: startend aan 2.419 euro tot ruim 9.00 euro naargelang de uitrusting

Bron: www.diskidee.be