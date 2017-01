Review: Krachtig wifi-toegangspunt van Lancom

Het L-1302acn dual Wireless wifi accesspoint (ap) van Lancom is bedoeld voor de bedrijvenmarkt. Het Lancom Operating System (Lcos) biedt een uitgebreide waaier aan opties en instellingen die toelaten om er een toegangspunt, wlan bridge (volgens de P2P- of P2MP-protocollen) of al dan niet transparante wlan client mee uit te rollen.

Dit kan bovendien naar keuze alleenstaand of centraal beheerd door een externe wlan controller. In dat geval wordt ook 'zero-touch deployment' ondersteund, waarbij één of meerdere L-1302acn's hun configuratie krijgen van een wlan-controller zonder gebruikersinterventie: aansluiten op de netwerkkabel, die ook kan worden gebruikt als voeding (Power-over-Ethernet), volstaat dan.

Met de Lancom Public Spot optie kun je de L-1302acn ook uitrollen als publieke, maar veilige hotspot. Het eigen netwerk blijft daarbij gegarandeerd afgescheiden van het publieke gedeelte.

Specificaties

De L-1302acn is een dual band toegangspunt met een theoretische doorvoersnelheid van 1300 Mbit/s in de 5 GHz-frequentieband en 450 Mbit/s in de 2,4 GHz frequentieband, met vijf externe en verwisselbare antennes, in een 3×3:3 configuratie (dus drie gelijktijdige mu-mimo 'spatial streams').

Het ondersteunt draadloze roaming volgens de IAPP-, IEEE 802.11r-, OKC- en Fast Client Roaming-standaarden. Draadloze clients kunnen daardoor naadloos en voor de eindgebruiker onzichtbaar automatisch overschakelen naar de beste frequentie en, als er meerdere ap's worden gebruikt, het best gepositioneerde toegangspunt.

Installatie

Een traditionele externe voeding wordt meegeleverd, maar je kunt de L-1302acn ook van stroom voorzien via Power-over-Ethernet (PoE). Wij kozen deze methode. Het access point heeft twee Ethernet-poorten, waarvan alleen de eerste PoE ondersteunt. De tweede poort kan voor allerlei functies worden gebruikt. Een usb-poort ontbreekt, maar er is wel een seriële poort waarop je eventueel een externe modem of gsm kunt aansluiten, die dan als 'fail-over' voor de wan-verbinding dienst kan doen.

Surf naar het ip-adres (dat je onder Windows eventueel met de meegeleverde of downloadbare Lanconfig software terugvindt) en volg de installatiewizard voor een handmatige configuratie. Je kunt het ap ook beheren via een centrale Lancom WiFi-controller en dan sla je de wizard uiteraard over.

Met de installatiewizard kies je achtereenvolgens een ap-naam ('L-1302acn' is de standaardnaam), een root-wachtwoord dat minimaal acht tekens lang moet zijn en drie van vier soorten tekens moet bevatten (hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens), de dhcp-modus (uitgeschakeld, server of client) en de tijdsinstellingen.

Beheer

Het uitgebreide Lancom Operating System (Lcos) gebruikt een heel traditioneel ogende beheerinterface, met menu's aan de linkerkant en de instellingen van die menu's in het midden van het scherm, waarbij tabs worden gebruikt voor de verschillende deelschermen van die instellingen.

Systeembeheerders zullen er zich direct in thuis voelen. De interface is trouwens gelijkaardig aan die van alle Lancom-apparaten die hetzelfde LCOS-besturingssysteem draaien, zoals de Lancom GS-2310P 1000BASE-T managed Ethernet-switch die we enkele jaren geleden testten.

Je kunt alles handmatig configureren, maar er zijn ook verschillende setup wizards, bijvoorbeeld voor het configureren van de internetverbinding, het controleren van de beveiligingsinstellingen, het instellen van de wlan-interface en keuze van de dynamische dns-instellingen.

Bijzondere mogelijkheden

De L-1302acn heeft een uitgebreide waaier aan functies, die we hier onmogelijk allemaal kunnen behandelen. Op de website van Lancom vind je trouwens alle mogelijke details.

Enkele opmerkelijke eigenschappen willen we er toch uitpikken. Dat draadloze roaming en zero-touch uitrollen worden ondersteund, vermeldden we hierboven al.

Meerdere van deze toegangspunten optimaliseren hun werking automatisch afhankelijk van de aanwezige draadloze interferentie. Via softwarematige ingrepen zoals 'band steering', 'adaptive noise immunity', 'airtime fairness' en 'client steering' wordt de beschikbare draadloze bandbreedte efficiënter gebruikt. Dit verhoogt de doorvoersnelheid voor draadloze clients in een drukke draadloze netwerkomgeving. Meer informatie hierover vind je op de webpagina van Lancom Active Radio Control (arc).

Lcos heeft ook allerlei opties om problemen in het draadloze netwerk op te sporen en te verhelpen, bijvoorbeeld via de ingebouwde 'spectral scan'. Valt één ap in het netwerk uit dan zullen de anderen hun zendkracht automatisch aanpassen om een eventueel 'gat' in het draadloze bereik zo goed mogelijk op te vangen.

We hebben dit allemaal niet kunnen testen omdat we maar een L-1302acn ter beschikking hadden, maar vinden het wel het vermelden waard.

Prestaties

Als alleenstaand draadloos toegangspunt presteert de Lancom L-1302acn dual Wireless in onze uitgebreide iperf-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen uitvoeren, goed, met een gemiddelde reële doorvoersnelheid van 74 Mbit/s in de 2,4 GHz frequentieband, tussen de 317,5 en 235 Mbit/s in de 5 GHz frequentieband (afhankelijk van de gebruikte client) en gemiddeld 939,5 Mbit/s via de netwerkkabel.

Zoals altijd is het bereik beter in de 2,4 GHz frequentieband, maar ook in de 5 GHz frequentieband gaf deze router overal in onze testlocatie een bruikbaar draadloos signaal.

Conclusie

Het Lancom L-1302acn dual Wireless AP beidt een uitgebreide waaier aan functies en mogelijkheden om er een professioneel draadloos netwerk mee uit te bouwen, dat eenvoudig centraal beheerd kan worden. De individuele prestaties zijn goed.

Adviesprijs: 640 euro

