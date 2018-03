Review: krachtige 2-in-1 Windows 10-laptop

HP richt zich met de Elite x2 1012 G2 Tablet duidelijk op hetzelfde publiek als de Surface Pro van Microsoft, waarvan wij een tijd geledende vijfde generatie testten. Een kapitaalkrachtig publiek dat een stijlvolle, lichte, krachtige 2-in-1 Windows 10-laptop verkiest die je naar keuze als tablet of als notebook gebruikt.

HP's 2-in-1 is specifiek bedoeld lijkt voor grotere bedrijven. Dat merk je aan de uitgebreide optielijst, de beheeropties, de standaard aanwezige vingerafdruksensor (op de achterkant) en de vele veiligheidsopties. Zo is de ir-webcam Windows Hello-compatibel voor authenticatie met behulp van het gezicht. Deze 2-in-1 is verder gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven.

Uitrusting

Bij de vorige generatie van de Elite x2 was het aanraakscherm niet in het chassis geplakt, maar met (van buiten onzichtbare) schroefjes bevestigd, zodat de supportafdeling het bij problemen snel zelf kon vervangen. Bij de nieuwe generatie is het zeer platte scherm net zoals bij de tablet van Microsoft direct op de beschermende Corning Gorilla Glass 4 glasplaat geplakt en kan dus niet meer apart worden vervangen.

Hoewel het aanraakscherm dezelfde 12,3-inch diagonaal en identieke 2736 x 1824 pixels resolutie heeft als dat van de Surface Pro 4, is de Elite x2 toch wat breder en hoger dan de Surface Pro. Er bevindt zich een vrij brede rand rond het WQXGA-aanraakscherm.

Dat oogt minder stijlvol dan de Surface Pro. HP's tablet is ook een heel klein beetje dikker en zwaarder dan die van Microsoft, zelfs in combinatie met de reistoetsenbordcover. Het verschil is weliswaar minimaal en de Elite x2 is zeker even draagbaar als de Surface Pro.

De toetsenbordcover bedoeld voor reisgebruik is net zoals de tablet vervaardigd uit één stuk aluminium. De reistoetsenbordcover van HP voelt degelijker aan dan de Type Cover van Microsoft. Op de 'chicklet'-toetsen is het ook aangenamer typen.

De toetsen zijn verlicht, maar je kan dit met een functietoets uitschakelen. Het toetsenbord klikt magnetisch vast aan de tablet; dit mechanisme werkt eenvoudig en de bevestiging voelt stevig aan.

Optioneel is een iets dikkere, stevigere Advanced Keyboard Cover verkrijgbaar met nfc-chip en smartcard-lezer.

In plaats van een klep heeft de Elite x2 achteraan een aluminium standaard die in het chassis van de tablet wegzinkt. HP benadrukt dat je de standaard minstens tienduizend keer kunt openen en sluiten en dat hij tot 4,5 kg kracht weerstaat.

Behalve type A en C 3.1 usb-poorten en een 3,5mm audioaansluiting heeft deze tablet verder geen in- of uitgangen. De 'Thunderbolt'-compatible Type C poort kan men voor allerlei soorten aansluitingen gebruiken, bijvoorbeeld een optionele Gigabit Ethernet-dongle, een hdmi/displayport dongle, een usb-dock, een Thunderbolt-dock etc.

De meegeleverde actieve Bluetooth-stylus is Wacom-compatibel, ondersteunt 2.048 drukpunten en wordt van stroom voorzien door een kleinere, maar vlot verkrijgbare aaaa ('quad a')-batterij. De reistoetsenbordcover heeft links een elastische uitsparing waarin je de stylus kunt bevestigen.

De HP Elite x2 is verkrijgbaar met energiezuinige dual-core Intel Core-processoren van de 7de generatie. Daar zijn ook Intel vPro-versies bij. Het werkgeheugen van 8 of 16 GB is gesoldeerd op het moederbord en dus niet door de gebruiker uitbreidbaar.

Wij testten de versie met Intel Core i5-7300U, 8 GB ram, 256 GB in hardware versleutelbare M2 NVMe-ssd, Intel 2×2 wifi/bluetooth-chip en HP Snapdragon 4G lte-modem.

Optioneel is een versie verkrijgbaar met Intel WiGig-chip. Wireless Gigabit of WiGig is een standaard voor snelle draadloze verbindingen in de licentievrije 60 GHz frequentieband met snelheden tot 7 Gbit/s ofwel elf keer sneller dan wireless-n.

WiGig is wel specifiek bedoeld voor gebruik over korte afstanden, bijvoorbeeld als verbindingsprotocol voor draadloze dockingstations zoals het optionele HP Advanced Wireless Dock (ca. 205 euro excl. btw), een erg compact zwart doosje dat achteraan drie usb 3.0-poorten, twee DisplayPorts, een vga-poort en een Gigabit Ethernet-poort heeft. Op de zijkanten is er nog een extra usb 3.0-poort met snellaadfunctie, audio-aansluitingen, een veiligheidsslot en een stroomaansluiting.

Op de door ons geteste versie past een apart verkrijgbaar HP Elite Thunderbolt 3-dock (ca. 209 euro excl. btw) dat je op de klassieke manier aansluit via een usb-kabel.

De 'long life' Li-ion accu houdt het volgens HP tien uur uit en is in dertig minuten tijd opnieuw tot de helft opgeladen.

Prestaties

De HP Elite x2 1012 G2 presteert met dezelfde processor en hetzelfde geheugen iets, maar niet dramatisch véél trager dan de Surface Pro 2017.

Microsoft Surface Pro 2017 (2017) HP Elite x2 1012 G2 (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 276 289 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 349 316 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 2748 2671 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3550 3662 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4099 2892 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4998 4895 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 291,11 186,96 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 5406 6154 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 3590 4082

Conclusie

De HP Elite x2 1012 G2 Tablet is op alle gebieden vergelijkbaar met de Microsoft Surface Pro. Deze 2-in-1 is iets goedkoper bij een vergelijkbare uitrusting en biedt dus een lichtjes betere prijskwaliteitverhouding. Goedkoop zijn dit soort elitaire Windows-tablets echter allesbehalve.

Prijs: geteste versie: 1.233 euro

