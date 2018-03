Review: krachtige all-in-one Windows 10-pc

Inzake slankheid en dunne schermrand bevindt het design van de Asus Zen AiO ZN242 zich tussen dat van de Lenovo ideacentre 520S en eerder geteste Acer Aspire Z24-880 in.

Design en scherm

De NanoEdge-schermrand is vooral onderaan een tikkeltje meer aanwezig dan bij de Lenovo en de achterkant is ook dikker, maar niet zo dik als bij de Acer. Maar deze all-in-one heeft dan ook een ontspiegeld aanraakscherm met tien aanraakpunten en die elektronica moet je toch ergens in kwijt kunnen.

De ronde aluminium voet is de kleinste van alle geteste aio pc's, maar toch voldoende stevig om alles stabiel op zijn plaats te houden.

Je kunt het scherm naar voor en achter kantelen, maar niet in de hoogte verstellen of op de voet zelf draaien. Maar de pc is met zijn 5 kg voldoende licht om hem zelf eenvoudig te draaien of te verplaatsen.

Het Asus-logo op de achterkant is méér dan alleen reclame; het doet tegelijkertijd dienst als grille voor het afvoeren van warmte.

Heel warm wordt deze stille pc overigens niet, want de voeding is extern. Die externe voeding, met voldoende lange stroomkabel, is wel bijzonder fors.

Uitrusting

Deze aio pc is voorzien van een recente Intel Core i7-7700HQ processor, 16GB ram (maximaal uit te breiden tot 32GB), Nvidia GeForce GTX 1050 gpu met 4 GB eigen vram, full hd 23,8-inch (60,5-cm) aanraakscherm, ssd-startschijf en 1TB Seagate harde schijf.

Alle aansluitingen, waaronder drie usb 3.0- en één hdmi 2.0-uitgang, bevinden zich samen met de langwerpige stroomknop op de achterzijde, maar zijn dankzij de luchtige, compacte voet eenvoudig bereikbaar. Onderaan het scherm is er nog een extra usb 2.0-poort en een geheugenkaartlezer.

De webcam kun je wanneer die niet wordt gebruikt in de bovenste schermrand schuiven, zodat jouw privacy steeds beschermd blijft. De camera heeft een ir-sensor en kan dus gebruikt worden voor gezichtsauthenticatie in combinatie met Windows Hello.

Dit model bestaat in twee uitvoeringen, de door ons geteste variant met 256 GB sata-m.2 ssd en een honderd euro duurdere versie met 512 GB pci-e nvm.e ssd en gaming-toetsenbord. Voor het overige zijn er geen verschillen.

Meegeleverde software

Na het eerste keer opstarten opent de Asus Giftbox-app, waarvan het venster de volledige desktop afdekt. De app blijft op de voorgrond en dekt andere apps af die je eventueel opent. Je kunt ze evenmin in venstermodus plaatsen. Sluiten of verkleinen kan gelukkig wel.

Asus wil duidelijk dat je éérst zijn welkom-wizard doorloopt voor je verder werkt. Dan worden 'essentiële apps' geïnstalleerd. Enkele zoals WinZip, SodaPDF, Notepad++, zijn reeds aangevinkt. Andere zoals Deezer, Avast, AliExpress, Polaris Office, Booking etc. kun je zelf selecteren.

Positief is in elk geval dat al deze 'bloatware' niet langer ongevraagd al in de fabriek geïnstalleerd is.

Al deze apps kan je natuurlijk ook gewoon achteraf uit de Windows app-winkel downloaden, dus je mag ze ook gewoon overslaan. Helaas, als je alles afvinkt, is het mogelijk om 'Meer apps' te kiezen, maar niet 'Sluiten'! Gewoon op de X rechtsboven klikken sluit deze wat ons betreft overbodige 'wizard' gelukkig gewoon af.

Maar vergeet dan niet 'Deze installatie niet meer tonen' aan te vinken, want anders start het programma de volgende keer gewoon weer op na het aanzetten van de computer.

Het pictogram van de Asus Gift Box is trouwens permanent op de programmabalk geplaatst, maar ook dat kun je natuurlijk zelf verwijderen. Wel al geïnstalleerd in de fabriek zijn Asus-hulpprogramma's zoals Live Update, Splendid Utility, MyAsus en ZenLink.

Verder ook nog de ICEpower AudioWizard, MCAfee LiveSafe, WPS Office, Netflix en ZenAnywhere. Daarnaast is ook gewoon de proefversie van MS Office aanwezig, zoals op alle Windows-systemen.

Na nog een keer herstarten verschijnt een registratie-pop-up, maar ook die kan je gelukkig uitschakelen. Even later is er weer een pop-up, dit keer van McAfee: 'Uw antivirus abonnement verloopt binnenkort. Reageer snel. Loop uw cashback aanbieding niet mis. Het aanbod loopt vandaag af.' Grrrr ...

Veel van deze overbodige, vooraf aanwezige software verwijder je eenvoudig om plaats te maken op de kleine start-ssd van 256 GB, waar af-fabriek maar 175GB ruimte meer vrij is.

Gelukkig is de gewone, weliswaar tragere hdd van 1 TB wel nog helemaal vrij (931 GB beschikbaar voor eigen gebruik).

Praktijk

Afgezien van de ietwat ergerlijke, vooral overbodige 'gratis' software, is er veel goeds te vertellen over deze snelle alles-in-één Windows-computer.

Het aanraakscherm, dat tot tegen de randen loopt, heeft een matte beschermlaag en is volledig ontspiegeld. De schermkwaliteit is uitstekend, met gestoken kleuren en een goede zwartweergave.

De kijkhoek is met 178 graden voldoende ruim bemeten. Het scherm geeft honderd procent van de kleuren weer van het sRGB-kleurenspectrum. Met de Asus Splendid-app regel je de beeldinstellingen voor verschillende content. Deze app heeft verder een Eye Care-instelling die blauw licht filtert voor minder vermoeide ogen, maar Windows 10 biedt in zijn recentste incarnatie zelf ook al.

Het meegeleverde draadloze, aluminium toetsenbord met apart numeriek klavier heeft een goede toetsaanslag, al is het wel zeer smal en ontbreekt een polssteun. De draadloze kunststof tweeknopsmuis werkt goed, maar valt inzake bouwkwaliteit uit de toon in vergelijking met het stevige keyboard.

Beide invoerapparaten communiceren via een meegeleverde usb-dongle (die je onderaan kwijt kunt) en niet via Bluetooth, dat nochtans ingebouwd is.

De naar onderen en naar achteren stralende 6W 'SonicMaster' speakers hebben een goede geluidskwaliteit, met verrassend stevige, vervormingsvrije bassen. Je kunt dit nog verder regelen met de vooraf geïnstalleerde ICEpower AudioWizard. Ook wordt Dolby Atmos virtuele surround ondersteund.

De microfoon-array is krachtig genoeg voor stembediening met behulp van Microsoft Cortana, ook in een omgeving met achtergrondlawaai en zelfs als je op enige afstand van het scherm zit of staat.

Merk Acer Asus Dell HP Lenovo Product Aspire Z24-880 (D17W1) (DQ.B8TEH.002) Zen AiO ZN242IFGK-CA066T Optiplex 5250 AIO Series (06FY75) Pavilion All-in-One Touch 24-r001nb ideacentre AIO 520S-23IKU (FOCU00969NY) Stroomverbruik Gemeten sluipverbruik externe voeding 0,7 W 0,6 W 0,6 W 0,3 W 1,4 W Gemeten maximaal verbruik tijdens benchmarks 84 W 177 W 76 W 276 W 68 W Benchmark-resultaten Futuremark PCMark 8 Home Score 3974 4530 3915 2482 3391 Futuremark PCMark 8 Storage Score ssd 4989 4797 4880 4962 4993 Futuremark PCMark 8 Storage Score hdd 1964 2161 niet van toepassing 2234 niet van toepassing Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate (DX10) Score 68060 108937 43954 76017 35183 Futuremark 3DMark Sky Diver (DX11) Score 7802 17144 4183 7365 3505 Scores Prestatiescore (op 100) 69 88 63 60 56 Prijsprestatiescore (op 100) 75 75 75 71 77

Conclusie

De Asus Zen AiO ZN242 AiO PC presteert uitstekend. Deze alles-in-één Windows-pc is geschikt voor alle kantoor- en multimediataken en je kan er ook niet al te belastende 3D-games op spelen. Niet toevallig wellicht hangt aan deze aio pc een stevig prijskaartje.

Prijs: vanaf 1.599 euro

