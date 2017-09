Review: krachtige NAS in stevige, compacte uitvoering

Netgear levert in het ReadyNAS-gamma nas'en ook relatief compacte uit stevig metaal vervaardigde torentjes. De 'premium' 5-series is verkrijgbaar met twee (522X), vier (524X) en zes (526X) sleuven. Wij testten de ReadyNAS 524X met een brutocapaciteit van 40 TB als je er zelf harde schijven in stopt, of 24 TB indien je een van de reeds gevulde modellen koopt.

De in lege toestand 4,5 kg zware ReadyNAS 524X biedt zoals reeds gezegd ruimte voor vier schijven. Wij hebben ze leeg getest en zo is ze ook verkrijgbaar voor een prijskaartje van rond de 860 à 1.000 euro, naargelang de winkel of on-line shop.

Je kunt ze ook gevuld kopen met maximaal 24 TB desktop- of enterpriseklasse-hdd's. Je kunt verder nog een uitbreidingsmodule toevoegen en de bruto capaciteit op die manier verder uitbreiden.

Logisch is dat de versies met enterprise-schijven duurder zijn dan de voor eindgebruikers bedoelde varianten met desktop-schijven. De ReadyNAS 524X is daardoor zowel in een high-end thuisnetwerk als in een kleinzakelijke omgeving op zijn plaats.

Uitrusting

De krachtige 2,2 GHz dual-core Intel Pentium Server D1508 processor is in combinatie met 4 GB ecc-gecorrigeerd ram krachtig genoeg om 'on the fly' 4K uhd video te transcoderen en te streamen.

Het apparaat is verder voorzien van twee extra snelle 10GBase-T ethernet-poorten. Wij hebben ze in een gewoon gigabit-netwerk getest om de vergelijking met de andere nas'en die we testen eerlijk te houden. Niettemin zijn met deze nas snellere prestaties mogelijk: afhankelijk van de applicatie en de gebruikte schijven twee- tot viermaal sneller dan met gigabit-ethernet.

Van de drie usb 3.0-poorten bevindt er zich één vooraan, achter een grote grijze, niet-afsluitbare klep waarachter de schijfsleuven schuilgaan. In de klep zit er een klein lcd-scherm met onderaan grote tiptoetsen waarmee je allerlei statusinformatie opvraagt.

Schijven vervang of voeg je dankzij Netgear's slimme sledesysteem dat geen schroeven gebruikt vliegensvlug toe.

Software

Alle nas'en van het merk draaien hetzelfde Linux-gebaseerde ReadyNAS 6.6 besturingssysteem, ook de goedkoopste 210 Series en duurste 620 Series.

De interface daarvan werd recent opgefrist en heeft nu dezelfde desktop-achtige werking als bij de andere nas-fabrikanten. De standaardfuncties breid je uit met allerlei apps. Het aanbod daarvan is erg uitgebreid en kan de vergelijking met dat van Qnap en Synology zeker doorstaan.

ReadyNAS biedt niet alleen functies die thuisgebruikers nuttig zullen vinden, maar heeft ook uitgebreide zakelijke functies. Zo is de ondersteuning voor virtualisatie en iscsi uitstekend. Deze nas is trouwens Vmware ESXi vSphere 6 gecertificeerd.

Goed is dat geen enkele app (behalve de geïntegreerde Netgear cloud- en antivirus-apps indien je daar tijdens de initiële configuratie voor koos) bij het inrichten geactiveerd wordt. Wat je nodig hebt, installeer je gewoon zelf à la carte. Zo belast je de werking van de nas niet onnodig met allerlei ongebruikte functies.

Verse schijven worden standaard en zonder dat je dit vooraf kiest geformatteerd in Netgear's verbeterde versie van raid, namelijk x-raid met automatische expansie en vergroting van volumes naarmate je schijven bijsteekt of kleinere vervangt door grote.

De gebruikelijke raid0 tot en met 10-niveaus zijn overigens ook beschikbaar in de vorm van 'flex raid'. In die modus is het mogelijk om meerdere volumes op het systeem te maken, maar worden wel niet alle uitbreidingstypes ondersteund.

Standaard wordt btrfs in plaats van ext4 als volume-indeling gebruikt. Dit bestandssysteem legt sterker de nadruk op fouttolerantie dan ext4. Je kunt dan de "anti bitrot"-functie inschakelen die ervoor zorgt dat er bij kopieeropdrachten geen minuscule stukjes data verloren gaan. Dit vermindert wel de schrijf- en leesprestaties.

Het back-uppen van de ene nas naar de andere verloopt met btrfs ook sneller en veiliger dan met ext4. Gebruikt je ssd's dan zorgt btrfs er bovendien automatisch voor dat jouw solid-state disks langer meegaan door gegevens niet telkens op dezelfde fysieke locatie weg te schrijven (zogenaamde wear leveling).

Met behulp van Netgear RAIDar-software spoor je een nieuwe ReadyNAS eenvoudig in het netwerk op, maar je kunt ook het tweeregelige lcd-scherm op de voorkant gebruiken om het ip-adres van deze nas te achterhalen.

Prestaties

We testten met de Intel NAS Performance Test (naspt), die verschillende applicatiegerichte benchmarks uitvoert aan de hand van ruim 32GB testdata. Dit meet de effectieve snelheid van veelgebruikte netwerkapplicaties. We vullen de nas voor deze test met drie 1TB sata-3 ssd's en richten ze in met de standaardinstellingen van het besturingssysteem.

We voeren naspt vijfmaal in een 'batch run' uit. De opgegeven resultaten zijn de mediaan van de vijf benchmarkuitvoeringen. We rekenen de resultaten om in een gewogen snelheidsscore op 100. Daarnaast berekenen we een functionaliteitsscore op 100 aan de hand ruim negentig verschillende technische criteria. In de uiteindelijke prestatiescore tellen de snelheid- en functionaliteitscores elk voor de helft mee.

In onderstaande tabel wordt deze nas vergeleken met nas'en van Asustor en Synology:

Merk Asustor Netgear Synology Product AS3104T ReadyNAS 524X (RN524X) DiskStation Plus Series DS916+ 8GB Straatprijs, euro incl. btw 423,16 990,99 597,40 Berekende opslagkostprijs per terabyte voor een 8TB nas met raid5 (5,94TB bruikbare ruimte), euro incl. btw 34,03 48,01 41,56 Prestatiescore 7,5 9,3 8,1 Prijsprestatiescore 7,2 6,7 6,8 Afmetingen in mm (l x b x h) 165 x 164 x 218 238,85 x 185 x 194 165 x 203 x 233,2 Gewicht (kg) 1,6 4,53 2,04 Geteste versie besturingssysteem Asustor ADM 2.6.6.RCF2 (Embedded Linux) Netgear ReadyNAS 6.6.1 (Embedded Linux) Synology DSM 6.1-14871 (Embedded Linux) Platform Quad-core Intel Celeron N3050 Dual-core Intel D1508 Pentium Quad-core Intel Pentium N3710 Cpu-snelheid (GHz) 1,6 2,2 1,6 RAM (GB) 2 4 8 Lawaai zonder schijven (dbA) 19,7 niet opgegeven 19,4 Gemeten verbruik NAS uitgeschakeld (W) 0,2 0,2 0,1 Gemeten verbruik NAS gemiddeld (W) 14 11,6 14 Gemeten verbruik max (W) 24 47 29 Functionaliteitsscore (max. 100) 81 87 85 Snelheidsscore (max. 100, relatief tov elkaar) 69 100 76 Gemiddelde gewogen algemene werksnelheid alle naspt-resultaten (MB/s) 48,5 70,4 53,7 Gemiddelde gewogen multimedia snelheid (naspt-testen voor video afspelen en opnemen) (MB/s) 24,1 27 25,7 Gemiddelde gewogen kantoor snelheid (naspt-testen voor aanmaken inhoud en kantoorproductiviteit) (MB/s) 5,4 16,4 6,7 Gemiddelde gewogen kopieer snelheid (naspt kopieertesten) (MB/s) 19,1 27 21,3

Conclusie

De stevig gebouwde Netgear ReadyNAS 524X presteert uitstekend, maar voor deze kwaliteit betaal je ook een stevige prijs.

Straatprijs: ca. 900 euro zonder schijven

Bron: www.diskidee.be