Review LG G7 ThinQ: Helder van scherm en geest

We vergeleken het ontwerp van de LG G7 ThinQ onlangs al eens met dat van de OnePlus 6. Maar ook wanneer je het toestel naast een Huawei P20 Pro of iPhone X legt is het - aan de voorkant dan toch - echt zoeken naar de verschillen. Dat komt uiteraard vooral door de notch, de inkeping bovenaan het scherm waarin de voorste camera en enkele andere sensoren schuilgaan. Ben je niet zo'n fan van de notch (maar waarom koop je dan überhaupt een dergelijk toestel?), dan kan je de inkeping camoufleren door de statusbalk volledig zwart te maken. De P20 Pro van Huawei heeft dat trucje eveneens onder de knie, maar het New Second Screen van LG gaat nog een stap verder: je kan het balkje namelijk ook pimpen met allerlei kleurtjes en zelfs de afronding van de hoeken aanpassen. Compleet overbodig wat ons betreft, maar we geven het toch maar even mee.

...