Review: LTE-reisrouter met verwisselbare accu

Met de Nighthawk M1 mobiele router van Netgeaar leg je overal een snelle mobiele internetverbinding, zelfs wanneer er geen stopcontact in de buurt is. Het is een compact apparaatje met de omvang van een externe schijf dat trouwens ook dienst kan doen als powerbank.

Deze kleine mobiele router heeft verschillende namen. Op de verpakking staat 'Nighthawk M1 4GX Gigabit LTE Mobile Router (MR1100-100)', maar op de Nederlandse website van Netgear is het kortweg de 'Nighthawk M1 mobiele router'. In de V.S. noemt Netgear het een 'Nighthawk LTE Mobile Hotspot Router'. En op de Belgische website is er van het apparaat geen spoor.

Misschien is het in België officieel niet op de markt, maar je kan het wel overal online kopen, onder andere bij Alternate, Bol, Conrad en Coolblue. Reken op een gemiddelde internetprijs van 299 euro.

Mogelijkheden

De Nighthawk M1 is een echt draagbare mobiele router. Het gebruikersscenario is hetzelfde als bij de eerder geteste AVM FRITZ!Box 6820 LTE mobiele router: je kan hem overal neerzetten, thuis, op een vakantieverblijf, in de auto, de caravan.

Dankzij de verwisselbare 5040 mAh Li-Ion accu, die volgens Netgear tot 24 uur lang meegaat, lukt dat laatste zelfs zonder extra stroomadapter die je bij het AVM-equivalent wél nog nodig hebt. (Die 24 uur hebben ze als volgt berekend: stream Youtube-video gedurende een uur, pauzeer dertig minuten en herhaal dit 24 uur.) De standby-tijd gaat tot 500 uur.

Met een mini-simkaart en data-abonnement ben je vertrokken om overal via wifi of ethernet een internetverbinding te leggen. De Nighthawk M1 kan mobiele snelheden tot een gigabit per seconde aan (Gigabit LTE) en is dus in theorie zeseneenhalve keer sneller dan de mobiele router van AVM. Uiteraard moet jouw mobiele provider die hoge snelheid ook ondersteunen.

Volgens Netgear deelt de Nighthawk M1 een mobiele internetverbinding met maximaal twintig wifi-apparaten.

Smartphones en kleine draagbare usb-apparaten kan je opladen met de powerbank functie.

Media stream je via de usb type-c en usb type-a-poorten of vanaf een microsd-geheugenkaartje.

Verder kan de Nighthawk M1 dienen als basisstation van Netgear Arlo-beveiligingscamera's die we in het verleden testten.

Specificaties

De Nighthawk M1 biedt maximale downloadsnelheden tot 1 Gbit/s en uploadsnelheden tot 150 Mbit/s via LTE Advanced Pro cat. 16 (4G+).

De LTE-antennes zijn in het apparaat geïntegreerd, maar achteraan gaan twee TS-9-connectoren schuil achter rubberen dichtingen. Daarop kan je optionele 3G/4G-antennes aansluiten voor een verbeterde mobiele ontvangst.

De ondersteunde LTE/4G-frequenties zijn 700/800/900/1800/2100/2300/2500/2600 MHz. Ondersteunde 3G-frequenties zijn 850/900/1900/2100 MHz.

Ook de 2×2:2 wifi-antennes zijn in het apparaat geïntegreerd. De Nighthawk M1 biedt AC1300 mu-mimo wifi-snelheden tot 867 Mbit/s in de 5 GHz- en tot 433 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentiebanden.

Bovenop het apparaat zit een 2,4-inch lcd-kleurenscherm met allerlei statistieken (verbruik, signaalsterkte), maar ook de wifi-inloggegevens. De weergave van die gegevens kan je voor zover wij terugvonden niet via het beheer uitschakelen. Dus iedereen die het apparaatje heeft, kan ermee verbinden. Dat is toch wel een minpunt: in het beheer zou je dit omwille van veiligheidsredenen optioneel moeten kunnen uitschakelen. Wel wordt het beheerwachtwoord niet op het scherm getoond. Dit scherm is om stroom te besparen alleen actief als je kort op de stroomknop drukt.

Ingebruikname

Steek een micro-sim in de sleuf aan de onderkant. Plaats dan de verwisselbare accu en sluit het deksel. Steek de router in het stopcontact. Op het schermpje verschijnt de wifi-configuratie. Verbind een mobiel of tablet met de router en download de Netgear Mobile app. Dat zijn in een notendop de instructies in de 'Quick Start'-manual (géén Nederlands).

Daarnaast kan je de router ook gewoon via zijn webinterface configureren. Surf op een met de router verbonden computer naar http://m1login.net (of http://192.168.1.1).

Eerst dien je het wachtwoord voor de beheerinterface in te stellen. Vervolgens kan je het standaard ssid en wifi-wachtwoord in iets anders wijzigen. Als je dit doet, dien je na een druk op 'Apply' je apparaat eerst opnieuw met de router te verbinden met de nieuwe instellingen. Vervolgens kom je in de beheerinterface terecht.

Beheer

Het eenvoudige en overzichtelijke beheer heeft drie tabbladen: Dashboard, Mymedia en Settings. De app werkt met pictogrammen, maar biedt in essentie dezelfde mogelijkheden als het webbheer. Geen van beide werkt helaas in het Nederlands.

Het Dashboard biedt een overzicht van alle verbindingen, het dataverbruik en de belangrijkste instellingen.

Mymedia geeft toegang tot het bestandssysteem van een microsd-kaartje of aangesloten externe usb-schijf. SMB of FTP worden helaas niet ondersteund. Alle kopieer- en andere bestandsacties gebeuren via het webbeheer of de Mobile app. Ook om media af te spelen heb je de Mobile app nodig.

Via het Settings-menu regel je logischerwijze alle instellingen, bijvoorbeeld die voor de beide wifi-frequenties, voor ouderlijke controle, toegangscontrole, website filters, volgens schema in- of uitschakelen en sim-beveiliging. Poortfiltering, -forwarding en vpn-doorvoer behoren eveneens tot de mogelijkheden. Via dit menu voer je ook een eventuele firmware update online door.

Interessant is de 'Data offloading'-optie. De mobiele verbinding werkt dan als back-up van een dataverbinding via wifi of ethernet: valt die verbinding uit dan wordt direct de mobiele verbinding geactiveerd zodat het internet niet onderbroken wordt. Je kunt de Nighthawk M1 op die manier ook gebruiken als 'fallback' voor je normale router, indien die zelf geen mobiele back-upverbinding ondersteunt.

Hou er rekening mee dat data-offloading via wifi de gasttoegang en de dual-band wifi uitschakelt. De Nighthawk M1 moet dan immers via één frequentie verbinding maken met een bestaand wifi-netwerk, terwijl clients via de andere frequentie verbinding maken met de M1 zelf.

Prestaties

We testen de effectieve doorvoersnelheid met behulp van IPerf 3 in de twee wifi-frequenties (2,4 en 5 GHz) en op een gigabit-ethernet LAN-poort. We voeren in totaal vier snelheidstesten van elk dertig seconden uit met tien parallelle datastromen in de zend- en ontvangstrichting, waarbij we de resultaten van de allereerste seconde negeren (om zo opstartafwijkingen uit te sluiten).

Met behulp van de Android-tablet en de Farproc WiFi Analyzer app voeren we een bereiktest uit in de 2,4 GHz-frequentie op in totaal zes locaties die zich in een 3D-stervorm rond, boven en onder de geteste router bevinden.

We testen de mobiele internetsnelheid met een Mobile Vikings-sim via het BASE-netwerk en met behulp van Telenet Speedtest.

Alle restresultaten worden omgerekend in gewogen scores voor functionaliteit, draadloze netwerksnelheid, gewone netwerksnelheid, draadloos bereik en usb-snelheid. We rekenen dit allemaal om in één gewogen algemene prestatiescore op honderd punten.

De Netgear Nighthawk M1 haalt een gemiddelde draadloze doorvoersnelheid in de iperf3-benchmark van 331 Mbit/s in de 5 GHz- en 42,2 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentieband. De hoogst gemeten snelheid was 359,5 Mbit/s op een laptop met een Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter.

De LTE-snelheid in onze testlocatie was 152,4 Mbit/s download en 18,3 Mbit/s upload.

Dat zijn goede, maar geen topprestaties. De weliswaar veel duurdere en omvangrijkere AVM FRITZ!Box 6890 LTE router haalt in identieke testen hogere cijfers.

Voor een kleine, erg draagbare mobiele reisrouter zijn de prestaties bijvoorbeeld wel beter dan die van de bijna even draagbare AVM Fritz! Fritz!Box 6820 LTE mobiele router, die trouwens geen accuvoeding heeft. De Netgear Nighthawk M1 is wel iets duurder dan de AVM 6820 LTE, maar die méérprijs lijkt ons verantwoord, niet alleen omwille van de accu, maar ook omwille van de ingebouwde mediaserver.

Conclusie

De Netgear Nighthawk M1 is een goed presterende reisrouter die dankzij zijn accu overal inzetbaar is om een mobiele internetverbinding te delen tussen maximaal twintig wifi-apparaten.

Prijs: 299 euro

