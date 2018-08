Review: Microsoft Surface Go

Vóór de komst van de Surface Go telde je minstens € 859 neer voor een 2-in-1 van Microsoft, en dan meer specifiek voor het Surface Pro-instapmodel (met 128 GB opslag en 4 GB RAM). De nieuwe Go is er al vanaf € 449, in de uitvoering met 64 GB/4 GB. Om er een echte laptop van te maken heb je wel nog een Signature Type Cover nodig, een magnetisch opklikbaar toetsenbord van € 99 dat Microsoft - zelfs na jaren van kritiek - nog altijd niet standaard meelevert. Het kleinood is afgewerkt in zacht Alcantara, verkrijgbaar in vier verschillende kleuren, en hoewel het klavier slechts luttele millimeters dun is, valt er prima op te typen. De kijkhoek van het scherm kan dan weer eenvoudig worden aangepast via de handige kickstand achterop de Go.

Windows 10 in S-modus

In essentie is de Go gewoon een light versie van de Surface Pro. De schermdiagonaal ging van 12,3-inch naar 10-inch, de Intel Core processor werd verruild voor een wat minder krachtige Pentium Gold 4415Y en de accuduur (lees: hoe lang kan je video kijken?) liep terug van 13,5 uur naar ongeveer 9 uur. Al deze ingrepen zorgen voor een veel lager prijspunt, maar sorteren uiteraard ook een negatief effect op de prestaties. De Surface Go is zeker niet traag, maar komt zo nu en dan toch wel eens in de problemen. Denk aan lichte haperingen wanneer je door meer complexe documenten of webpagina's scrolt, of aan games en andere zware toepassingen die niet altijd even soepel draaien. Van uw primaire computer zou je dat niet pikken, maar bij de Surface Go weegt de mobiliteit (het is echt een héle compacte laptop) uiteindelijk net iets zwaarder door dan de prestaties.

Besturingssysteem van dienst is Windows 10 in S-modus (voorheen Windows 10 S). Het grote verschil met de Home- en Pro-versies van Windows 10 is dat je uitsluitend software kan downloaden en installeren uit de geïntegreerde Windows Store, en enkel kan surfen met Microsoft Edge. Door die beperkingen, zo stelt de softwaregigant, bent je als gebruiker minder kwetsbaar voor virussen en hackers en zal de computer door de jaren heen nauwelijks trager worden. Gebruikers die de S-modus te betuttelend vinden kunnen overigens op elk moment overstappen naar de klassieke Windows 10-omgeving. Die ingreep kost niets en is in een handomdraai gebeurd: de Surface hoeft zelfs niet eens te worden herstart. Terugschakelen naar de S-modus is daarna overigens niet meer mogelijk.

Appelen en peren

Hoewel de Go een volwaardige Windows-machine is, gaat het apparaat zeker ook de concurrentie aan met de nieuwe iPad van 9,7-inch: de schermformaten zijn haast identiek, beide tablets kunnen worden uitgebreid met een klavier en ondersteunen bovendien allebei een (optionele) digitale tekenpen: de Surface Pen van Microsoft kost € 109,99, voor een Apple Pencil ben je € 99 kwijt. De iPad zelf is iets goedkoper. Dat wil zeggen: de versie met 128 GB kost exact hetzelfde (€ 449) als de Surface Go van 64 GB.

Wat de overige specificaties betreft: de Go weegt 520 gram en is slechts 8,3mm 'dik'. Het toestel is uitgerust met een Windows Hello-gezichtsverificatiecamera, microSD-kaartlezer en een USB-C aansluiting. De resolutie van het 10-inch PixelSense-scherm bedraagt 1.800 x 1.200 beeldpunten bij een pixeldichtheid van 217 ppi. Via het optionele basisstation kan je ook een externe monitor aansluiten, evenals een full-size toetsenbord, muis en andere randapparatuur. Het huidige model beschikt enkel over wifi, later dit jaar volgt er ook nog een Surface Go met LTE-connectiviteit.

Conclusie

Voor grote nieuwigheden ben je bij de Surface Go aan het verkeerde adres. Het toestel is zoals gezegd vooral een meer compacte versie van de Surface Pro: kleiner en minder krachtig, maar wel een stuk beter betaalbaar - ook al zijn de accessoires niet van de goedkoopste. De Go is niet de snelste tablet, noch de beste notebook, maar het feit dat je op elk moment kan switchen tussen de beide apparaten is een grote troef.