Review: midrangetelefoon met 'premium'-uiterlijk

Alcatel maakt nu al zo'n 20 jaar telefoons, met de laatste jaren een nadruk op de budget- tot midrangemarkt. Het Franse bedrijf onder controle van telecomgigant Nokia lanceert nu de Alcatel 5 onder het motto dat een goedkopere smartphone niet bepaald lelijk hoeft te zijn.

Het uiterlijk

En daar zijn ze bij Alcatel duidelijk wel in geslaagd. Wie de Alcatel 5 ziet, denkt niet meteen aan laag prijskaartje. Voor een midrangetelefoon heeft het toestel verdacht veel weg van een design dat we op veel duurdere modellen zouden verwachten. Een van de belangrijkste factoren daarvoor is ongetwijfeld het scherm. Met een verhouding van 18 bij 9 en wel erg dunne schermranden gaat Alcatel de meest recente designtrends achterna die we op vlaggenschepen van Huawei, Samsung en OnePlus te zien krijgen.

Alhoewel de verhouding van het scherm indrukwekkend is, krijgen we op gebied van specificaties al meer wat we zouden verwachten voor de prijs. Geen 'full HD', helaas. De Alcatel 5 beschikt over een 5,7 inch 720x1440 pixels-scherm, wat best een scherp beeld oplevert, maar wie een duurder toestel gewend is, merkt duidelijk een verschil in scherpte.

De Alcatel 5 is verkrijgbaar in zwart of goud en voelt ondanks het plastieken omhulsel erg 'premium' aan. De telefoon is erg dun en licht, maar ligt over het algemeen erg goed in de hand. Op de achterkant vinden we een gestreept motief terug met enkele speciale accenten voor de camera en vingerafdrukscanner. Kortom, de Alcatel 5 ziet er op z'n minst erg goed uit.

Op gebied van design slaagt Alcatel erin om zich een eigen weg door de trend van de 'randloze'-smartphones te banen. Bovenaan vinden we namelijk geen 'iPhone X inkeping' (de beruchte 'notch', zeg maar), maar een vrij dikke schermrand voorzien van alle sensoren, twee camera's en een flitser. Een interessante keuze in een landschap waarin de meeste telefoons erg veel van elkaar weghebben.

Hardware

Uiteraard moet de midrangeprijs van 240 euro op een manier gehaald worden. Met andere woorden: er moeten ergens besparingen gebeuren. En die vinden we deels terug in het hardwaredepartement.

Onder de motorkap vinden we de MediaTek MT6750 processor, een populaire chipset die bijvoorbeeld ook in de Chinese budgettelefoons van Vivo en Oppo zit. Een erg krachtige CPU is het uiteraard niet, maar tijdens gewoon gebruik merkten we nauwelijks vertragingen. Op grafisch intensieve momenten, zoals tijdens het schakelen tussen live-camerafilters of het spelen van games, durft de telefoon wel wat steken te laten vallen.

Op gebied van geheugen is de Alcatel 5 voorzien van 3 GB RAM, wat voldoende was om verschillende apps tegelijkertijd te doen draaien. Daarnaast krijgen we zo'n 32 GB opslagruimte, wat voor meeste (lichte) gebruikers voldoende moet zijn. Voor wie daar niet genoeg mee heeft, kan de opslag nog uitgebreid worden met een MicroSD-kaart van maximaal 128 GB.

Delen De Alcatel 5 heeft een 3000mAh batterij, wat door de relatief lichte specificaties moet volstaan voor minstens een dag.

Ook over de batterij kunnen we niet klagen. De Alcatel 5 heeft een 3000mAh batterij, wat door de relatief lichte specificaties moet volstaan voor minstens een dag. Daarnaast zijn er vanuit de 'Smart Manager'-app ook nog eens twee extra besparingsopties, die functies van de telefoon beperken voor een (iets) langere levensduur. De batterij is, zoals in vrijwel elk toestel tegenwoordig, niet vervangbaar en laadt op via een USB-C aansluiting. Helaas is er geen optie om snel op te laden; de beste optie blijft dus om de telefoon een nachtje in het stopcontact te laten. Wat echter wel opvalt, is hoe warm de telefoon soms wordt tijdens het opladen.

Als leuk hardware-extraatje vinden we in de Alcatel 5 ook nog een 'ouderwetse' FM-ontvanger. Je kan dus gewoon naar de radio luisteren met de bijgeleverde oortjes zonder dat daar datastreamingskosten aan verbonden zijn.

Voor de selfiefanaten

Ook op gebied van de camera('s) gaat Alcatel voor een wat alternatieve focus. In plaats van twee camera's aan de achterkant, vinden we op de Alcatel 5 twee selfiecamera's, een 'gewone' 13MP frontcamera en een 5MP breedhoekcamera voor groepsselfies.

De telefoon schakelt slim tussen die twee camera's. Wanneer er drie of meer gezichten gedetecteerd worden, schakelt de Alcatel 5 de breedhoekcamera in, wat soms een erg leuk effect kan opleveren, maar wel ten koste gaat van de beeldkwaliteit. In de ingebouwde camera-applicatie kan je ook handmatig tussen beide camera's schakelen, maar in andere apps als Instagram en Snapchat verdwijnt de functionaliteit van de breedhoekcamera plots. Voor degenen die graag selfies nemen in het donker, voegt Alcatel ook nog een flitser aan de voorkant toe. Erg krachtig is die niet, maar het geeft wel degelijk een verschil.

Dankzij de dubbele frontcamera krijgen we wel een extra manier om de telefoon te vergrendelen: aan de hand van gezichtsherkenning. Naast een klassieke pincode en een vingerafdruk, kan je ook een scan laten maken van je gezicht, waarna je de telefoon in een fractie van een seconde kunt vrijgeven. De functie werkt verrassend snel, maar laat hier en daar wel steken vallen. Bij minder dan ideale lichtomstandigheden, bijvoorbeeld in het donker of met heel wat tegenlicht, slaagt de Alcatel 5 er niet altijd in om je gezicht te herkennen.

De 'hoofdcamera' aan de achterkant is 12MP, maar is op zich niets om over naar huis te schrijven. Hij werkt, in de juiste omstandigheden, maar verwacht geen haarscherpe foto's met prachtige kleuren, want dat zal je niet krijgen. Er is ook een HDR- en nachtmode, maar die lijken niet al te veel uit te halen. Let wel: de camera is niet slecht, hij werkt zoals je zou verwachten. Het is gewoon duidelijk dat de focus hier niet op de smartphonefotograaf ligt, maar op de selfie-enthousiast.

De camerasoftware biedt daarbij wel nog enkele leuke toevoegingen. Zo heeft de Alcatel door dat veel mensen een smartphonecamera met één hand willen bedienen. Daarom is er de optie om een eenhandige mode in te schakelen (die zowel voor links- als rechtshandigen werkt) en die is verrassend intuïtief. Daarnaast vinden we ook nog enkele filters zoals sepia en zwart-wit in het menu terug en heeft de selfiecamera de optie om zoals de 'FaceApp' de huid wat gladder te maken. Echt natuurlijk ziet dat er echter nooit uit.

Android N

Waar de Alcatel 5 de bal (voorlopig) nog misslaat, is bij de software. De smartphone draait namelijk op Android Nougat, ofwel de vorige versie van Google's besturingssysteem. Android-telefoons lopen wel vaker achter op gebied van updates, maar Android Oreo is ondertussen al zeven maanden oud en de volgende versie krijgen we hoogstwaarschijnlijk deze zomer al te zien. We zouden de nieuwste versie van Android dus overal mogen verwachten, zeker op een volledig nieuw toestel. Alcatel liet wel al weten dat er een update naar de achtste versie van Android zit aan te komen, maar wanneer we die kunnen verwachten is nog onduidelijk.

Buiten het gebrek aan een recente versie van het besturingssysteem, is Alcatels interpretatie van Android wel degelijk. We krijgen een vrij 'stock'-ervaring met enkele handige functies erbovenop. Zo krijgen we bijvoorbeeld de hierboven vernoemde Smart Manager-app waarmee geheugen, opslag en batterijbesparingsmodes beheerd kunnen worden.

Verder experimenteert Alcatel ook nog met twee extra manieren om de telefoon te bedienen. Eerst en vooral hebben we het zogenaamde 'Alcatel Joy Touch'. Dat is een vrijwel doorzichtig bolletje dat telkens ergens op het scherm bovenop een app wordt weergegeven. De bedoeling is dat gebruikers op deze manier gemakkelijk verschillende functies kunnen bedienen, zoals de zaklamp, camera of screenshot-functie. Hoe Joy Touch precies werkt en welke functies er via de toepassing beschikbaar zijn, kan de gebruiker helemaal zelf bepalen. In dagelijks gebruik had ik niet snel nood aan Joy Touch. Af en toe zat het zelfs in de weg bij het scrollen op een site en de meeste functies kan je vrijwel even snel op een andere plaats vinden. Alcatel geeft gelukkig ook de optie om Joy Touch helemaal uit te schakelen.

Omdat Alcatel blijkbaar ook merkt dat smartphones met een 5,7 inch -scherm misschien niet al te makkelijk in de hand liggen, voorziet het ook een eenhandige modus. Twee keer op de 'home'-knop drukken en het scherm krimpt tot in de linker of rechterhoek, zodat de telefoon makkelijk met een duim bediend kan worden. Een leuk idee, dat best nog goed werkt ook.

Qua 'bloatware', of 'apps die niemand wil', blijft Alcatel trouwens best bescheiden. Slechts enkele van de standaard geïnstalleerde apps kunnen niet verwijderd worden: een opruimdienst voor het ROM- en RAM-geheugen, een app om het scherm op te nemen, en Alcatels versie van een App Store. Enkel die laatste is wat onnodig, aangezien het vrijwel een directe kopie is van de Google Play Store, maar dan met een iets slechtere lay-out.

Conclusie

De Alcatel 5 is geen krachtpatser van een smartphone waarmee je prachtige beelden fotografeert, maar dat kunnen we in deze prijscategorie ook moeilijk verwachten. Voor de prijs van ongeveer 240 euro is de Alcatel 5 een zeer capabele smartphone die zeker de concurrentie kan aangaan in de erg competitieve midrangemarkt.

Voor wie een telefoon wil die er erg mooi uitziet, overal vrij goed op scoort zonder echt ergens in uit te blinken, is de Alcatel 5 zeker een aanrader.