Review: mobiele vpn-router voor veilig draadloos netwerk

De Lancom 1780EW-4G+ vpn-router is bedoeld voor de bedrijvenmarkt. Net zoals alle andere netwerkapparatuur van het Duitse bedrijf Lancom gebruikt deze router het krachtige Lancom Operating System (Lcos). Het apparaat is bedoeld als mobiel toegangspunt tot bedrijfsnetwerken via een veilige vpn-verbinding, terwijl tegelijkertijd een wifi-netwerk ondersteund wordt.

De mogelijkheden van het wifi-gedeelte zijn vergelijkbaar met die van het eerder geteste Lancom L-1302acn dual Wireless wifi-access point. Behalve of samen met de ingebouwde 3g/4g-modem (met sim-kaart sleuf aan de achterkant) kun je op deze router ook een externe modem aansluiten via de seriële poort. Die kan dan bijvoorbeeld als LTE-back-up dienen.

Via de Lancom Management Cloud is het verder mogelijk om meerdere van deze routers vanop afstand automatisch in te richten met vooraf zelfgekozen instellingen (ondersteuning voor software-defined wan (sd-wan) en sd-wlan).

Specificaties

Het 2×2:2 wifi-gedeelte van de Lancom 1780EW-4G+ biedt een theoretische doorvoersnelheid van 867 Mbit/s in de 5 GHz-frequentieband en 300 Mbit/s in de 2,4 GHz frequentieband.

Het apparaat heeft in totaal vijf externe verwisselbare en positioneerbare antennes. Twee daarvan bedienen het wifi-gedeelte. De twee andere zijn bedoeld voor de ingebouwde 2×2:2 LTE Advanced-modem met een doorvoersnelheid tot 300 Mbit/s (cat. 6).

De vijfde antenne wordt standaard niet meegeleverd, maar word je op aanvraag gratis opgestuurd indien je ook van plan bent de ingebouwde locatievoorziening via gps te gebruiken. Dat is vooral nuttig als extra veiligheidsmaatregel: in LCOS is er een optie om het apparaat te blokkeren zodra het door onbevoegden verplaatst wordt uit een vooraf ingestelde gps-zone.

Eén van de gigabit-ethernetpoorten op de achterkant ondersteunt power over ethernet (802.3at). Je kunt deze router desgewenst met één enkele kabel gebruiken. Een traditionele externe voeding wordt wel meegeleverd.

Standaard kun je vijf IPSec vpn-kanalen met sterke encryptie inrichten. Als je bijbetaald voor de Lancom VPN Option ondersteunt de router tot 25 vpn-kanalen. Het apparaat heeft een ingebouwde spi-firewall, intrusiebescherming en denial-of-servicebescherming.

In totaal is het mogelijk tot zestien virtuele (aparte) ip-netwerken te definiëren die volledig geïsoleerd van elkaar kunnen routeren (advanced routing and forwarding). Dit kan zowel over ipv4 als ipv6.

Met de Lancom Public Spot optie rol je deze router uit als publieke, maar veilige hotspot. Het eigen netwerk blijft daarbij gegarandeerd afgescheiden van het publieke gedeelte.

Installatie, beheer en mogelijkheden

Installatie, beheer en mogelijkheden zijn vergelijkbaar met eerder geteste LCOS-gebaseerde apparaten, zoals de Lancom GS-2310P 1000BASE-T managed Ethernet-switch die we enkele jaren geleden testten en het eerder vermelde Lancom L-1302acn access point.

We verwijzen je voor details naar die reviews en naar de productwebsite van de 1780EW-4G+. Daar vind je ook gedetailleerde technische specificaties en de uitgebreide optielijst.

Prestaties

Als alleenstaand draadloos toegangspunt presteert de Lancom 1780EW-4G+ in onze uitgebreide iperf-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen uitvoeren, goed, met een gemiddelde reële doorvoersnelheid van 59,8 Mbit/s in de 2,4 GHz frequentieband, tussen de 240,5 en 178 Mbit/s in de 5 GHz frequentieband (afhankelijk van de gebruikte client) en gemiddeld 939,5 Mbit/s via de netwerkkabel.

Zoals altijd is het bereik beter in de 2,4 GHz frequentieband, maar ook in de 5 GHz frequentieband gaf deze router overal in onze testlocatie een bruikbaar draadloos signaal.

Conclusie

De Lancom 1780EW-4G+ vpn-router heeft een zeer uitgebreide waaier aan functies en mogelijkheden om er beveiligde draadloze en/of mobiele (vpn-)netwerken mee uit te bouwen, die eenvoudig centraal beheerd kunnen worden. De prestaties zijn goed.

Internetprijs: 829 euro

Bron: www.diskidee.be