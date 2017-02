Review Moto Z Play: de modulaire telefoon betaalbaar gemaakt

De Lenovo Motorola Moto Z Play is met zijn richtprijs van €450 de goedkoopste uit een reeks van Moto Z-toestellen. Het is meteen ook de dikste van de twee toestellen die in België verkrijgbaar zijn. De Moto Z is een pak dunner en kost bijna tweehonderd euro meer. Wat de twee gemeen hebben, is dat het modulaire toestellen zijn. Motorola heeft daarvoor een systeem van Moto Mods uitgedokterd dat best goed werkt. Je krijgt een basistelefoon en daarop klik je allerlei aparte toestelletjes, zoals een luidspreker, een stevige camera of een projector.

Het basistoestel is uitgerust met een 16-megapixelcamera aan de achterkant, en aan de voorkant vind je ook nog een 5-megapixelcamera. Het toestel is best groot, met een 5,5 inch oledscherm met een middelmatige 1080p-resolutie. We zijn ondertussen 'fijnere' schermen met hogere resolutie gewend en bij momenten voelen de grote knoppen dan ook wat kinderachtig aan, maar de kleuren van dit scherm zijn wel erg mooi. Voor dagelijks gebruik stoort de resolutie ook helemaal niet.

Onder de motorkap zit een zeer degelijke Qualcomm Snapdragon 625 processor met 2GHz aan processorsnelheid. Dat is ook weer niet de snelste chip op de markt maar hij draait Android 6.0.1 Marshmallow zonder veel problemen. Tijdens onze test updatete het toestel zichzelf trouwens ook naar Nougat. Ook dat werkt vlotjes. Het is alleen even opletten met zware games. De Moto Z Play heeft 3GB aan RAM en 32 GB aan interne opslag, die je nog kan uitbreiden met microSD-kaartjes. Ongeveer een derde van die standaard opslag wordt bij voorbaat al ingenomen door Android en een hoop 'Moto' bloatware waar wij niet meteen boodschap aan hadden.

Lange batterijduur

Die combinatie van het relatief zuinige scherm met een moderne chip werkt wel mee aan het belangrijkste voordeel van deze Moto Z Play: de batterij gaat een halve eeuw mee. Of toch minstens twee dagen. Zelfs als je een hele tijd filmpjes zit te spelen. Via de turbo charge functie is hij meteen ook snel op te laden, waardoor dit een ideaal toestel is voor pakweg lange vluchten. Anderzijds: dat verklaart ook waarom hij redelijk dik is. Het toestel ligt wat minder goed in de hand, omdat die batterij ergens ingepropt moet geraken.

De knulligheid van het toestel wordt er trouwens niet beter op wanneer je met Mods gaat spelen. De mods die wij testten voegen een centimeter of meer toe aan de dikte van je toestel. Plug je zo'n module in, dan zal de Moto Z Play het ding meteen herkennen. Ons testtoestel kwam met mods voor een camera, een aanvullende batterij, een luidspreker en een projector. Leuk om weten is dat Motorola ook derde partijen mods laat maken. Zo wordt de extra batterij door Incipio geproduceerd.

Mods

De accu is vrij simpel: ze geeft je nog eens extra batterijleven, kwestie van een paar dagen op schok te gaan zonder een charger mee te nemen. Klik de battery pack op de Moto Z Play en hij begint het toestel op te laden. De JBL Soundboost Mod is ook al vrij makkelijk. Daarmee plug je een luidspreker met eigen staander op de achterkant van je telefoon. Leuk om van het tinachtige geluid van een smartphone af te raken maar we gaan het toestel nog niet meteen als onze primaire muziekspeler gebruiken.

Delen De leukste mod, of toch minstens de meest unieke, is waarschijnlijk de projector.

Dan is er nog de Hasselblad True Zoom-module. Die onderscheidt zich van de basiscamera door een eigen 12-megapixelsensor en xenonflitster, en vooral, door de optische zoom. Het is alvast een functie die we in smartphonecamera's nog maar zelden vinden. Bij optische zoom kan je je onderwerp dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies, maar het betekent natuurlijk weer wel dat je een vrij logge lens op je toestel gaat zetten.

De leukste mod, of toch minstens de meest unieke, is waarschijnlijk de projector. Kattenfilmpjes aan de hele vriendengroep tonen, of die slides bovenhalen zonder dat er ergens apparatuur moet worden aangesloten is best handig. Enkele nadelen: deze picoprojector geeft geen sterk licht, dus je moet hem echt wel in een donkere ruimte gebruiken. Daarnaast is hij met een adviesprijs van zo'n €300 ook redelijk duur. Voor dat geld heb je namelijk ook een goede alleenstaande projector.

Midrange of niet

Dat is een beetje het probleem met elk van deze mods. Wil je verschillende modules, die je ook door de dag gaat gebruiken, dan moet je met heel wat extra materiaal sleuren. Bovendien heb je, als je al die modules optelt, ook al lang geen goedkoop toestel meer in handen. Voor die prijs kan je bijna net zo goed een dunne high end smartphone kopen, die bijvoorbeeld al een stevige camera en luidspreker aan boord heeft.

Uiteindelijk is Motorola er wel in geslaagd om de modulaire telefoon leuk te maken. Met een degelijk basistoestel, dat ook op zich kan staan en een systeem van modules dat erg makkelijk in gebruik is. Voor pakweg een tiener waarbij de smartphone op de slaapkamer als hifi moet dubbelen, kan de luidspreker bijvoorbeeld een goede koop zijn. Het gekke is dat dit toestel al die gadgets helemaal niet nodig heeft. De Moto Z Play is vooral een degelijk midrange toestel, dat zich onderscheidt door de lange batterijduur.